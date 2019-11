Тиктокерская война: как выглядят новости из смартфонов жителей КНР

23:12 08.11.2019 Китайские журналисты удерживают многомиллионные аудитории в подростковой соцсети



Галина Волынец



Более 47 млн пользователей китайской соцсети Tik Tok, оккупированной детьми от 12 лет, следят за публикациями газеты "Жэньминь жибао". Ведущие СМИ Китая обзавелись десятками роботизированных систем, которые ломают стереотип о ширпотребе made in China и ретроградных установках социалистической страны, ведущей торговую войну с США. Чему там научили журналистов из русскоязычных стран, читайте в материале "Известий".



Параллельная реальность в смартфоне



700 тыс. просмотров за час - с такой скоростью набирал вирусную популярность ролик, посвященный 70-летию Китайской Народной Республики, которое страна отметила 1 октября. Видео с участниками молодежного флешмоба, которые в общественных местах поют песню о родине, уже через сутки в китайском сегменте интернета посмотрели десятки миллионов человек. Так теперь китайские СМИ удерживают внимание аудитории, рассказала преподаватель Университета коммуникаций в Пекине Гао Сяохун участникам семинара информационной сети "Один пояс - один путь" (The Belt And Road News Network).



Такими показателями редко могут похвастаться даже топовые вирусные ролики на YouTube с жестокими пранками, уморительными котами или скандальными заявлениями звезд. В Китае, где число интернет-пользователей приближается к отметке в 900 млн, свои правила игры на своих платформах.



Количество этих платформ множится. Одинаковых иконок приложений в смартфоне условных россиянина и китайца практически не найдется: вместо Google Maps или "Яндекс.Карт" - Baidu, как и вместо одноименных поисковиков, вместо WhatsApp или Viber - мессенджер WeChat, зарегистрироваться в котором пользователю из России станет целым приключением.



Проблемы с восприятием контента те же, главный формат - видео. По словам профессора Фу Сяогуан из Китайского университета коммуникаций, жители КНР всех возрастов быстро привыкли смотреть ролики со смартфонов. Во-первых, телефоны изначально были дешевыми, а значит, быстро распространялись. Во-вторых, китайцы привыкли смотреть видео на ходу, когда в 1980–1990 годах в ходу были портативные телевизоры.



Сейчас в тренде приложение Tik Tok, в западной версии которого зарегистрированы сотни миллионов пользователей-подростков. Его разработала китайская компания ByteDance Technology. Первая версия называлась Douyin, ее владелец купил родоначальника формата Musical.ly, обе сначала работали только на внутренний рынок. Но формат соцсети с роликами короче 15 секунд захватил детей и подростков по всему миру.



В Китае, где создали Tik Tok, охват приложения намного шире, что заставляет перестраиваться и СМИ. У ведущей китайской газеты "Жэньмин Жибао" - более 47 млн подписчиков в соцсети. Казалось бы, при обилии роликов с "танцующими пальцами" (своеобразным немым караоке от модных девочек-подростков) и челленджами контент серьезного толка не удержит на себе внимание, но даже основное финансовое издание Economic Daily привлекало там 9 млн зрителей.



Новая эра made in China



Что интереснее всего китайским пользователям? В топах перемежаются новости о внутренних нововведениях, пандах и звездах корейской поп-музыки, многие из которых стали кумирами молодых китаянок. Не сходят с первых позиций заметки о торговой войне между Китаем и США, причем особый интерес они вызывают у молодежи, которая за повесткой в основном следит из Tik Tok (кстати, 1 ноября органы национальной безопасности Штатов начали расследование против владельца соцсети).



По прогнозам экономиста профессора Чжэн Синьи из Китайского народного университета, торговая война "закончится в среднесрочной перспективе". С чего все началось? С того, что весь мир делится на продавцов и покупателей, говорит Чжэн Синьи. "Китай не может наладить отношения с той же "большой семеркой", "клубом олигархов", как минимум из-за создания своего коммерческого самолета", - объясняет он. Та же история - с рынком IT.



Чтобы понять, что о торговой войне думает население Китая, нужно немного вернуться назад. За 40 лет общий уровень зажиточности вырос в разы. Хотя при проведении реформы открытости отнюдь не все китайцы были настроены оптимистично: фермеры на северо-востоке страны опасались, что не выдержат конкуренцию с производителями из других стран, включая США, и оказались правы.



При этом текстильная промышленность, наоборот, успешно вышла на международный рынок. Пусть и первое время закрепилась как главный производитель ширпотреба, что надолго породило стереотип made in China - равно плохое качество. Сейчас, когда поставки одних только китайских смартфонов достигают 275 млн штук за полгода (и это при снижении показателей), разговор совсем другой.



Робот не заменит друга



Китайская нейросеть, по словам специалистов из Университета коммуникаций, пишет новости за 0,7 секунды. В распоряжении информационного агентства "Синьхуа" - более 25 роботов, в том числе роботов-телеведущих, систем вычисления ЧС с камер видеонаблюдения и аналитики в режиме реального времени. Этот робот отработал весь чемпионат мира по футболу, рассказала старший специалист по операциям проекта "Умное облако" агентства Чжоу Хаоянь.



Однако оснащенность технологиями не помогает решить проблему дефицита актуальной информации о жизни Китая в других странах. Эксперты сходятся во мнении, что многие до сих пор держат в голове образ жителей страны, каким он был запечатлен в документальном фильме из 1970-х, где все поголовно одеты в серые робы.



Одна из главных задач информационной сети "Один пояс - один путь" - устранить этот дефицит. Первое ее заседание прошло 23 апреля на базе газеты "Жэньминь жибао". Сейчас в сеть входят более 200 СМИ из 97 стран, задействованных в проектах экономического пояса Шелкового пути и морского Шелкового пути XXI века.



У каждого из участников сети - своя цель и свое очарование, отметила начальник департамента внешних связей "Жэньминь жибао" госпожа Хугу. Но общая концепция "Одного пояса - одного пути" мотивирует всех двигаться дальше и "отвечает желаниям всех народов жить лучше", полагает она.



5 ноября председатель КНР Си Цзиньпин во время выступления на Китайской международной импортной выставке в Шанхае заявил, что Китай уже подписал 197 соглашений о сотрудничестве в рамках инициативны "Один пояс - один путь".



Первый обучающий семинар для сотрудников медиа стран-партнеров прошел в сентябре, в нем участвовали 50 журналистов из стран Африки и Латинской Америки. С 21 октября по 3 ноября состоялся второй семинар для более чем 40 сотрудников СМИ из русскоязычных и арабских стран. Журналисты из России, Белоруссии, Украины, Казахстана, Киргизии и других государств посетили редакции ведущих медиа КНР, а также предприятия и достопримечательности в провинциях Шаньдун и Цзянсу. Источник - Известия

