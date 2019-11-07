 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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    Узбекистан   | 
Какая страна в Средней Азии может развалиться пополам?
00:18 09.11.2019

Россия – самая большая страна в мире, но основная часть ее земель – это непролазная тайга и тундра, большую часть года покрытая снегами. Именно поэтому 75 % населения живет на сравнительно благополучной европейской территории.

Узбекистан государство куда менее протяженное. Но и у него половина площади является бесплодной песчаной пустыней (если быть точнее – примерно 37 %). Западная часть этой среднеазиатской державы занимает республика Каракалпакстан или Каракалпакия, если по-русски.

Формально она является независимым государством.

Ее жители в давние времена были кочевниками и являлись одними из последних осколков Золотой Орды. Когда в 16-м веке ногайцы были побеждены калмыками, их орда распалась, и получившие независимость каракалпаки были вынуждены откочевать на свободные земли по всему течению Сырдарьи.

Вскоре они стали подчиняться хивинским ханам, но такое положение сохранялось не очень долго. У большевиков было свое мнение насчет национального строительства. Каракалпакия то находилась в составе одной союзной республики, то предавалась другой или становилась одной из многочисленных автономий РСФСР.

Впрочем, развал СССР она застала на положении отдельной части Узбекистана. Согласно советскому законодательству, республика имела полное право получить независимость. Собственно, она этим и воспользовалась – провозгласила свою свободу на волне "парада суверенитетов". Но уже в 1992-м году был подписан межгосударственный договор, и ее зависимое от Ташкента положение сохранилось.

Так вышло вот почему. Несмотря на свою немаленькую территорию, Каракалпакия – одна сплошная пустыня. И население у нее всего 1,8 миллиона. Сравните с тридцати трехмиллионным Узбекистаном! Самостоятельно обеспечивать себя всех необходимым, включая постройку дорог и содержание инфраструктуры, ее жители не могут.

Именно поэтому высокие договаривающиеся стороны давно забыли, что срок договора о вхождении одного государства в состав другого давно истек. И даже не вспоминают, что в обеих конституциях оговорен порядок получения Каракалпакией независимости в результате проведения референдума.

Впрочем, в республике, кажется, есть немалые запасы нефти и газа. Соседи-туркмены с таким багажом умудрились стать самым благополучным и богатым государством на постсоветском пространстве. Но вот беда – разрабатывать их некому. Собственных образованных кадров тут нет, а помощи от более развитых соседей не дождешься.

Вот и получается, что народ, который пусть и не бедствует, но сидит на потенциальных миллионах, не получает того богатства, которое он мог бы иметь.

По этой причине, а также потому что правительство Узбекистана давно "забило" на нужды своего региона, еще в начале двухтысячных годов тут началось некоторое брожение. Появился каракалпакский национализм, сторонники которого хотят добиться присоединения к России или к Казахстану. Впрочем, опасаться стране нечего – ее "чекисты" несут свою службу день и ночь и никакого сепаратизма не допустят.

К тому же, еще с советских времен, тут очень перемешанное население, несмотря на его не такую уж большую численность. Из 1,8 миллиона местных жителей "титульные" каракалпаки составляют всего треть. Остальные – казахи и узбеки, которые тоже примерно поровну.

Именно поэтому президент Узбекистана может спать спокойно. В свободное плавание его регион не уйдет.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573247880
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