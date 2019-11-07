 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уличенную в плагиате вице-министрессу Казобраза Жакыпову выгоняют с работы
09:15 08.11.2019

Вице-министра образования, обвиненного в плагиате, освободят от занимаемой должности
Ранее сенатор Едил Мамытбеков обратился к Аскару Мамину с депутатским запросом по теме плагиат-скандала.

Советник министра образования и науки РК Ерболата Мухамеджан сообщил, что в отношении вице-министра Фатимы Жакыповой идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности, сообщает Zakon.kz.
Информацию об этом советник разместил на своей странице в Facebook.

- По вопросу освобождения от должности вице-министра образования и науки РК Ф.Н.Жакыповой сообщаем, что согласно законодательству РК в настоящее время идет процедура согласования по освобождению от занимаемой должности данного должностного лица, - написал Ерболат Мухамеджан.
Ранее сенатор Едил Мамытбеков обратился к Аскару Мамину с депутатским запросом по теме плагиат-скандала, в котором замешан один из руководителей Министерства образования и науки РК.

- Эта сфера вообще оказалась под кураторством человека, уже дважды обманувшего общество – на публичной защите диссертации и в средствах массовой информации. Сейчас все научное сообщество наблюдает, что заместитель министра, нарушивший все существующие в высшей школе каноны, продолжает занимать свою должность и при этом проводить некие объединения вузов, которые грозят исчезновением школ в малых населенных пунктах, - возмутился сенатор

Ранее сотрудница ведомства обвинила Жакыпову в том, что ее диссертация не пройдет проверку на плагиат, а ученая степень ей присуждена незаконно.
Российская компания "Антиплагиат" отреагировала на казахстанский скандал вокруг диссертации вице-министра образования и науки Казахстана Фатимы Жакыповой и ее специалисты провели тщательный анализ текста диссертации Жакыповой и подтвердили, что не менее 52% текста диссертации являются практически полной копией текстов статей и диссертаций из коллекции диссертаций Российской государственной библиотеки.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - Zakon.kz
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