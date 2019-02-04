Удастся ли спасти от сноса исторический ансамбль дореволюционных домов в Ташкенте?

13:29 08.11.2019 6 ноября в административном суде Чиланзарского района столицы состоялось очередное заседание по иску жителей комплекса домов с улицы Паркент-2 Мирзо-Улугбекского района на отмену двух решений хокимов города Ташкента (Рахмонбека Усманова и Джахонгира Артыкходжаева) по поводу сноса их домов. Поясним, что административные суды рассматривают иски граждан против административных органов. Так как хокимият города Ташкента зарегистрирован в Чиланзарском районе столицы, то именно этот суд и рассматривает иски граждан против городской мэрии.



Судебное заседание шло под председательством председателя этого суда А. Мухиддинова.



Мы уже писали, что хокимият Ташкента решением №463 от 23 марта 2018 года отдал участок площадью в 1,6 гектаров ООО Aliakbar Stroy Servis под строительство многоэтажных домов с условием продажи части квартир по себестоимости сотрудникам Академии вооруженных сил. 4 февраля 2019 года новый хоким города, Дж. Артыкходжаев, издал новый указ, за номером 116, где ссылался на протокол №726 выездного заседания Кабинета министров, согласно которому данный участок выделялся под строительство парка военных (боевых) машин для Академии вооруженных сил, а ООО Aliakbar Stroy Servis получает равнозначный участок в 1,56 га по ул. Паркент-21.









ОТЧЕТ С СУДА



На последнее судебное заседание судом был приглашен специалист Управления кадастра и по Земельным ресурсам по Мирзо-Улугбекскому району. Однако он сказал, что не занимался данным делом, что документы под решения городского хокима касательно сноса готовит городское управление, и что вообще кадастровые службы не имеют отношения к сносам, дескать, они оформляют участки уже после сноса или по окончании строительства.



Истцы спросили представителя Мирзо-Улугбекского управления кадастра, почему их уже вычеркнули из государственного реестра. "Мы пошли в БТИ за справкой о площади нашего дома, - рассказывает одна из несогласных жительниц. – Но сотрудник, поискав в компьютере сведения о нашем доме, сказал, что нас уже удалили с данного адреса как выбывших. Что это значит? Ведь мы никуда еще не выбыли, мы живем здесь, никакой компенсации мы не получали и не принимали". Представитель кадастра ничего не ответил на этот вопрос.



Жители домов также сообщили, что застройщик ООО Aliakbar Stroy Servis игнорирует "Определение о принятии мер" предварительной защиты", вынесенное судьей А. Мухиддиновым в рамках данного дела, которое приостанавливает действие обоих решений хокимов. Несмотря на это решение суда, 3 ноября представитель ООО "Aliakbar Stroy Servis" привел отряд наемных рабочих, которые вновь стали разбирать один из домов, в котором еще живут люди.



Затем истцы с ответчиком, говоря одновременно, пытались обсудить вопрос адреса сноса: в решении №116 от 04.02.2019 указан адрес "ул. Паркент, 21", а людей почему-то выселяют с адреса ул. Паркент-2, а ведь это географически разные улицы. На что представитель застройщика пытался внушить, что сам по себе адрес не важен, важна означенная зона, геолокация и тому подобные термины. Дескать, раз в решении написано "вдоль Малой Кольцевой", этого и достаточно.



ЗАКЛЮЧЕНИЯ ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ НАСЛЕДИИ



Следует отметить, что жители большей части квартир уже были расселены, а их квартиры выкуплены застройщиком. Осталось около 13 квартир по подсчетам жителей, или 8 квартир по подсчетам застройщика, которые не согласны в принципе со сносом их домов. Они считают, что дома имеют историческую и архитектурную ценность, т.к. были построены еще в конце 19-го века и обладают всякими артефактами той эпохи, представляя интерес для ученых, исследователей и просто любителей старины и архитектуры.



Первое заключение представил искусствовед Борис Чухович, специалист Монреальского университета и руководитель Обсерватории Alerte Heritage:



"Уже не первый раз приходится писать заключения для судебных разбирательств. Помещаем здесь текст, посвященный истории бывшего "военного городка", расположенного между ул. Асакинской и Военной академией.



В связи с угрозой сноса домов бывшего "военного городка" на основании решения Ташкентского хокимията международная Обсерватория Alerte Heritage хотела бы поднять вопрос об архитектурной и исторической ценности этого архитектурного ансамбля, которая, на наш взгляд, должна исключить снос данных домов, а в перспективе – стать основанием для их включения в список охраняемых государством памятников.



