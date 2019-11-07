Аркадаг в Италии: "подписан пакет документов"

09:49 08.11.2019

Президенты Туркменистана и Италии обменялись мнениями о приоритетах межгосударственного диалога

В рамках своего официального визита президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов встретился с президентом Италии Серджио Маттарелла, сообщает ТДХ.

Подтвердив нацеленность Италии на широкое сотрудничество с Туркменистаном, С. Маттарелла высказал К. Бердымухаммедову признательность за инициативный подход к вопросам двустороннего взаимодействия.

В свою очередь президент Туркменистана отметил, что визит в Италию туркменская сторона рассматривает как важный этап в развитии межгосударственных отношений.

Туркменистан ценит подход Итальянской Республики по ряду региональных проблем, в частности, по ситуации в Афганистане, и готов совместно с Италией и мировым сообществом противостоять таким угрозам, как международный терроризм, экстремизм, наркотрафик и транснациональная организованная преступность, отметил Бердымухаммедов.



"В целом, наша страна рассматривает Итальянскую Республику как своего важного партнера на мировой политической арене", - добавил он, особо подчеркнув, что туркменская сторона рассчитывает что Италия как влиятельный и авторитетный член Евросоюза будет продолжать оказывать поддержку планам Туркменистана на осуществление поставок своих энергоносителей в западном направлении.



Говоря о важности налаживания межпарламентского взаимодействия, туркменский лидер отметил, что с учетом предстоящего реформирования национального законодательного органа Туркменистану был бы интересен соответствующий опыт Италии, отмечает ТДХ.



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Президент Туркменистана и премьер-министр Италии договорились шире использовать обоюдные возможности

7 ноября в Риме состоялись переговоры президента Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедова, прибывшего накануне с официальным визитом в Итальянскую Республику, и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Были обсуждены вопросы туркмено-итальянского сотрудничества в торгово-экономической сфере, а также в сфере образования, науки и культуры.



Стороны констатировали позитивную динамику туркмено-итальянского диалога и близость или совпадение позиций сторон по важным проблемам глобального развития.

Вместе с тем было отмечено, что обоюдные возможности могут быть использованы гораздо шире, прежде всего, с учетом диверсификации экономики Туркменистана, создания высокотехнологичных производств, реализации крупных национальных и международных проектов в ТЭК, транспортной, сельскохозяйственной, текстильной и туристической сферах, подчеркивает ТДХ.

По итогам переговоров был подписан пакет документов, в том числе:



- Соглашение между Правительством Туркменистана и Правительством Итальянской Республики о воздушном сообщении;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана и Министерством здравоохранения Итальянской Республики по сотрудничеству в области здравоохранения и медицинских наук;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана и Министерством окружающей среды и охраны земель и моря Итальянской Республики по сотрудничеству в сфере оценки рисков, адаптации и снижения влияния изменения климата;

- Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования Туркменистана и Министерством образования, университетов и исследований Итальянской Республики по сотрудничеству в области образования.

Кроме того, ряд двусторонних документов был подписан по итогам туркмено-итальянского бизнес-форума в Милане.