Умер французский кутюрье Патрик-Луи Виттон (5-й в династии Виттонов)

09:09 08.11.2019

Умер модельер Патрик-Луи Виттон

Известному французу было 68 лет



Юлия САЛЬНИКОВА



Умер французский модельер Патрик-Луи Виттон. Он был представителем пятого поколения семьи, кто возглавил всемирно известный дом моды. Компания "Луи Виттон" основана в 1854 году, традициям за все эти годы представители фирмы не изменили ни разу – они выпускают чемоданы и сумки класса "люкс", а также одежду и аксессуары. Поклонниками дома моды являются многие популярные актеры и музыканты, среди них Анджелина Джоли, которая по признанию окружения, не расстается в путешествиях с сумкой от "Луи Виттон" несмотря на то, что модель изделия уже сняли с производства.



Патрику-Луи Виттону было 68 лет. О его смерти рассказали коллеги на официальной странице компании в инстаграм. Причина смерти модельера не названа.

- Все наши мысли с его семьей, в частности с его сыновьями Пьером-Луи и Бенуа-Луи, которые работают с нами, а также его внуками. Патрик-Луи продолжил семейную традицию, присоединившись к мастерской в 1973 году, - сообщили в доме моды.