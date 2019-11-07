Прощай Нур-Султан! Россия окончательно? потеряла север Казахстана, - СП

09:54 09.11.2019 Мог ли Путин потребовать у приемника Назарбаева вернуть наши исконные территории



Сергей Аксенов



Материал комментируют:

Андрей Дмитриев

Владимир Лепехин

Дмитрий Журавлев



Россия и Казахстан утвердили границу между государствами. Это случилось в Омске, где встретились Владимир Путин и президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Известно, что протяженность границы составила 7,5 тысячи километров. В настоящий момент работы по ее демаркации - установке пограничных знаков завершены на 86,7 процента. Будет решена и проблема перегруженности пограничных пунктов пропуска - построят новые и модернизируют старые. Не граница будет, а "конфетка".

Таким образом, России можно забыть о северных территориях Казахстана, населенных преимущественно русскими. Они вместе с бывшим Целиноградом, потом Астаной, а ныне столицей РК Нур-Султаном окончательно отходят другому государству. Кремль сдался. А ведь несправедливость этой ситуации понимал даже политический отец Путина - Борис

Ельцин.



Однако тогда стороны остались при своих. Сейчас же основной упор оба президента делали не на конфронтации, а на сотрудничестве. Их переговоры прошли в рамках Форума межрегионального сотрудничества РФ и РК. Принята соответствующую "концепцию", поговорили о торговле, об инвестициях. Россия как и во времена СССР - крупнейший инвестор в экономику РК. Или донор?



В ЕАЭС наша страна - все равно, что Германия в Евросоюзе. Но в отличие от политиков и чиновников, которым по долгу службы милее "сотрудничество", "взаимодействие", "совместный бизнес" и прочие приятные активности, простые люди в России относятся к потере нами своей исконной территории критически, считая, что ни за какие экономические выгоды нельзя отдавать свою землю.

Так, информация о передаче Казахстану озера Сладкое в Купинском районе Новосибирской области взбудоражила в августе 2017 года почти всю Россию. "СП" писала об этом. Предполагалось, что озеро будет поделено в соотношении 30:70 в пользу РК, однако после шквала негодования МИД Казахстана был вынужден это опровергнуть. Урвать кусок русской земли (и воды) не вышло.

Но реакция россиян в Сети тогда была характерной. "Это как в известном фильме „Да ты что, с… н сын, казенные земли разбазариваешь?! Так никаких волостей не напасешься!" - напомнил один. „Совершенно бесполезное" озеро, - сказал чиновник… В России много чего бесполезного и даже вредного, особенно среди руководящего состава, давайте лучше их отдавать", - предлагал другой.



Как видим, в Кремле не извлекли из того случая никаких уроков - спустили на тормозах. Авось, забудут. Между тем, в людях в такие моменты говорит вовсе не косность, а вековой опыт - там, где потворствуют национальным страстям - жди беды. Сравнительно недавно это можно было наблюдать на Балканах и прямо сейчас на Украине, где пылает русский Донбасс.



А в Казахстане потворствуют. Множество русских покинули республику, поняв, что стали людьми второго сорта. Ведь государственные кадры формируются в основном из представителей титульной национальности. Русский язык пока не в загоне, но затеянная латинизация казахского языка ясно показывает, что власти стремятся отдалиться от России и сблизиться с Западом.



Неудивительно, что граждан Казахстана - сторонников русского мира, отправившихся воевать в Донбасс, по возвращении на родину судят и сажают за наемничество. Хотя речь идет о третьей стране. До тех пор, пока Назарбаев, имеющий советский политический бэкграунд, хотя бы отчасти контролирует власть в стране, разгула казахского национализма наверное не будет. А потом?



Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев ожидает со временем появления в Казахстане полноценного национального государства.

- Изначально отношения с Казахстаном не хотели обострять, чтобы сохранить экономические связи. Ведь заводам северного Казахстана было выгоднее работать с Омском, чем с южным Казахстаном. Любые трения - и все. Как произошло на Украине. Сейчас, по мере развития экономик наших стран, эти связи остаются, но они уже не носят такой фатальный характер. Скорее, можно говорить, что у нас один уровень технологий. С Европой им сотрудничать тяжелее, чем с нами.



