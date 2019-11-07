Установлены личности 5 нападавших на заставу погранотряда "Султонобод". Все - таджики-согдийцы

11:46 09.11.2019

Источники: установлены личности 5 нападавших на заставу погранотряда "Султонобод"



Установлены личности пятерых участников нападения на заставу погранотряда "Султонобод", сообщили Радио Озоди источники, близкие к правоохранительным органам Таджикистана.

Все они уроженцы Согдийской области, один убит, четверо находятся в следственном изоляторе. Трое из нападавших – женщины, отметил источник. Другие источники, в том числе власти Таджикистана, эту информацию пока не подтвердили.



В ходе операции таджикских силовиков были задержаны Малохат Хайдарова, жительница Бободжон Гафуровского района, Зулхумор Джумаева и Рахбар Бокиева, уроженки города Истаравшан. Среди задержанных Хусейн Исломов, житель истаравшанского села Калъачаи Араб. "Еще один житель этого села Шавкат Исломов был убит во время перестрелки", - сказал источник.

Шавкат Мавлонов, председатель джамоата "Зархалол" Истаравшанского района подтвердил Радио Озоди, что братья Хусейн и Шавкат раньше жили в кишлаке Калъачаи Араб, однако они не Исломовы, а Хомидовы. "В 2014 году они покинули село и переехали в Худжанд. Два дня назад к нам пришли сотрудники органов безопасности и расспрашивали местных по поводу братьев", - добавил Шавкат Мавлонов.



Задержанным участникам нападения от 20 до 25 лет.

Сведений о личности 15 убитых боевиков до сих пор нет.

Наши попытки связаться в родными задержанных в Истаравшане и Бободжон Гафуровском районе не увенчались успехом.



Тем временем, источник в прокуратуре официально подтвердил, что убитого во время операции зовут Шавкат и он является уроженцем Истаравшана. Личности задержанных, за исключением Рахбар Бокиевой тоже нам известны, сказал сотрудник прокуратуры, который отказался назвать свое имя журналистам Радио Озоди.

По информации другого источника, в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по обвинению в терроризме, убийстве и незаконном переходе госграницы, идет следствие.



"Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане

Нападение на заставу погранотряда "Султонобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе, по данным властей, произошло примерно в половине четвертого ночи 6 ноября. Лица, совершившие нападение, были боевиками группировки "Исламского государства", сообщил в среду пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана. Как уточнило ведомство, боевики проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.



По данным Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана, в результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны. МВД Таджикистана сообщило о 4 задержанных боевиках. Некоторые источники ранее сообщали, что среди боевиков были иностранцы, а также женщины. МВД Таджикистана сообщило, что бандгруппе, все члены которой были в масках, удалось захватить пять единиц автоматического оружия.



В ходе перестрелки погибли не менее 5 пограничников и один сотрудник таджикской милиции.