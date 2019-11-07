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Только шашка казаху во степи подмога, - репортаж А.Колесникова из Омска
10:32 08.11.2019

Как Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев в Омске в форуме поучаствовали и все оружие перебрали

7 ноября в Омске президент России Владимир Путин вместе с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым принял участие в работе XVI Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана. О том, кого в первую очередь цитировали в своих речах министр экономического развития Максим Орешкин, а также директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, и о том, какое оружие произвело самое сильное впечатление на Владимира Путина в Омске,- специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников в своем репортаже из этого города.

Перед залом пленарного заседания была развернута традиционная выставка, демонстрирующая достижения российских и казахстанских регионов.
Выставка была, можно сказать, вынужденной мерой, не изготовить ее было нельзя, но, поскольку с самого начала было известно, что президенты России и Казахстана ее проигнорируют, делали выставку, мне казалось, без должного воодушевления.

То есть здесь, конечно, была представлена продукция "Роскосмоса", и прежде всего ракета "Ангара" во всех ее мыслимых и даже немыслимых модификациях (то есть хватало перспективных макетов, которым пока даже названия, по-моему, не придумано). Что-то подсказывает, старт этих ракет, даже если они когда-нибудь и правда будут сделаны, состоится, впрочем, не на казахстанском Байконуре, а гораздо восточнее.

Организация из Челябинской области представила "самый быстрый в мире алгоритм распознавания и сравнения изображений лиц" (хотелось верить на слово) и "сервер распознавания жестов" (хотелось показать жест).

Члены российской делегации (слева направо: Александр Жуков, Михаил Бабич, Сергей Меняйло) были в Омске едины, по крайне мере композиционно

Наиболее благоприятное впечатление на меня произвела продукция российской группы компаний "Силтэк". Она разрабатывает бирки и чипы для считывания разнообразной информации.
Девушка на стенде показала мне огромные щипцы, которыми методом прокалывания ушей корове крепится пластиковая бирка.
- Да, жестко,- призналась девушка.- Но по-другому никак. Одно жесткое мгновение - и все! Ни одна корова не жаловалась. Зато потом идешь мимо них - и считываешь, считываешь... Ее вес, надои, да все… И так ты с ней на связи вплоть до убоя! И даже после!
- Да? - усомнился я.
- Конечно! Информация сохраняется, мы не рекомендуем уничтожать ее вместе с коровой!
Можно было констатировать, что по крайней мере один гуманитарный итог у этой миссии точно есть: память о коровах теперь будет жить в веках. Если, конечно, ушные бирки вскоре все же не будут малодушно утилизироваться.
Кроме того, в итоге российско-казахстанского взаимодействия был разработан чип, который вживляют пока в основном кошкам. В чипе содержится основная информация о кошке, а главное - ей уже бесполезно ускользать от хозяина.
- А людям тоже ведь можно вживлять под кожу такой чип? - допытывался я.
- Мы этим не занимаемся! - быстро сказал еще один сотрудник предприятия Богдан Зинченко.
- А теперь по-честному…- предложил я.
- Ну да, делали браслеты для спортсменов…- надолго замявшись, признался-таки Богдан Зинченко.
В общем, было очевидно, что перспективы у совместного предприятия очень даже неплохие.

Кроме того, на стенде предприятия "Омсктрансмаш" мною были замечены макеты тяжелой техники: боевые машины тяжелой огнеметной системы ТОС-1А и бронированной пожарной машины 575А. Машины по понятным причинам дополняли друг друга: одна тушила то, что другая жгла.
Какой-то гуманистический подход просматривался и в этом безжалостном на первый взгляд деле.
Переговоры президентов России и Казахстана заняли примерно семь минут. Это позволило позже президенту Казахстана заявить, что "удалось обсудить широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества". Президенту России удалось промолчать по этому поводу.
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После переговоров один за другим выступали министры и губернаторы и акимы двух стран. Мне удалось выделить что-то обращающее на себя внимание лишь из доклада министра экономического развития России Максима Орешкина: то есть историю о том, что надо как-то бороться с очередями машин в двух транспортных коридорах, соединяющих Западный Китай и Европу. Сюрприз был в том, что проблемы, оказывается, все-таки существуют. Но и они лишь объединяют, видимо, эти страны, вернее соединяют.
Кроме того, обратило на себя внимание воодушевление, с каким Максим Орешкин цитировал первого президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева:
- Россия и Казахстан всегда будут вместе! - повторил вслед за Нурсултаном Назарбаевым Максим Орешкин.
Между тем точно такую же фразу не мог за последние 20 лет хотя бы раз не произнести Владимир Путин. И не логичнее ли было министру экономического развития России процитировать президента именно России? Но нет, это, кажется, был сознательный выбор!

