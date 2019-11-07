Запахло нефтью: США намерены защитить сирийские месторождения от Москвы и Дамаска

00:17 09.11.2019 Дональд Трамп одобрил проведение расширенной миссии по обеспечению безопасности скважин



Андрей Онтиков



Там, где есть нефть, с большой вероятностью могут появиться и американцы. Эта полушуточная аксиома вновь обретает подтверждение. На сей раз в Сирии. Еще совсем недавно казалось, что военные США покинут эту ближневосточную страну. Но, судя по всему, они опомнились и теперь прочно обосновываются на нефтяных месторождениях. Более того, они обещают "защищать" их от России, а также от самих сирийцев. "Известия" разбирались, ограничатся ли действия Вашингтона столь привычным для него разграблением природных богатств или же американское присутствие в целом осложнит и без того непростую ситуацию в том районе.



Это нефть, ничего личного



Россия ответила США на попытки закрепиться в нефтеносных районах Сирии



Президент США Дональд Трамп одобрил проведение расширенной миссии по обеспечению безопасности нефтяных месторождений на востоке Сирии. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP). В соответствии с планом в зону американской защиты войдут значительные территории провинций Эль-Хасака и Дейр-эз-Зор, удерживаемые курдскими боевыми отрядами. Также стало известно, что в последней американцы строят две базы. Для этого, как сообщает турецкое агентство Anadolu, в регион были направлены 250–300 военнослужащих, строительная техника, вооружения и боеприпасы.



Ранее американцы оправдывали свое присутствие на месторождениях возможностью атак со стороны оставшихся боевиков ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России). Теперь спектр "угроз" расширился. Как заявил 28 октября глава Пентагона Марк Эспер, США дадут "серьезный ответ любым силам, которые будут им угрожать", пояснив, что Вашингтон намерен не допускать на нефтяные объекты в том числе Россию и Сирию. Естественно, автоматически встает вопрос, станут ли американцы при определенных условиях наносить удары по военным двух стран. Им же задается и AP в контексте сообщения о расширении миссии по охране скважин.



Понятно, что военная конфронтация с Россией - прямой путь к ядерной войне. К тому же еще с советских времен Москва и Вашингтон старались избегать столкновений между своими военными. Кроме того, в Сирии работает "горячая линия", которую всегда можно задействовать для оперативного предотвращения инцидентов. Вместе с тем в случае с сирийскими военными все не так очевидно. По крайней мере они уже неоднократно подвергались американским ударам в различных частях страны, в том числе и в Дейр-эз-Зоре.



Между тем одной охраной нефтяных месторождений США не ограничиваются. В конце октября стало известно, что американцы занялись патрулированием территорий в провинции Эль-Хасака, а именно треугольника в районе пересечения границ Сирии, Ирака и Турции. Президент последней Реджеп Тайип Эрдоган уже заявил, что Вашингтон делает это совместно с курдскими "Отрядами народной самообороны", которые в Анкаре считают частью Рабочей партии Курдистана, внесенной в национальный список террористических организаций. При этом турецкий лидер обвинил Вашингтон в нарушении достигнутых ранее договоренностей об отводе курдских формирований от границы.



Входят, и выходят, и снова входят



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Факт присутствия американских патрулей в приграничных районах Сирии примечателен сам по себе. В начале октября США по договоренности с Турцией отвели оттуда свои войска, впоследствии значительно сократив свой контингент в стране в целом. Именно это стало отправной точкой для операции "Источник мира", которую Анкара начала против курдских вооруженных формирований 9 октября.



В течение нескольких дней турецкая армия при поддержке отрядов сирийской оппозиции заняла города Рас-эль-Айн и Тель-Абъяд, а также ряд окружающих районов, продвинувшись в глубь сирийской территории примерно на 30 км. Одновременно при российском посредничестве между курдами и официальным Дамаском было достигнуто соглашение, в рамках которого сирийские правительственные войска заняли несколько городов в районах к востоку от Евфрата, которые ранее удерживали Отряды народной самообороны. Среди них - Манбидж, Кобани, Эль-Камышлы, Эль-Хасака, Табка, Ракка и некоторые другие.



Переломить негативную тенденцию, когда курды оказались под ударом турок и вынужденно пошли на уступки Дамаску, США попытались 17 октября. Тогда вице-президент Майк Пенс прибыл в Анкару, где встретился с Реджепом Тайипом Эрдоганом. По итогам переговоров стороны пришли к соглашению о приостановке турецкой операции на 120 часов. За это время американцы обязывались вывести курдов за пределы так называемой зоны безопасности - приграничных с Турцией районов Сирии глубиной 32 км. Сейчас руководство в Анкаре обвиняет Вашингтон в нарушении именно этих договоренностей. Между тем США продолжали вывод своих войск из страны, но уже тогда Дональд Трамп говорил, что оставит незначительное количество военнослужащих в Сирии для охраны нефтяных объектов.



