США додавили Индонезию на крупный оборонный контракт - втюхали старенькие самолеты за $5 млрд

13:25 08.11.2019 США празднуют победу над Россией: Индонезия вместо Су-35 покупает F-16



Джакарта обвела Москву вокруг пальца, но та не обиделась, и продолжает кормить страну пальмовым маслом



Александр Ситников



Джакарта сообщила о покупке 2-х эскадрилий американских легких истребителей F-16 Fighting Falcon ("Атакующий сокол") Block 72. Причем, с контрактом решено поторопиться. Уже в январе 2020 года корпорация Lockheed Martin получит официальное предложение. Об этом рассказал маршал Юю Сутисна, начальник штаба ВВС Индонезии, в своем интервью государственному информационному агентству "Антара".



Сколько именно машин предполагается приобрести, маршал не уточнил, однако эксперт Рокки Биндхамер, бывший командир экипажа F-15 ВВС США, полагает, что речь идет о 28?36 истребителях. Сумма контракта тоже публично не озвучена, тем не менее, F-16 Block 72 является одним из самых дорогих истребителей США.



В частности, в 2018 году пентагоновское Агентство по военному сотрудничеству сообщило своим конгрессменам о контракте со Словакией, в котором говорится об астрономической цене 14 "орлов" - $ 2,91 млрд., то есть $ 207 млн. за единицу. Дороже, чем даже "золотой" F-35. Кто-то называет сделку платой за покровительство, кто-то нахваливает Block 72 за его якобы "уникальные" характеристики, но факт остается фактом: этих бешеных денег старенький самолет точно не стоит.



Учитывая, что Индонезия намеривалась купить российские истребители и даже подвергалась жестким угрозам санкций, Вашингтон может дать Джакарте скидку, как совсем недавно предлагал Болгарии. Тогда стоимость одного "Атакующего орла" снизится до $ 157 млн. за единицу. В любом случае, сделка потянет на пять миллиардов "зеленых", что само по себе является беспрецедентным событием для этой небогатой страны.



Ясно также, что за свою уступку американцы потребовали полный отказ от сотрудничества с Россией. В этом плане разговоры Юю Сутисна о дальнейших переговорах с Москвой явно рассчитаны на простаков. Маршал прямо отказать РФ не может, хотя бы, потому, что наша страна является крупнейшим покупателем индонезийского пальмового масла, которое, кстати, подвергается справедливой критике во всех странах мира.



То, что наш истребитель лучше и в разы дешевле, как видите, роли не играет. Неважно также, что многие ведущие эксплуатанты F-16, такие как Израиль и Сингапур, начинают поэтапно выводить "Атакующего орла" из своих флотов, как устаревший и, главное, бесперспективный с точки зрения дальнейшей модернизации самолет.



Как пишет, авторитетный военный журнал США Military Watch, Индонезия никогда бы не пошла на нарушение американского закона "О противодействии неприятелям Америки через санкции". Даже если бы русские подарили Джакарте свои самолеты, то и в этом случае последнее слово осталось бы за Вашингтоном.



Если разобраться, Джакарта достаточно долго использовала не подписанный контракт на покупку наших истребителей как морковку перед осликом. Видимо, неслучайно переговоры о покупке 11 истребителей Су-35 активизировались индонезийской стороной в периоды усиления западной критики производителей пальмового масла.



В частности, весной этого года вспыхнул скандал между ЕС и Индонезией. Европейские законодатели пригрозили в 2021 свернуть программу субсидирования производства биотоплива из пальмового масла, мол, вырубка лесов под эту культуру вредит глобальному климату. Но в России эту добавку, причем очищенную до уровня технического (не пищевого) масла, используют для изготовления эрзацев, которые продают в супермаркетах. Дешево и сердито.



На призыв Брюсселя прекратить подобную практику, Москва ответила - "не можем", отечественным производителям нужно длительное время, чтобы с пальмового масла перейти на продукцию животного происхождения. Не исключено, что за этим стояли высокопоставленные лоббисты.



Что интересно: одновременно с началом европейско-индонезийской "пальмовой войны" засуетились и в России. Пролить свет на позицию Кремля поможет публикация индонезийского военного новостного портала Militermeter под названием "Россия предложила бартер самолетов Су-35 и Су-57 на пальмовое масло Малайзии". В данном случае, не столь важно, что речь идет о Куала-Лумпур, ведь в отношении нее Москва придерживается такой же политики, что и в контактах с Джакартой.



Итак, в указанной статье приводятся слова Директора департамента международного сотрудничества Ростеха Виктора Кладова на выставке Langkawi International 2019 в Международном выставочном центре Mahsuri в Паданг-Мацира: "Мы знаем о запрете на пальмовое масло для биотоплива в Европе, и Россия всегда готова помочь Малайзии с приобретением большего количества пальмового масла. В настоящее время 90 процентов пальмового масла России импортируется из Индонезии, и мы намерены изменить его (процент в соответствии с пожеланиями Малайзии)".



Правда, непонятно зачем было играть на конкуренции между Джакартой и Куала-Лумпур, если ВВС Малайзии официально заявили, что программа закупок новой боевой авиации отложена до 2025 года. Как водится в таких случаях, чиновники сослались на национальные бюджетные трудности. Собственно, такой же сказкой долгое время кормили русских коммивояжеров оружия индонезийцы.



И вот все карты спутали американцы, навязав Джакарте свои устаревшие "Атакующие орлы". В этой связи надо понимать, что в Индонезии фактически сложилось двоевластие: с одной стороны правительство, с другой - могущественный Совет по пальмовому маслу. Кстати, такая же структура имеется и Малайзии.



Оба Совета финансируют пропаганду своего сырья во всех странах мира. Если, к примеру, встречаются статьи о безвредности и даже его полезности, то с большой вероятностью можно предположить, что за них оплачено соответствующими структурами. Это, как говорится, к слову.



Закупка у США партии F-16 Block 72 не могла пройти мимо Совета по пальмовому маслу. Следовательно, часть оплаты за штатовские истребители будет произведена сырьем, которое куда-то нужно девать. Можно, не сомневаться, это являлось обязательным условием со стороны Индонезии. В противном случае люди, инициировавшие контракт, получили бы пулю в лоб.



Вряд ли заокеанские производители еды станут покупателями новых партий пальмового масла. Во-первых, его и так много в продуктах США. Во-вторых, из-за резкого увеличения числа сердечно-сосудистых заболеваний, американцы все чаще покупают экологически чистые продукты. Китай, кстати, объявил о сокращении закупок этого сырья из Индонезии и Малайзии. ЕС, как уже писалось выше, вообще прессует импорт из этих стран.



Из крупных потребителей остается только Россия. Технически заставить Москву заплатить "живыми" долларами за индонезийское пальмовое масло, не так уж трудно. Достаточно кое-кого из самого "верха" напугать персональными санкциями, и дело будет сделано.



Некрасивая получается картина. Мало того, что не продали Джакарте партию Су-35, так еще, с очень большой вероятностью, Москва купит у американцев индонезийское пальмовое масло, полученное в качестве расчета от продажи F-16 Block 72 азиатам.



Конечно, хотелось бы ошибиться с таким прогнозом, однако, судя по молчаливой реакции на предательскую, по сути, сделку по F-16 Block 72, трудно ждать от Кремля ответных мер. В конце концов, могли бы заявить: "Не купили наши истребители - сами ешьте свое масло". И не просто сказать, но и сделать. Источник - СвободнаяПресса

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