Тем не менее, в Казахстане остаются 2 млн русских. И в условиях введения латиницы и т. п. встает вопрос: что дальше? Я лично не думаю, что претензии на северный Казахстан нам сильно помогут. Ну, разве что в электоральном плане - новый вариант крымского консенсуса. Так еще и казахи не отдадут. Потому что север - самая богатая сырьем часть их страны. Кстати, русских они тоже не отдадут, так как русские, самая компетентная, по крайней мере пока, часть населения.



"СП": - Что значит, "не отдадут"?



- Они будут всеми силами стараться их оставить. Политики на вытеснение русских в Россию не будет. По крайней мере, пока есть влияние Нурсултана Абишевича экономическая выгода будет превалировать над националистическими настроениями. Не потому что он нас любит больше, чем остальных, а потому что "с паршивой овцы хоть шерсти клок".

"СП": - Но теперь президент Токаев. Насколько он иной, нежели Назарбаев?

- Токаев четко заявил, что он "не транзитный автобус". Конечно, он хочет стать самостоятельным президентом. Вопрос в том, как скоро он сможет это сделать. Пока у него такой возможности нет. Сейчас он главный представитель Казахстана на международной арене. Как крупный советский дипломат, он с этим прекрасно справляется. Но не в силовом блоке, ни в экономическом он пока полной власти не имеет.



К чему привела попытка перейти на латиницу в Казахстане

В Казахстане власти поручили языковедам усовершенствовать алфавит для перехода на латиницу. Отказаться от кириллицы там решили еще два года назад, но с тех пор мало кто в стране сумел освоить новую графику. Даже написание...

Токаев, конечно, совершил один незапланированный поступок - вышел на выборы. Он же был назначенным президентом и выборы ему были не нужны. Но тогда, как назначили, так и снять могут. А так он всенародно избранный. Но политических последствий это пока не имеет. Потому что элитно-кадровые последствия не наступили и неизвестно когда наступят.

Конечно, Назарбаев стареет и уже не может работать и контролировать политический процесс как раньше. И это дает Токаеву надежду. Но у Назарбаева есть энергичная дочка и она третий человек в государстве. Вряд ли она может присвоить папин авторитет, но "стучать" папе и говорить, что тот-то обозвал тебя "земляным червяком" она вполне может.

"СП": - Абстрагируясь от личностей, в каком направлении движется казахстанская политическая элита?

- В сторону национального государства. В последней книге Назарбаева, которую мне довелось презентовать и поэтому я ее прочитал, слово "гражданин Казахстана" заменено на слово "казах". Надо понимать, что для них главное - это национальный суверенитет. Поскольку у них его никогда не было, они его слишком переоценивают. Казахстанцы, как поляки после октября 1917-го, когда впервые за 200 лет у Польши появилось свое государство. А к нам они относятся вполне нормально.

По мнению гендиректора Института ЕАЭС Владимира Лепехина, России следует политически привязать к себе Казахстан, для чего превратить Омск в одну из двух столиц ЕАЭС.

- В настоящее время дивиденды от экономического сотрудничества России с Казахстаном вряд ли перевешивают имеющиеся политические проблемы. Экономическая интеграция идет естественным образом в соответствии с интересами крупных корпораций, которые заинтересованы в поддержании целостности постсоветского экономического комплекса, прежде всего перемещении товаров, грузов. То есть в рамках ЕАЭС доминирует логика свободной экономической зоны. Поэтому все постоянно говорят про товарооборот. Что касается совместных проектов, то их немного. В основном речь идет о приграничном сотрудничестве и к госполитике имеет малое отношение.



Естественно, политическим вопросам вообще внимание не уделяется. Их предпочитают решать по факту появления. Поскольку стратегической линии у России нет, а правящий класс - наши крупные корпорации озабочены только товарооборотом, они не занимаются долгосрочным политическим планированием. Поэтому минимизация политических проблем возможна только тогда, когда естественным образом сформируются дружественные отношения между странами на цивилизационной основе.



