Начинается новая глава Мировой истории, - Х.Ханссон

13:37 08.11.2019

Исторические перемены через 30 лет после падения Берлинской стены



Когда 30 лет назад пала Берлинская стена, вступил в силу новый миропорядок, и это было ясно всем. Сейчас ему приходит конец. Соединенные Штаты долгое время были во главе всего мира, но теперь они отходят в сторону, а Россия выдвигается вперед. Недавно мы видели одно из самых недвусмысленных доказательств.



Если через несколько десятилетий мы заглянем в прошлое, думаю, мы сможем увидеть, что стало важнейшим переломным моментом.

Это произошло несколько недель назад. Событие привлекло определенное внимание, но не думаю, что многие осознали его как конец миропорядка, начавшегося с падением коммунизма.



С символической точки зрения оно было очень значительным.



Солдаты США в Северной Сирии покинули базу, откуда вели войну против "Исламского государства"* в тесном сотрудничестве с сирийскими курдами. Разъяренные и возмущенные изменой американцев курды провожали колонны предателей, забрасывая их картошкой.

Всего через несколько часов после ухода американцев базу заняли русские солдаты, которые активно постили фотографии в Твиттере, показывая, как быстро американцы отступали.



США отстраняются от мира



На этот раз не пала никакая Берлинская стена, но зато США добровольно и без единого выстрела отказались от стратегически важной позиции в пользу своего заклятого врага России. Это лучшая иллюстрация того, как США отстраняются от мира и отказываются от своей традиционной роли сверхдержавы, жестко контролирующей миропорядок.



За восемь лет войны Сирия превратилась в место, где на фоне конфликта крупнейшие державы мира борются за влияние. Некоторые называют это Третьей мировой войной.

При президенте Обаме США долго не хотели участвовать в этом конфликте. Они пытались избежать нового военного тупика после войн в Ираке и Афганистане.

Но когда "Исламское государство" образовало свой новоиспеченный халифат, став террористической организацией, США больше не могли просто смотреть на это и ничего не предпринимать. Обама инициировал создание международной коалиции для борьбы с ИГИЛ. В Сирию отправили небольшой контингент, чтобы он собирал важную информацию и сотрудничал с союзниками на суше.



Это сработало, не в последнюю очередь благодаря курдам, которые играли роль наземных войск коалиции.

Военное присутствие американцев вынуждало русских и всех остальных держаться в стороне.



Будто руководитель бизнеса



Хотя еще Барак Обама стремился уменьшить участие США в международных военных операциях, после Второй мировой войны не было такого американского президента, который добровольно отказался бы от американского влияния и рычагов давления, даже не поборовшись за них.

Трамп не видит геополитических последствий своих поступков. Он думает лишь о том, как бы выполнить предвыборные обещания, и действует будто руководитель бизнеса, не желающий тратить деньги на "бесполезные вещи". Похоже, он даже не воспринимает Россию как оппонента на международной арене, игрока, чьи интересы во многом конфликтуют с интересами США. Или ему просто на это наплевать.

Это важно сейчас, когда действующему миропорядку бросают вызов новые игроки. Так произошло, например, 11 сентября 2001 года, когда "Аль-Каида"* осуществила ряд впечатляющих терактов в самом сердце США.



Троянский конь



Или когда старый игрок, который, как все думали, лишен военного потенциала, внезапно оживает. Вспомните, как Россия вторглась в Грузию в 2008 году и аннексировала Крым в 2014.

Во всех этих случаях был брошен вызов действующему миропорядку. Но тогда США этому недвусмысленно сопротивлялись.

Совсем другое дело, когда тот, кто по большому счету управляет миропорядком, по собственной воле отступает и создает вакуум власти, который могут заполнить враги этого миропорядка.



Трамп ведет себя как настоящий троянский конь. Он саботирует все, что очень долгое время позволяло его стране и союзникам контролировать ситуацию. Он обращается с прежними друзьями как с врагами - и наоборот. Он подрывает доверие к США как к союзнику.

Поэтому либеральному миропорядку грозит большая опасность. Пока еще слишком рано говорить, что именно придет ему на смену.

Можно лишь предположить, что новый миропорядок будет гораздо менее стабилен, и у него возникнут несколько региональных центров власти, а одной сверхдержавы, которая управляет почти всем с помощью группы верных союзников, больше не будет.

* террористические организации, запрещены в РФ



Ханс Вольфганг Микаэль Ханссон (Hans Wolfgang Michael Hansson)



Aftonbladet, Швеция



Оригинал публикации: Historiska skiftet 30 år efter Berlinmurens fall

Опубликовано 05/11/2019