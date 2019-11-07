Узбекистан: Тайна Красной крепости Кизил Кала

15:31 09.11.2019

Кизил Кала - крепость, которая вот уже много веков тщательно скрывает свою тайну.



В том, что у этой крепости есть какая-та тайна никто не сомневается.



Но вот, докопаться до этой тайны по сей день не удалось никому.



Крепость Кизил-кала (I-II вв., XII - нач. XIII вв.) находится в Каракалпакстане, в 27 км. от г. Бируни, неподалеку от другой известной античной крепости древнего Хорезма - Топрак-кала.



Крепость Кизил Кала



Я несколько раз бывал на том месте. Разговаривал с местными жителями, узнавал от них легенды и предания об этой крепости.



По преданиям этот крепость охраняют два человека ( или ангелы - хранители в человеческом обличии) - один из них негр, в традиционном арабском одеянии синего цвета У второго, смуглого - одежда белого цвета.



Еще с 80-х годов помню, там, в нескольких метрах от стен крепости лежала большая окатанная глыба. Каким образом этот камень оказался там в единственном экземпляре? Ведь, до горы Султан Увайсдаг километров 20. И на арбе такое не привезешь!!!



В те годы вокруг крепости пас своих овец один чабан - пастух, Он поведал мне что является смотрителем - хранителем этой крепости, и эта обязанность его род исполняет вот уже несколько столетий. Это началось после того, как те два ангела явились его далекому предку и поручили ему охранять крепость. С тех пор, эта обязанность передается из поколения в поколению в их роду.



А тот камень, те два ангела и притащили Бог весть откуда и положили на том месте, за одну ночь.



Я сам видел этот валун, он лежал там. А когда побывал там в 90-е, вижу этого камня нет на месте. По словам того же пастуха - как появился за одну ночь, также за одну ночь и исчез.



Помнится, пастух что-то говорил, что легенда гласит о том, когда исчезнет сей камень, то ...



Вот не помню как заканчивалась легенда, и какое последствие будет с исчезновением этого камня. В те времена я не придавал значения таким "небылицам".



Повезет еще раз побывать там, разузнаю. Если тот пастух еще жив и здоров.



Как я выше писал, вот уже много веков никто не может подкопаться к этой крепости.



В 70-е была попытка одной научной экспедиции попасть внутрь путем подкопа со внешней стороны стены. Несколько археологов весь день орудовали киркой и лопатой, и до конца дня им удалось продвинуться всего лишь не более на метр - полтора в глубину. Настолько твердая была стена.



Они - группа археологов - там же поставили свои палатки и устроились на ночлег под стенами..



А утром проснулись в сотнях метров от крепости. Какая-та неведомая, сверхъестественная сила, введя спящих в транс, отшвырнула их со всеми шмотками подальше от крепости.



Они сообразив что тут не все чисто, не мешкая собрали свои вещи и умотали оттуда. А их подкоп, вот он, на снимке, есть до сих пор.



Вот он, этот подкоп



На верху этой крепости имеется вход, предположительно связывающий расположенную неподалеку Тупрак Кала. Но это только догадки, а куда ведет этот подземный ход - одному Богу известно!



Вот этот подземный ход. В глубине нескольких метров есть вторая дверь.



Много было попыток исследовать эту таинственную крепость, но ни один из них не увенчался успехом.



При попытке входа в подземный ход, через несколько метров, как только исследователь пройдет через внутренние двери тут же гаснут все осветительные приборы, факели и прочие электрические источники света. И все, дальше никак, дальше только мрак.



Последнюю попытку пробраться в нутро этой крепости предпринял В.Сундаков, но и у такого многоопытного путешественника тоже не получилось ничего. Его тоже ветром сдуло!



Известный путешественник Виталий Сундаков в Кизил кала



Всех, кто бы не попытался попасть в нутро этой крепости далеко отбрасывает внезапно возникающий ураганные ветер. Причем, этот ветер крайне локальный и точный по направлению воздействия. Поскольку при этом - практически в нескольких шагах - даже травинка не шевельнется от ветра.



Кизил Кала не пускает никого в себя!



Кажется власти решили реставрировать крепость и привести ее в первоначальный вид



Я давненько не бывал в Кизил кала. Судя по этим фотографиям власти взялись за эти развалины и начали восстанавливать их. Это очень здорово,приезжать и увидеть не остатки былой роскоши, а как было изначально!!!



Есть и другие необъяснимые истории связанные с этой крепостью.



Повезет вам побывать в тех краях, можете поискать того пастуха, он вам обо всем расскажет.