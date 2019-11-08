 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ирак – революционная ситуация уже созрела, - А.Веселов
10:37 08.11.2019

Важные решения властей драматически запаздывают
"Есть у революции начало, нет у революции конца!"
Ю. Каменецкий, 1924.

В Стране на Евфрате верхи больше не могут управлять по-старому, низы не хотят жить по-старому. С начала октября Ирак охвачен массовыми протестами, крупнейшими со времени насильственного свержения Саддама Хусейна в 2003 году. Число пострадавших превысило 12 тыс. человек; пятую часть составляют военнослужащие и сотрудники сил безопасности.
31 октября премьер-министр Адиль Абдель Махди согласился уйти в отставку, но президент Бархам Салих объявил, что глава правительства останется на своем посту до тех пор, пока политические блоки не согласуют кандидатуру его преемника. Кабинет продолжит работу, поскольку "отставка всего правительства повергнет страну в хаос".

Президент провел экстренную встречу, на которой присутствовали А. Абдель Махди, спикер парламента Мухаммед аль-Халбуси, советник по национальной безопасности Фалих Файяд, бывший премьер-министр Нури аль-Малики и глава военизированной организации "Бадр" Хади аль-Амери. Приняты решения о проведении досрочных выборов, о внесении поправок в конституцию и в Закон о выборах, о "начале реформ и защите протестующих". Решения важные, но запоздалые. 1 ноября демонстранты, собравшиеся на центральной площади столицы, огласили список из 20 требований, важнейшими среди которых являются:
– немедленная отставка правительства и предание премьер-министра А. Абдель Махди суду за допущенное кровопролитие и гибель сотен граждан страны;
– роспуск парламента;
– пересмотр конституции и подготовка ее новой редакции с привлечением независимых профессиональных юристов;
– принятие нового закона о выборах, не регулируемых партийной, конфессиональной или племенной принадлежностью;
– роспуск всех военизированных формирований и их разоружение;
– недопущение влияния религиозных организаций на политику;
– возвращение в Ирак похищенных капиталов и привлечение к ответственности казнокрадов;
– формирование новой иракской армии и сил безопасности, задачей которых будет оборона страны и защита граждан, а не властей;
– отмена всех льгот и привилегий чиновников.
К требованиям демонстрантов добавились официальные письма губернаторов провинций Мейсан, Дивания и других в Совет министров с перечнем требований жителей. Основным требованием является срочная выплата долгов, накопившихся за годы недофинансирования, в частности по программе "Нефтедоллар".

Федеральные власти в замешательстве, они мечутся. 5 ноября был отменен комендантский час в столице; объявивший об этом командующий Оперативным командованием "Багдад" генерал-майор Кайс аль-Мухаммадави подчеркнул, что решение принято "в результате сотрудничества между силами безопасности и протестующими". Одновременно полностью заблокирован доступ в Интернет и введена такая жесткая цензура СМИ, что ряд арабских и даже иракских теле- и радиокомпаний перенесли вещание из Багдада в Эрбиль. Для властей курдской автономии это удобный случай подчеркнуть свой особый статус.

Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани заявил, что напряженность в Ираке обусловлена не содержанием конституции, а ее неисполнением – прямой намек на статус спорной провинции Киркук. Сейчас на территории автономии есть турецкие и американские военные базы, там находятся сотни военных инструкторов из стран-участниц НАТО, из Австралии, Новой Зеландии, но нет ни одного подразделения иракской регулярной армии…
Самые яростные столкновения происходят в центральных и южных провинциях, где большинство населения составляют шииты и велико влияние Ирана. 3 ноября агрессивно настроенная толпа попыталась штурмовать Генеральное консульство ИРИ в священном для шиитов городе Кербела "в знак протеста против вмешательства Тегерана во внутренние дела Ирака". Демонстранты сорвали иранский флаг и подожгли вход в здание; охрана применила оружие – три человека убиты и свыше 20 ранены, арестованы более сотни погромщиков. В ответ группа шейхов местных племен выдвинули властям ультиматум – освободить задержанных в течение 72 часов иначе последуют более действенные меры.

Напряженной остается обстановке в провинции Басра. 5 ноября разъяренные демонстранты ворвались на территорию военной части близ порта Умм-Каср и захватили несколько армейских автомобилей и оружие. Военнослужащие были вынуждены открыть огонь на поражение – четыре нападавших ранены, один убит. 6 ноября правительство выпустило специальное заявление, в котором указано: блокирование протестующими порта Умм-Каср уже стоило стране более 6 млрд долларов. Тем не менее 7 ноября подъездные дороги к главным морским воротам Ирака вновь были заблокированы, там скопились сотни грузовых автомашин. Власти призвали демонстрантов "держаться подальше" от объектов стратегической инфраструктуры, включая порт и районы нефтедобычи, на что протестующие ответили угрозой всеобщей акции гражданского неповиновения.

В тот же день, 7 ноября, судебные власти провинции Басра объявили, что выписан ордер на арест бывшего губернатора Маджида ан-Насрави и введен запрет на выезд за границу некоторым бывшим члена Совета провинции в связи с обвинениями в коррупции и вывозе за рубеж значительных денежных средств. Власти вынуждены демонстрировать, что удовлетворяют требования протестующих, но напряженность не спадает.

На этом фоне уже никому не интересны сообщения о нарастании террористической активности ИГ* в Ираке, хотя с начала года в результате вооруженного насилия там погибли 1903 человека. И никто больше не обращает внимания на очередную атаку на армейский гарнизон, блокпост полиции или ракетный обстрел посольства США. Демократизация продолжается.

Антон ВЕСЕЛОВ | 08.11.2019 |

Источник - fondsk.ru
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