Чингисхан. В поисках гробницы завоевателя

13:17 08.11.2019 Он один из самых титанических персонажей в истории, пробившийся через всю Азию, чтобы создать самую большую сухопутную империю из когда-либо известных. Монгольский правитель, рассматриваемый и как кровожадный завоеватель, истребивший миллионы людей на своем пути, и как дальновидный герой, который продвигал свободу вероисповедания, поощрял торговлю и даже создал первую международную почтовую систему, является предметом постоянного восхищения.



Интрига касается не только его жизни, но и его смерти. Спустя почти 800 лет местонахождение последнего пристанища Чингисхана остается загадкой. Его гробница и ее содержимое могли бы дать бесценную информацию о Монгольской империи XIII века. Но по собственному замыслу хана, она никогда не предназначалась, чтобы быть найденной.



Чингисхан был наречен Темуджином, когда родился около 1162 года. Время его становления было, мягко говоря, бурным. В возрасте девяти лет отец Темуджина был отравлен членами конкурирующего татарского клана. Он, его мать и братья были преданы собственным кланом и брошены умирать с голоду. Вскоре после этого Темуджин убил своего сводного брата. В 1178 году он женился на 17-летней Бортэ, которая была похищена людьми племени меркитов и удерживалась в плену в течение восьми месяцев. Темуджин напал на меркитов и освободил Бортэ. Это было первое из цепочки событий, которые станут целой жизнью жестоких, грабительских набегов.



К 1206 году Темуджин, теперь правитель монгольских равнин, покорил и объединил враждующие племена, создав Монгольскую империю. Он взял имя Чингисхан ("повелитель бескрайнего") и начал серию жестоких завоеваний, результатом которых стала империя, занимавшая почти 23 млн кв. км от Тихоокеанского побережья Китая до Центральной Европы. Невозможно узнать, сколько человек погибло в войнах Чингисхана, но ученые подсчитали, что их число исчисляется десятками миллионов.



Как и его жизнь, смерть Чингисхана на поле битвы в Китае в 1227 году быстро стала окружена слухами и мифологией. Тиф, малярия, колдовство, молния и сепсис от раны, нанесенной стрелой, являются одними из предполагаемых причин его смерти. Скорее всего, Чингисхан умер от относительно приземленной причины: внутренних повреждений после падения с лошади. Но и здесь все снова становится интересным.



В монгольской культуре XIII века людей с высоким статусом обычно хоронили на открытой равнине вместе с лошадьми, оружием, золотом и серебром. Считалось, что покойному понадобятся эти предметы и компаньоны в путешествии в загробную жизнь. Альтернативный подход состоял в том, чтобы притвориться, что что хоронят мертвеца около его юрты, но на самом деле похоронить его в яме в другом месте, вместе с любимыми рабами. Эти люди, все еще живые, должны были оставаться в могиле в течение трех дней вместе со своим покойным хозяином. Если они оставались живы, их освободили и относились к ним с почтением. Как бы то ни было, могилу засыпали, а затем сверху нагоняли лошадей и скот, чтобы скрыть ее местонахождение.



Учитывая масштабы его богатств, гробница Чингисхана может содержать все виды древних сокровищ, взятых из обширных областей Китая и Персии. Но никто не знает, соответствовало ли его погребение традиции, или какие предметы находятся рядом с ним, потому что гробница до сих пор не найдена. В одной распространенной легенде говорится, что рабы, которые похоронили его, были убиты, чтобы гарантировать, что они никогда не выдадут это место. Затем, на всякий случай, те, кто совершил бойню, тоже были убиты.



Хотя находка гробницы Чингисхана была бы чрезвычайно захватывающей с археологической точки зрения, монголы сегодня не заинтересованы в том, чтобы люди рыскали по равнинам в поисках костей своего давно ушедшего вождя. Наследие Чингисхана сложное: его повсеместное истребление побежденных народов трудно понять, но он также объединил враждующие степные племена, поддержал свободу вероисповедания и ввел письменность и перепись населения. По этим и многим другим причинам монголы считают Чингисхана национальным героем, а мысль о том, что археологи потревожат его останки, - оскорблением.



