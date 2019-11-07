Для иностранцев-выпускников вузов РФ упростится вступление в ее гражданство

11:57 09.11.2019

09 ноября 2019 - Евгений Денисенко



Министерство иностранных дел РФ намерено добиваться упрощения порядка получения российского гражданства иностранными студентами, окончившими с отличием российские вузы. Соответствующий законопроект, подготовленный этим ведомством, уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.



Правда, как отмечается, такая преференция коснется не всех таких выпускников, а лишь тех, кто занимался в государственных вузах и на дневной форме обучения. С соответствующими заявлениями вправе будут обратиться люди, имеющие диплом бакалавра, специалиста, магистра с отличием, либо диплом об окончании аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, полученный после ‎1 января 2019 года.



В настоящее время выпускники-иностранцы находятся в России в статусе временно пребывающих. До получения вида на жительство им необходимо еще получить разрешение на временное проживание. Предусматривается, что весь срок приобретения российского гражданства для иностранных выпускников-отличников может сократиться до одного года.



В настоящее время, согласно официальной статистике, в вузах РФ обучается около 16 тысяч юношей и девушек из Кыргызстана, 6,6 тысячи из них - за счет средств федерального бюджета. И многие, согласно информации Союза студентов-кыргызстанцев в России, успешно заявляют о себе и в учебе, ив общественной жизни.