Наиболее содержательной частью программы у Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева был, без сомнения, обед.
После него они поехали в центр "Эрмитаж-Сибирь". Это одна из любимых идей Владимира Путина - баловать граждан разных регионов России содержимым лучших российских музеев, и прежде всего Большого Эрмитажа.
Так, в помещении Омского страхового товарищества "Саламандра" появился культурно-образовательный центр "Эрмитаж-Сибирь". Тут, на четвертом этаже, куда сразу поднялись президенты, привлекала внимание прежде всего выставка "Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока" (чем еще могут, в конце концов, насладиться жители Омска, чего еще они по-настоящему лишены?). Оружие арабского мира, Кавказа, Турции, Ирана, Средней Азии, Индии… И все - в одном зале. Впрочем, впечатление, что оружия на Ближнем Востоке в то время хватало лишь на четвертый этаж в страховом товариществе "Саламандра", является ошибочным. Здесь были представлены лучшие образцы.

На выставке президентов сопровождал директор Эрмитажа Михаил Пиотровский. Он объяснил, что тут собрано не просто хорошее и дорогое оружие, а "целая история со всякими-разными геополитическими вещами".
- Турецкое знамя! - констатировал Михаил Пиотровский.- Взяли при взятии Анапы!
Он докладывал это с таким оживленным видом, даже энтузиазмом, словно считал это событие своей личной заслугой.
- А вот курдское оружие! Честное слово, Владимир Владимирович, мы не планировали!..
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И вот курдское-то оружие наверняка оказалось здесь после панического отхода за 30-километровую зону турецко-сирийской границы (в соответствии с последними договоренностями Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи).
- Янычарские сабли! - рекомендовал Михаил Пиотровский.- Когда Николаю I было 15 лет, ему подарили вот эту шашку, и после этого он начал их собирать.
Владимир Путин задумчиво кивнул. Очевидно, что в его подростковой жизни таких подарков не было. И даже, наверное, он сейчас как раз об этом и жалел.
- Личное оружие имама Шамиля! - рассказывал Михаил Пиотровский.- И ведь это имам Шамиль сказал: "Тот, кто задумывается о последствиях, никогда не будет смелым!"
В глазах Владимира Путина я видел большой вопрос. Он, кажется, не хотел соглашаться. Он, видимо, хотел задумываться и при этом оставаться смелым. Но ведь имам Шамиль ясно же сказал, что так не получается.
- А вон там седла, да?! - крайне оживился президент Казахстана, увидев в одной из витрин подобие лошади из папье-маше без головы, хвоста и ног и даже большую надпись позади нее: "Конь".
- Да,- равнодушно кивнул в сторону коня Михаил Пиотровский и продолжил увлекаться еще какой-то саблей.
- А ведь это история войны и мира!..- рассудительно произнес Касым-Жомарт Токаев.
- Да,- на этот раз решил поддержать его Михаил Пиотровский.- Когда между ними всеми начинался мир, они вот это все и дарили друг другу.
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На втором этаже были представлены работы художников Омска, и с помощью директора Омского музея изобразительных искусств имени Врубеля Фариды Буреевой экспозиция была преодолена просто стремительно. Владимир Путин пытался было на прощанье вглядеться в работу Георгия Кичигина "Параллели" (она привлекала внимание, по-моему, прежде всего пестротой красок), но ему не дали и шанса.
- Большое событие! - произнес Владимир Путин, уже одевшись и стоя в дверях у выхода на улицу.- Для Омска так вообще!
Президент Казахстана тоже великодушно улыбнулся. Конечно, для Омска - просто супер.
А для Казахстана, например, было бы - ну как-то так…

Андрей Колесников, Омск
№205 от 08.11.2019, стр. 1

Источник - Газета "Коммерсантъ"
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573198320
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