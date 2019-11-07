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Террористы "Исламского государства"* приблизились к границам России
00:22 09.11.2019

От транспорта боевиков остались только обгоревшие остовы

Иван Абакумов,
Анастасия Куликова

Разгромленные в Сирии исламисты набрались сил в Афганистане и готовят экспансию в СНГ. О такой угрозе предупредил директор ФСБ Александр Бортников после нападения банды боевиков на погранзаставу "Ишхабад" в Таджикистане. Сложившаяся в регионе ситуация несет опасность для России, отмечают эксперты, и теперь Москве придется заниматься борьбой с терроризмом не только на Ближнем Востоке, но и в Центральной Азии.

В ночь на среду погранзастава "Ишхабад", расположенная всего в 60 километрах к западу от Душанбе на узбекской границе, подверглась нападению двух десятков вооруженных людей в масках. Об этом сообщил Госкомитет национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана, которому подчиняются погранвойска.

Поначалу боевики захватили у пограничников пять автоматов, но затем они сами попали в окружение и в большинстве своем были уничтожены. Из двух десятков в живых осталось только пятеро – и они пойманы. Со стороны таджикских силовиков двое убиты: пограничник и сотрудник МВД.

Позже в госкомитете сообщили, что в ходе допроса задержанные назвались боевиками "Исламского государства*". По этой версии, боевики перешли таджикскую границу из уезда Калаи-Зол (Афганистан) еще 3 ноября в районе поселка Кубодиен. Они также сообщили, что планировали теракты в Таджикистане. Уже в четверг в МВД республики заявили, что все боевики были гражданами Таджикистана, причем среди злоумышленников были и женщины.

К слову, расстояние от Афганистана до заставы "Ишхабад" на границе с Узбекистаном составляет около 200 км (вдоль русла реки Кафирниган). Четыре автомобиля, на которых прибыли к заставе боевики, были с таджикскими номерами, но не исключено, что диверсанты захватили их по пути. На опубликованных властями снимках видно, что все автомобили сожжены.

Напомним, что в отличие от афганской, граница Таджикистана с Узбекистаном до сих пор считалась относительно спокойной. Лишь в 2012 году там случилась стычка, в которую вступили даже не боевики, а силовики двух стран. Тогда огонь открыли таджикские пограничники после выдворения с узбекской территории, на которую они перешли самовольно.

А сама граница между двумя странами составляет 1332 км. В 2009 году в силу вступил договор о делимитации и демаркации участка в 1240 км. Полтора года назад новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал со своим коллегой Эмомали Рахмоном новый договор о делимитации спорных участков, но некоторые из них таковыми остаются до сих пор. Любопытно также и то, что в Ташкенте сложившуюся ситуацию детально комментировать не стали, заявив лишь об изучении обстоятельств дела.

В то же время в Москве сразу несколько ведомств выразили крайнюю озабоченность случившимся. Так, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов заявил, что проникающие в союзные государства Центральной Азии террористы представляют серьезную угрозу для России.

"К сожалению, этот случай показывает, что с этим злом и опасностью необходимо бороться. Причем профилактически, то есть заранее. Нам нельзя дожидаться, когда уже не 20 боевиков, а гораздо больше террористов будет проникать в союзные государства Центральной Азии. Это серьезная угроза для России. Но в первую очередь это угроза для наших центральноазиатских партнеров", – сказал дипломат.

А в четверг директор ФСБ Александр Бортников заявил, что в Афганистане растет террористическая активность подразделений "ИГ*", объединенных в так называемый Вилаят Хорасан. "В тесной связи с ним действуют "Джамаат Ансаруллах" и "Исламское движение Восточного Туркестана". Их цель – создание плацдарма для экспансии на пространство СНГ", – пояснил Бортников.

По его словам, террористы осознают, что разгромлены на территории Сирии и Ирака, поэтому уводят оставшиеся силы за пределы Ближнего Востока. Причем члены семей исламистов, которые приезжают в Россию из южных регионов, часто выступают носителями экстремистской идеологии.

С Бортниковым согласился и востоковед Дмитрий Верхотуров, предположив, что данную вылазку совершили исламисты, которые вернулись в Таджикистан после боев в Сирии или Афганистане. По его словам, "возможно таким образом они решили о себе заявить". Впрочем, он не исключает, что это был налет контрабандистов, которые "что-то не поделили". Но и сами боевики ИГ могли заниматься обычной контрабандой, так как "одно другому не мешает".

В свою очередь директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров считает, что интересам России подобные атаки не угрожают. "Рассказы о "мягком подбрюшье России" – это сказки из 90-х. Сейчас в том же Таджикистане появился новый хозяин в лице Китая, он там шикарно себя чувствует. Потому пусть таджики и китайцы сами занимаются этими проблемами, лишь бы к нам наркотрафик не шел", – подчеркнул Багдасаров.

"Китай действительно в последнее время активно занялся проблемой безопасности в Таджикистане, – сказал в интервью газете ВЗГЛЯД директор Аналитического центра МГИМО, доктор политических наук Андрей Казанцев. – Если Пекин решит вмешаться в ситуацию в Таджикистане, это будет первое в истории применение китайских войск за границами Поднебесной. Долгое время китайская армия вообще не могла участвовать в операциях за границей по законам страны. Недавно запрет отменили, но пока такой практики все равно нет".

Потому такой сценарий крайне маловероятен, добавил Казанцев. Дело в том, что в ШОС действует неформальное распределение обязанностей: Пекин больше занимается экономикой, а Москва – обеспечивает безопасность.

"Зачем Китаю тратить свои силы там, где Россия говорит, что она это сделает?" – риторически спросил эксперт.

При этом он напомнил, что в Таджикистане сейчас собрался очень сложный конгломерат террористических группировок. Это и беженцы из Центральной Азии – Таджикистана, Узбекистана, Казахстана, и уйгуры из Китая, и бывшие жители российского Северного Кавказа. "Причем это настоящие международные террористы. Часть из них воевала на Ближнем Востоке и связана с ИГ. Другая часть – сначала в Афганистане, потом на северо-западе Пакистана, поэтому они, скорее, связаны с "Аль-Каидой", – отметил Казанцев.

По его словам, в истории уже был момент, когда террористы из этого региона были вытеснены на северо-запад Пакистана. Потом фокус террористической деятельности на несколько лет сместился на Ближний Восток. Но сейчас ИГ в Сирии разгромлено, а из Пакистана террористов вытеснили местные войска.

В то же время в Афганистане, наоборот, нарастает дестабилизация, и местные террористические группировки готовятся к тому, что после ухода американских войск из этой страны там начнется хаос. В такой ситуации значение российской 201-й военной базы, дислоцированной на территории Таджикистана, вновь возрастает.

"Исторически сложилось, что российские войска приняли непосредственное участие в окончании гражданской войны в Таджикистане. Затем российские войска защищали границу Таджикистана с Афганистаном. Это было актуально в конце 90-х годов, когда там не было американских войск. Потом был период, когда угроза ослабла из-за действий США, но сейчас все возвращается к прежней ситуации", – подчеркнул эксперт.

"И на сегодняшний день, в принципе, Россия вместе с Таджикистаном может справиться с угрозой терроризма в регионе. Но этим вопросом придется заниматься так же серьезно, как и борьбой с исламизмом и терроризмом в Сирии", – резюмировал Казанцев.

* Организация, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности"

Источник - Взгляд
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573248120
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