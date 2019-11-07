 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Какая разница между турками-сельджуками и турками-османами?
23:06 08.11.2019

В начале 11-о века исламский мир находился в состоянии затяжного политического кризиса. Арабский халифат веками держал власть над народами востока в одних руках, но его силы были на исходе. Несмотря на то, что развивалась наука и культура, а экономика росла, как на дрожжах, никакого единства не было. Империя начала распадаться на более мелкие государства.

Все могло изменить только появление нового, сильного завоевателя. Им стали тюрки-сельджуки, которые начали покорение Азии после 1030-о года.

Первоначально они жили на восточном побережье Каспийского моря. Но к началу 11-о столетия пастбищ на всех стало не хватать, и между отдельными группами кочевников начались вооруженные столкновения. Глава одного из наиболее влиятельных родов, Тогрул-бек, решил, что лучше умереть в бою, чем терпеть голод и склоки между своими же сородичами, и переселился за Амударью вместе со своим племенем.

Впрочем, первоначально он хотел поступить на службу к султану Газневидов, но миром договориться не удалось. После битвы 1040-о года при Данданакане в современном Туркменистане, началось рождение новой империи. Через 15 лет сельджуками был захвачен Багдад, а чуть позже они достигли восточных границ Византии.

Конные лучники, основа их армии, были чрезвычайно быстры и подвижны, и оказались лучшим войском этого региона. Они полностью разгромили Византийскую империю в битве при Манцикерте в 1071 году н. э., хотя победа была также обусловлена тем, что император Роман Диоген был предан собственными генералами.

После этого сельджуки захватили всю Анатолию, кроме побережья. В последующее время они несли на себе основную тяжесть противостояния европейским крестовым походам. Правда, когда они закончились, единство турок было нарушено. Их держава распалась на ряд более мелких владений, в результате чего была без особых проблем захвачена туменами потомков Чингисхана.

Правда, монголы не имели собственной сильной культуры и быстро ассимилировались окружающим населением, куда бы они не пришли. Их ближневосточная империя, Ильханат, быстро распалась, и чувство монгольской идентичности было потеряно в смешанных браках.

Собственно, с монголами и связано появление турок-османов.

По сути, они являлись восточной частью сельджуков, но были вынуждены бежать от чингизидов в середине 13-о века. Сильное племя кайы было практически разбито, но его осколок сумел прорваться и уйти на запад. Их вождь, простой воин Эртогрул, получил от сельджукского султана землю на самой границе с греками. Его сын Осман, обратился в ислам, сплотил силы турок, разбил греков и начал расширение государства. Именно в его честь оно было названо Османской империей.

Османы, как часть сельджуков, первоначально находились под сильным влиянием персидской культуры. Но они были настроены куда более "проевропейски", ведь запад стал основным направлением их экспансии. Они отбросили кочевничество прочь, и стали опираться на оседлую городскую цивилизацию.

Поскольку они начали завоевание территории, ранее принадлежавшей к христианской цивилизации, по сравнению с сельджуками их подход к исламу отличался фанатизмом и стремлением обратить в веру пророка все подвластные народы.

Некоторые историки даже считают, что Османская империя была своеобразной греческой местью католической Европе за то, что Рим бросил Византию на растерзание азиатам. Греки массово переходили в мусульманскую веру и обращали оружие против собственных бывших соплеменников.

В результате, через несколько столетий после возникновения Османского государства, от власти турок в ней не осталось ни следа. Держава управлялась греками, сербами и албанцами, лишь недавно принявшими ислам. Анатолийским кочевникам правительство серьезно не доверяло.

А вскоре начались войны с собратьями-турками, которые в то время правили Ираном.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573243560
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