"СП": - Уточните, пожалуйста…



- Если бы Россия была бы заинтересована в цивилизационном укреплении отношений с Украиной, а не занималась только газовыми вопросами, то никаких майданных баталий там не случилось бы. А так все пошло в разнос. Схожую ситуацию мы видим сейчас и в Белоруссии. Долгосрочных стратегий Москва Минску не предлагает. Надеется, что экономика все выправит. Как-нибудь договоримся по газу, по нефтяным квотам, по транзиту - никуда не денутся. То же самое мы наблюдаем и в Казахстане. Серьезных проектов, которые привязали бы РК к России нет.



"СП": - А что бы вы сами предложили?

- А мы уже предложили. В администрации Омской области лежит проект, специально подготовленный к прошедшему форуму в расчете на приезд Путина и Токаева. Речь в нем идет о том, чтобы в рамках стратегических отношений РФ и РК создать агломерацию между двумя крупнейшими городами региона: Омском и Нур-Султаном. Между ними по прямой 570 километров. Это будет агломерация столичного типа. Например, у СНГ есть формальная столица - Минск. У ЕАЭС такой столицы нет.



Хорошо бы по принципу Европейского союза учредить связку двух столичных городов - Омска и Нур-Султана. Это было бы похоже на Страсбург во Франции и Брюссель в Бельгии. В обоих городах, мы знаем, создана инфраструктура международного сотрудничества, депутаты ездят между этими городами… Для нас это чрезвычайно актуально. В Нур-Султане такая инфраструктура уже есть. Там работает международный финансовый центр и куча всего происходит. Они реализуют восточный вектор.

Наш же Омск считается чуть ли не самым депрессивным во всей России. Народ оттуда уезжает. При том, что геостратегически, транспортно-логистически, в военном отношении - это ключевая точка. Сибирь надо поднимать. Надо готовить транспортные магистрали в рамках китайского проекта "один пояс - один путь". Омску и Нур-Султану надо дать статус столичных городов в рамках ЕАЭС, выделить деньги, построить скоростную магистраль между Омском Нур-Султаном. И пускай там чиновники мотаются…



Это свяжет Казахстан к России. Например, сейчас спорят о Крыме, а раньше это было непринципиально, потому что Украина была дружественным государством. Когда это стало не так - появилась проблема для русских на полуострове. То же и с Казахстаном. Пока РК нам друг - политические вопросы не возникают. Но представим себе проникновение в Казахстан китайского капитала. РК начнет тяготеть к Пекину, Центральная Азия там же - сразу начнутся проблемы с русскоязычным населением. Но об этом сейчас никто не думает.



По мнению лидера петербургского отделения незарегистрированной партии "Другая Россия" Андрея Дмитриева, времени на решение "русского вопроса" в Казахстане почти не осталось.



- Российские власти много лет делают вид, что Казахстан - наш дорогой евразийский союзник, совершенно закрывая глаза на положение русского населения на севере республики, русофобские выпады властей и репрессии в отношении общественных активистов. Факты эти давно известны.

"СП": - Так почему бы не поставить вопрос в лоб: север Казахстана - исконные российские земли? Пока не случился местный "майдан"…

- В лоб требовать отдать северные области вряд ли было бы разумным. Президент Касым-Жомарт Токаев естественно с возмущением отказал бы. Нарком иностранных дел Вячеслав Молотов на склоне лет вспоминал, что, когда прибалтийские республики присоединяли к СССР в 1940-ом году, их министров, приехавших в Москву на переговоры, фактически держали в заложниках на протяжении всего процесса. Но брать в заложники главу МИД Казахстана в РФ, естественно, никто не будет.



Возможностей для возврата наших территорий и людей всего две. Первая - в ситуации смуты, как на Украине в 2014-ом, и/или прихода к власти крайних националистов (что вполне вероятно после смерти Назарбаева, который пока сохраняет реальные рычаги власти в своих руках) местные жители проводят референдумы о самоопределении, которые с учетом тамошних настроений явно закончатся в пользу присоединения к России.



Вторая - частная инициатива при поддержке государства. Но с каждым годом окно возможностей сжимается. Русские из Казахстана активно уезжают: в начале 1990-х было более 40 процентов, сегодня - менее 20 процентов. Источник - Свободная пресса

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