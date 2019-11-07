Борьба вокруг трубы "Северного потока-2" продолжается, - А.Полунин

13:48 09.11.2019 Бундестаг заткнул "Северный поток-2" в угоду Киеву

Борьба против российского газопровода набирает обороты



Андрей Полунин

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Сергей Правосудов



В ночь на 8 ноября Бундестаг не принял закон, по которому газопровод "Северный поток-2" мог быть защищен от ужесточенных правил газовой директивы ЕС. Что характерно, накануне Киев призвал немецких парламентариев не поддерживать законопроект, который подготовила правящая коалиция Германии.



По словам украинского премьера Алексея Гончарука, "поддержка этой инициативы нанесет серьезный ущерб энергетической безопасности ЕС". Не факт, конечно, что именно украинский призыв повлиял на голосование, но "за" проект закона немецкие парламентарии отдали 133 голоса, тогда как для принятия решения требовалось 355 голосов. Это значит, на какое-то Киев может вздохнуть с облегчением.



Проект закона де-факто снимал с проекта "Северный поток 2" риски, связанные с внесением поправок в газовую директиву ЕС. Эти поправки, принятые весной, распространяют на проект правила Третьего пакета, включая так называемый "анбандлинг" - разделение деятельности по добыче и транспортировке газа.



Изменения в газовую директиву ЕС, кроме того, должны затронуть 12-мильный участок газопровода, расположенный в территориальных водах Германии. Соблюдение требований Третьего энергопакета означает, что у этого газопровода должно быть прозрачное тарифообразование, независимый от "Газпрома" оператор (сейчас им является Nord Stream 2 AG, на 100% подконтрольная российскому концерну), а к мощностям должны быть допущены третьи лица.



Ограничения абсурдны, поскольку все понимают: к газопроводу на дне моря не может подключиться никто, кроме самого "Газпрома". Тем не менее, распространение новых правил на "Северный поток-2" означает, что газопровод будет загружен лишь частично - и это позволит Европе сохранить украинский транзит в значительных объемах.



Чтобы вывести "Северный поток-2" из-под действия Третьего пакета, парламентарии коалиции ХДС/ХСС и СДПГ предлагали воспользоваться известной лазейкой: газовая директива ЕС имеет обязательную силу для каждого государства-члена, но оставляет в их компетенции выбор способов ее применения.



Конкретно предлагалось внести изменение в немецкий закон "Об энергетике", и тем самым нейтрализовать ключевой пункт директивы ЕС - о том, что исключения из действия Третьего энергопакета могут легко получить только газопроводы, введенные в эксплуатацию до 23 мая 2019 года. "Северный поток-2", вероятно, будет сдан в первые месяцы 2020 года, что не позволило бы ему получить исключение.



Голосование в Бундестаге не означает, что борьба вокруг "Северного потока-2" закончена. Мало того, она бы продолжилась, даже если бы Бундестаг единогласно поддержал законопроект. В этом случае Еврокомиссия, которая и была главным лоббистом изменения газовой директивы, наверняка попыталась бы оспорить решение Германии. Плюс, на стороне ЕК наверняка выступили бы страны Евросоюза, известные своей антироссийской позицией.



По мнению аналитиков, из нынешнего положения выход у "Газпрома" один - создать независимого оператора для 12-мильного участка трубы, который проходит в германских территориальных водах. По данным немецкой газеты Handelsblatt, "Газпром" уже начал прорабатывать этот альтернативный вариант.



Как теперь выглядит будущее "Северного потока-2", решил ли альтернативный вариант проблему загрузки газопровода?



- Чтобы разобраться с происходящим вокруг "Северного потоув-2", нужно смотреть на базовые моменты, - считает директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов. - Прежде всего, на сегодня всем - даже самым сомневающимся - стало ясно, что трансбалтийский газопровод будет достроен, причем в ближайшее время. Второй базовый момент - по законам РФ, экспорт газа из России по трубе может осуществлять только "Газпром". Наконец, третий момент - европейцы ужесточили газовое законодательство, и теперь говорят, что "Северному потоку-2" необходимо иметь сторонних поставщиков, и собственником этой газотранспортной системы должна быть сторонняя компания.



