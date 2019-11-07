 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 09.11.2019
15:31  Узбекистан: Тайна Красной крепости Кизил Кала
15:29  Монголы на Руси. Вынужденный союз
13:48  Борьба вокруг трубы "Северного потока-2" продолжается, - А.Полунин
11:57  Для иностранцев-выпускников вузов РФ упростится вступление в ее гражданство
11:46  Установлены личности 5 нападавших на заставу погранотряда "Султонобод". Все - таджики-согдийцы
09:54  Прощай Нур-Султан! Россия окончательно? потеряла север Казахстана, - СП
08:21  Ультиматум Макрона. Моська и слоны.., - В.Павленко

00:22  Террористы "Исламского государства"* приблизились к границам России
00:19  Как в 1443 году под Рязанью замерзла и погибла казахо-узбекская армия царевича Мустафы (история)
00:18  Какая страна в Средней Азии может развалиться пополам?
00:17  Запахло нефтью: США намерены защитить сирийские месторождения от Москвы и Дамаска
00:14  Ближний Восток: конец шиитскому торжеству? - А.Эскин
Пятница, 08.11.2019
23:12  Тиктокерская война: как выглядят новости из смартфонов жителей КНР
23:06  Какая разница между турками-сельджуками и турками-османами?
17:43  США проигрывают гонку в сфере ИИ Китаю и России, - Daily Mail
14:09  "Французский ислам" - как это будет, - Малика Сорель-Сюттер
13:37  Начинается новая глава Мировой истории, - Х.Ханссон
13:29  Удастся ли спасти от сноса исторический ансамбль дореволюционных домов в Ташкенте?
13:25  США додавили Индонезию на крупный оборонный контракт - втюхали старенькие самолеты за $5 млрд
13:23  США перемещают террористов в Туркестан и на Кавказ, - С.Шакарянц
13:22  Россия. Власть усиливает давление на Сеть, но "сувернет" выходит из-под контроля даже своих создателей
13:17  Чингисхан. В поисках гробницы завоевателя
11:50  Казахстан: инициатива властей по укреплению доверия общества не вызывает особого доверия, - Д.Умирбеков
11:47  Россия: детям мигрантов сложно получить образование и социализироваться, - И.Овсянников
10:45  Нужен ли нам казахский национализм? Если да, то какой? - Кенже Татиля
10:42  Казахские зиялы кауым решили возвысить родной язык, "унизив" русский? - Ж.Байхожа
10:37  Ирак – революционная ситуация уже созрела, - А.Веселов
10:32  Только шашка казаху во степи подмога, - репортаж А.Колесникова из Омска
09:49  Аркадаг в Италии: "подписан пакет документов"
09:15  Уличенную в плагиате вице-министрессу Казобраза Жакыпову выгоняют с работы
09:09  Умер французский кутюрье Патрик-Луи Виттон (5-й в династии Виттонов)
09:00  История мировых кризисов. Что взять за точку отсчета? - В.Катасонов
06:24  Президент Турции недоволен союзниками, - М.Беленькая
01:25  Большинство астраханских казахов не знает родного языка
01:24  Так что же на самом деле важнее Трампу в Сирии: нефть или курды?
01:22  Отзвук гражданской войны. Версии атаки на таджикскую погранзаставу
01:18  Вышел сборник "Распад СССР: дискуссии о причинах, обстоятельствах и последствиях"
01:17  Самостийная Украина вышла из советской шинели, - Св.Князев
01:00  Пекин рассчитывает на капитуляцию Анкары. Турция и Китай по-разному смотрят на курдов и уйгуров, - Дорси Джеймс
00:45  Интернет как оружие. Тоталитаризм больших данных, - Яша Левин
00:40  Может ли Америка по-прежнему защищать своих союзников? - Майкл О"Хэнлон
00:33  На Тайване призывают готовиться к войне с КНР, - В.Скосырев
00:29  Империя Чингисхана и Хорезм. Последний герой
Четверг, 07.11.2019
23:20  Вице-спикерша Светлана Артикова назначена заместителем Генерального прокурора Узбекистана
23:07  Пакостный Банька. Главарем ВАДА избран поляк
22:35  Рахмона "поздравили" с 25-летием на посту президента. Появились новые версии атаки радикальных боевиков на Таджикистан, - В.Панфилова
21:11  Путин и Токаев застолбили каз-рос-границу, начертанную Лениным и Сталиным
19:15  Цифровой динар: Тунис выпустил в обращение электронную валюту
19:10  Трампа ждет участь Клинтона? - К.Кириллова
19:08  Таджиков будут организованно завозить на работу в РФ
18:45  Путин и каз-недопрез Токаев о чем-то пограничном сговариваются в Омске. Елбасы хихикает в Нур-Султане
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Для иностранцев-выпускников вузов РФ упростится вступление в ее гражданство
11:57 09.11.2019

09 ноября 2019 - Евгений Денисенко

Министерство иностранных дел РФ намерено добиваться упрощения порядка получения российского гражданства иностранными студентами, окончившими с отличием российские вузы. Соответствующий законопроект, подготовленный этим ведомством, уже размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правда, как отмечается, такая преференция коснется не всех таких выпускников, а лишь тех, кто занимался в государственных вузах и на дневной форме обучения. С соответствующими заявлениями вправе будут обратиться люди, имеющие диплом бакалавра, специалиста, магистра с отличием, либо диплом об окончании аспирантуры, ординатуры, ассистентуры-стажировки, полученный после ‎1 января 2019 года.

В настоящее время выпускники-иностранцы находятся в России в статусе временно пребывающих. До получения вида на жительство им необходимо еще получить разрешение на временное проживание. Предусматривается, что весь срок приобретения российского гражданства для иностранных выпускников-отличников может сократиться до одного года.

В настоящее время, согласно официальной статистике, в вузах РФ обучается около 16 тысяч юношей и девушек из Кыргызстана, 6,6 тысячи из них - за счет средств федерального бюджета. И многие, согласно информации Союза студентов-кыргызстанцев в России, успешно заявляют о себе и в учебе, ив общественной жизни.

Источник - vb.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573289820
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Сенат назначил члена ЦИК и ратифицировал международные документы
- Премьер-Министр РК Аскар Мамин встретился с руководством Торгово-промышленной палаты "Франция-Казахстан"
- "Молдавский вопрос"
- Кадровые перестановки
- Moody’s предрекает Казахстану кризис и призывает Нацбанк принять меры
- В Мажилисе презентованы поправки по вопросам промышленной безопасности
- Казахские зиялы кауым решили возвысить родной язык, "унизив" русский?
- Заявление Министерства иностранных дел Республики Казахстан
- Атаковать мозгами
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  