Хотя "военный городок" не стал объектом полевых исследований памятников архитектуры Ташкента, которые вели специалисты УзНИиПИ реставрации в 1980-е годы, работавшие над более близкими к центру города районами, а также не упоминался в более поздних публикациях историков архитектуры, есть все основания утверждать, что в своей типологической основе он сходен с теми памятниками туркестанской архитектуры, которые были описаны докторами архитектуры В.А. Нильсеном и М.А. Юсуповой в их статьях и книгах, посвященных архитектуре Туркестана конца XIX-начала ХХ века. Среди построек военного ведомства были административные, культовые, социальные и фортификационные объекты, большая часть которых не дошла до настоящего времени. Что же касается жилой застройки, данный объект, дошедший до наших дней в виде целостного жилого поселения, характерного для конца XIX века, является чрезвычайно редким и потому особо ценным примером.



При взгляде на план Ташкента 1890 года назначение и функции "военного городка" становятся отчетливо ясными: построенный за городской чертой, он должен был оставаться лагерем с высокой степенью мобильности расквартированного здесь личного состава. Однако стремительная урбанизация быстро включила его в черту растущего города, и поселение лагерного типа трансформировалось в удобный жилищный комплекс, чей военный генезис прослеживался лишь в соседстве с построенным позже военным училищем. Данные связи, в которых зафиксированы важные исторические процессы становления столицы Узбекистана, не должны исчезнуть бесследно. Более того, учитывая новые тенденции в охране памятников Узбекистана, симптоматическим индикатором которых стала начавшаяся реставрация в качестве государственного памятника исторической часовни, посвященной российским воинам, сохранение "военного городка" представляется логичным в трассировке исторически значимого для истории Ташкента периода развития города.



Архитектура жилых строений не отмечена фасадной декоративностью. При этом дома отличаются толщиной несущих стен и высотой потолков жилых помещений, а также изящно разработанными деталями дверей, несущих отпечаток стиля русского модерна конца XIX-нач. ХХ века. Декоративные детали внутреннего убранства, при всем эклектизме, также характерны для этой эпохи, а в том, что касается ремесленного мастерства в изготовлении лепнины, керамических плиток, металлических замочных и других элементов, содержат образцы прикладных ремесел, исчезнувшие в других местах.



Наконец, важным индикатором исторической важности данного объекта являются его градостроительные качества. С момента публикации Венецианской хартии (1964) международное сообщество осознало, что целостно сохранившиеся кварталы XIX века несут в себе важную историческую память и не подлежат немотивированному сносу. На этом допущении построены многие конвенции ЮНЕСКО и ICOMOS, под которыми стоит подпись представителей Узбекистана. Если оценивать бывший "военный городок" сквозь призму данных международных документов, ценность комплекса представляется достаточной для принятия необходимых мер по его сохранению.



Второе заключение предоставил Йенс Йордан (Jens Jordan). Немецкий ученый из университета Bauhaus-Universitat г. Веймар рекомендует Инспекции по памятникам г. Ташкента при Министерстве Культуры внести ансамбль по улице Паркент-2 в качестве объекта культурного наследия по следующим причинам:



Историческое значение. Ансамбль является свидетельством истории города Ташкента как гарнизонного поселения с момента завоевания Средней Азии Российской империей в 1865 г.;



Градостроительное значение. Ансамбль важен для изучения истории урбанизации Ташкента. Колониальная российская власть разработала планировку нового центра города к востоку от старого города: после первой сетчато-ортогональной городской планировки на втором этапе образовался полукруг с военными объектами, к которым следует отнести комплекс – дома офицеров, казармы, крепости, жилые комплексы и пр. Данный ансамбль домов офицеров является важной частью радиальной градостроительной концепции и истории региона.



Художественное значение. Архитектурные особенности фасадов, как примеры регионального классицизма, и качественное оформление внутреннего убранства позволяют оценить архитектурное значение домов. Сохранившиеся деревянные двери, высокие филенчатые потолки, высококачественные паркетные полы, а также богато украшенные изразцовые печи отражают ремесленные приемы 19-го века.



Научное значение. На данных сооружениях есть возможность напрямую исследовать применявшиеся методы строительства и использовавшиеся стройматериалы. Здания построены в массивных конструкциях по европейскому образцу, сохранились до наших пор в очень хорошем состоянии. Массивные стены из обожженного "николаевского" кирпича отличаются высоким качеством, которое сегодня невозможно воспроизвести.



"Исходя из исторического, градостроительного, научного и художественного значения, объект соответствует критериям закона "Об охране памятников Узбекистана". Поэтому их сохранение необходимо в законодательном порядке и в интересах широкой общественности", - пишет Йенс Йордан.



Заключение Йенса Йордана



Примет ли Министерство культуры Узбекистана эти заключения к сведению? Какое оно примет решение? – эти вопросы волнуют ташкентцев, которые с болью наблюдают за нещадным уничтожением памятников архитектуры прошедших эпох.



Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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