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Теперь очевидно, что одними месторождениями дело не ограничится и Вашингтон попытается восстановить контроль над рядом районов к востоку от Евфрата, отыграв то, что можно отыграть. Видимо, на такой шаг он пошел, чтобы не допустить заполнения вакуума, который неизбежно образовался бы, если бы американцы продолжили сокращать свое присутствие в Сирии. Причем главным претендентом на это оказался не кто иной, как Россия.



Сирийское место пусто не бывает



Отведенные на вывод курдских отрядов из приграничных с Турцией районов Сирии 120 часов постепенно подходили к концу, и наблюдатели уже стали посматривать на часы, ожидая возобновления боевых действий. Тем более официальные лица в Анкаре давали понять, что они полны решимости сделать это.



Однако 22 октября президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган подписали в Сочи меморандум, который продлил режим прекращения огня на 150 часов, а также зафиксировал ситуацию на поле боя в том виде, в каком она была на тот момент. Иными словами, продвижение турок удалось остановить. Кроме того, в соответствии с документом курдские вооруженные отряды должны были отойти от границы с Турцией на 30 км. По завершении этого процесса российские и турецкие военные должны были приступить к совместному патрулированию территорий Сирии на глубину до 10 км от границы. Оно уже началось. Наконец, в районы за пределами проведения операции "Источник мира" должны были войти сирийские пограничники и силы российской военной полиции.



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Не без проблем, но российско-турецкий меморандум выполняется. А вместе с тем серьезно усиливается влияние Москвы и Дамаска в районах к востоку от Евфрата - там, где ранее главные роли принадлежали США, Турции и курдам. Видимо, это и послужило причиной возвращения американских военных в Сирию.



Если до недавнего времени еще были какие-то надежды, что Москве, Анкаре и некоторым другим игрокам удастся сформировать условия для стабилизации ситуации "на земле", примирения курдов и сирийских центральных властей и продвижения процесса политического урегулирования кризиса, то теперь придется иметь дело еще и с США. Те предельно откровенно говорят, что в Сирии им нужна нефть, но едва ли все ограничится проблемами только с черным золотом. По крайней мере первые признаки этого уже появились.



Помириться с курдами и выгнать американцев



Речь в первую очередь идет о курдах. Они стали довольно сговорчивыми после начала турецкой операции. Но с возвращением американцев желания договариваться с властями в Дамаске у них явно поубавилось. Так, на днях министерство обороны Сирии призвало Сирийские демократические силы (СДС), центральным элементом которых выступают курдские "Отряды народной самообороны", войти в состав правительственных войск "для противодействия турецкой агрессии". Однако те ответили отказом и заявили, что единство рядов должно базироваться на политическом урегулировании, которое закрепит особую роль и структуру СДС. Проще говоря, курды потребовали, чтобы их вооруженные формирования были как бы полусамостоятельной армией внутри армии.



К процессу того самого политического урегулирования у них тоже есть претензии. Как известно, в конце октября в Женеве заработал конституционный комитет, который должен выработать новый основной закон Сирии. Тогда же руководство так называемого курдского автономного региона к востоку от Евфрата, которому подчиняются СДС и "Отряды народной самообороны", заявило, что не заинтересовано в результатах работы этого комитета, поскольку его делегаты там не представлены. При этом приглашать их к участию в разработке проекта конституции однозначно никто не намерен, ведь это стало бы своего рода легитимацией курдских властных органов. Так что подвижки в примирении между ними и сирийскими центральными властями, наметившиеся было с вхождением правительственных сил в ряд городов к востоку от Евфрата, теперь, похоже, замедлятся или вообще остановятся. По крайней мере, предыдущий опыт показывает, что договороспособность курдов обратно пропорциональна поддержке, которую им оказывают США.



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Да и с самими американскими войсками также предстоит иметь дело. Причем как с патрулями в районе сирийско-турецкой границы, так и с военнослужащими, "охраняющими" месторождения. В России захват Вашингтоном сирийских нефтяных полей назвали "бандитизмом". В Минобороны посчитали, что подобная деятельность приносит американским силовым структурам и частным военным компаниям около $30 млн ежемесячно. И это при том, что нефть контрабандная и продается по заниженным по сравнению с рыночными ценам. В свою очередь заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин уже заявил, что "по вопросу сирийской нефти с американцами взаимодействовать не будем".



Впрочем, ясных рецептов, как с бороться с наметившимися негативными тенденциями, пока нет. Понятно, что большим прорывом стало бы примирение курдов с центральными властями. Это нанесло бы серьезный удар по позициям США в Сирии. Но нет никакой гарантии, что американцы уйдут после этого из страны. Поэтому очевидно, для них надо создать такие условия, которые нивелировали бы всю выгоду от продажи нефти.



Едва ли такие возможности есть у Москвы: в ее арсенале в данном случае только дипломатические методы. Зато они наверняка есть у Дамаска. По крайней мере там периодически говорят о народном сопротивлении как о способе противостоять внешним оккупантам. Все, что остается, - организовать и направить это народное сопротивление в нужное русло. Источник - Известия

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