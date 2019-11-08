США проигрывают гонку в сфере ИИ Китаю и России, - Daily Mail

17:43 08.11.2019

8 ноября 2019 г.

Стейси Либераторе | Daily Mail



"Согласно новому докладу, США отстают в мировой гонке по созданию искусственного интеллекта, - сообщает газета Daily Mail. - Комиссия по национальной безопасности и искусственному интеллекту объяснила, что Китай и Россия идут впереди и используют эту технологию в своих военных операциях, чтобы подорвать превосходство США".

Промежуточный доклад был обнародован во вторник, а финальный вариант будет представлен в следующем году, сообщает Daily Mail.



"Мы обеспокоены тем, что роль Америки как ведущего мирового инноватора подвергается угрозе", - пишут во введении доклада председатель комиссии (и бывший генеральный директора Google) Эрик Шмидт и вице-председатель Роберт Ворк.



"(...) Китай, который авторы доклада называют "самым серьезным стратегическим соперником", объявил, что его миссия заключается в том, чтобы к 2030 году стать мировым лидером в сфере разработок искусственного интеллекта (ИИ) - чтобы это произошло, страна выделит на это 150 млрд долларов", - сообщается в публикации.



"Однако в документе также выделены сферы, в которых страна использует технологию искусственного интеллекта во вред, а не для того, чтобы обезопасить себя от иностранных захватчиков, - подчеркивается в статье. (...) В то время как Китай использует ИИ для проникновения в базы данных и жизнь людей, Россия применяет технологию для развития высокотехнологичных военных машин".



"Россия уже использовала вооруженные роботизированные транспортные средства с автономными характеристиками на поле боя для поддержки жесткого диктатора - и, очевидно, не учитывала при этом соображения этики, - гласит доклад. - Россия почти наверняка применит ИИ, чтобы форсировать свои усилия по нарушению суверенитета других стран в гибридной войне".



"В марте этого года Россия представила пропагандистское видео, запечатлевшее армию "роботов-убийц", которые будут содействовать пехоте. Видео (...) демонстрирует новейшие беспилотные технологии, включая контролируемый ИИ беспилотный танк (...). По заявлению Фонда перспективных исследований, конечная цель заключается в создании армии роботов, которая будет полностью контролироваться алгоритмами искусственного интеллекта - эта технология недоступна США", - сообщается в статье.

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Источник: Daily Mail