Эта перспектива не помешала археологам и мирянам задаться вопросом: "А где же Чингисхан?". В 1990 году монгольский археолог Диимааджав Эрдэнэбаатар возглавил первую экспедицию по поиску гробницы. Но она была вскоре отменена из-за возмущения общественности.



Более недавним событием стало использование спутниковых снимков и краудсорсинга для поиска возможных мест захоронения. В 2010 году проект National Geographic "Долина ханов" пригласил интернет-добровольцев для изучения изображений Монголии с высоким разрешением и отметок мест, которые выглядели как возможные места захоронения. В проекте приняли участие 10 тыс. человек, отметив 2,3 миллиона мест в течение более чем трех лет. Исследователи выявили 100 доступных объектов, 55 из которых затем были определены как имеющие археологическое значение. Но ни один из этих 55 не является, насколько нам известно, могилой Чингисхана.



Факты против вымысла



Несколько предполагаемых мест захоронения были упомянуты в исторических записях. Одним из часто упоминаемых мест является Буркан-Халдун, гора в северо-восточной монгольской провинции Хентий. Чингисхан родился неподалеку, и гора приобрела для него большое духовное значение. "Тайная история монголов", монгольский текст, написанный анонимно после его смерти, утверждает, что Чингисхан однажды восхвалял его так: "Каждое утро я буду приносить жертвы Буркан-Халдуну, каждый день я буду молиться ему: потомство моего потомства будет помнить об этом и поступать так же!". Этот район имел смысл как место захоронения, но все же никаких следов монгольского правителя здесь найдено не было.



Бурхан-Халдун в настоящее время является частью строго охраняемой территории Хан Хентий, что означает, что исследователям запрещено посещать ее.



Временная шкала



1206 – Темуджин принимает титул Чингисхана и основывает Монгольскую империю.



1227 – Чингисхан умирает.



1300 – дархаты устанавливают переносные мавзолеи, размещенные в юртах, для хранения и поклонения личным вещам Чингисхана.



1956 – Завершено строительство постоянного мавзолея Чингисхана.



1990– стартовала первая археологическая экспедиция по поиску гробницы.



1990 – первая археологическая экспедиция по поиску гробницы отменяется после публичных протестов.



2010 – проект "Долина ханов" позволяет любому пользователю Интернета искать могилу Чингисхана.



На плато Ордос во Внутренней Монголии, автономном районе Китая, находится Мавзолей Чингисхана. Его название вводит в заблуждение, потому что в нем нет никаких останков. Однако в нем хранятся копии некоторых личных вещей хана, такие как седло и лук. Хранители мавзолея, являющиеся членами клана Дархат, поддерживают вечный огонь масляной лампы и хранят традицию наполнять ведро кобыльим молоком один раз в год.



Цифры для размышления



131 фут: Высота конной статуи Чингисхана к востоку от Улан-Батора, Монголия. Не считая 33-футового пьедестала, на котором он стоит.



2000: По оценкам, это количество людей присутствовали на похоронах Чингисхана, а затем были убиты, чтобы помешать раскрыть местоположение гробницы.



40: число девственниц, якобы принесенных в жертву в Бурхан-Халдуне в ознаменование восшествия на престол третьего сына Чингисхана, Угедэя.



16 процентов: часть земной суши, которую когда-то занимала Монгольская империя.



30 000 часов: количество времени, которое добровольцы в поисках гробниц потратили на просмотр цифровых изображений Монголии.



40 миллионов: число смертей, за которые, по оценкам ученых, мог быть ответственен Чингисхан.



Прощальное послание от Чингисхана



"Жизнь коротка. Я не смог покорить весь мир. Вам придется сделать это" – Чингисхан своим сыновьям на смертном одре.



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