Если по российскому закону мы не имеем права пускать в "Северный проток-2" никого постороннего, соответственно, будут - так или иначе - комбинации внутри газпромовского газа.



"СП": - Какие здесь возможны варианты?



- 50% мощностей "Северного потока-2", согласно европейскому законодательству, "Газпром" железно получает. А на оставшиеся 50% может быть проведен аукцион. Соответственно, поскольку никакие сторонние поставщики физически не могут подключиться к трубе на дне моря, "Газпром" выиграет этот аукцион, и будет поставлять газ как ни в чем ни бывало.



Подобное уже случалось. Напомню, ограничения на использования Opal в рамках Третьего энергопакета были введены в 2013 году. По этим правилам "Газпром" мог использовать лишь 50% мощностей Opal, а остальные 50% - квоты на прокачку газа - обязан был продавать независимым компаниям. Так вот, квоты выкупали на аукционах европейские энергокомпании-партнеры "Газпрома", что позволяло загружать газопровод в отдельные периоды более чем на 70%.



"СП": - В этом случае потребуется независимая компания, которая будет управлять 12-мильным участком трубы?



- Теоретически это возможно - почему нет? Просто это должна быть дружеская компания - российская, зарубежная или совместная. Для "Газпрома" в этой ситуации принципиально, чтобы он отбил свои деньги как инвестор. Плюс, чтобы тариф на прокачку по 12-мильному участку был невысокий - чтобы независимая компания его не задирала.



Так вот, если компания будет дружеской, возможны договоренности относительно тарифа. Можно будет сразу установить планку так, чтобы и "Газпрому" было выгодно, и компания смогла нормально существовать на этом тарифе.



"СП": - Получается, сейчас борьба вокруг "Северного потока-2" носит чисто тактический характер?



- Да, и она будет идти и дальше. "Газпром" будет по-прежнему бороться за исключение проекта из норм Третьего энергопакета. Но надо понимать: даже в самом жестком варианте, если ужесточений со стороны ЕК избежать не удастся, вопрос поставок газа по "Северному потому-2" в значительном объеме - принципиально решаемый.



"СП": - Что все-таки будет с украинским транзитом?



- В ближайшие годы, это очевидно, транзит газа через Украину будет сохранен. Постепенно он будет снижаться, но два-три года Киеву, можно сказать, гарантированы приличные объемы. Дальше - когда на полную мощность заработают "Северный поток-2" и "Турецкий поток" - ситуация целиком будет зависеть от спроса в Европе.



Другое дело, сейчас сложно сказать, какими конкретно будут объемы поставок через Украину на ближайшие два-три года. Замечу, пока и инфраструктура в Европе не готова к тому, чтобы два новых российских газопровода заработали на 100%.



"СП": - Могут ли за это время США нарастить поставки СПГ в Европу, и потеснить "Газпром"?



- В США нет экспортных объемов СПГ, чтобы вытеснить Россию с европейского рынка. Да, европейцы построили терминалы по приему сжиженного газа, но эти терминалы загружены всего на 30%. Более того, компании в ЕС, которые покупают российский трубопроводный газ, и компании, которые вложились в терминалы - совершенно разные. И никто не сможет заставить европейских потребителей отказаться от дешевого трубопроводного российского газа, и покупать более дорогой СПГ.



При этом надо понимать: цена на СПГ в Азии традиционно выше, чем в Европе. В такой ситуации европейский рынок неинтересен самим американским поставщикам.



"СП": - Получается, через три года "Северный поток-2" заработает в штатном режиме, и политические игры вокруг него прекратятся сами собой?



- Совершенно точно. Источник - СвободнаяПресса

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573296480

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