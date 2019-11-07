Жуть. Известный питерский историк Соколов (труды по войне 1812 г.) убил-расчленил свою студентку-любовницу

20:27 09.11.2019 Отрезанные женские руки в Мойке, а голову в своей квартире прятал преподаватель СПбГУ



В Петербурге доцент-историк Олег Соколов подозревается в страшном убийстве. Его задержали сегодня во время попытки спрятать в реке Мойке части тела знакомой или родственницы.

Соколову 63 года, он работает в Санкт-Петербургском госуниверситете (СПбГУ), входит в совет Российского военно-исторического общества (РВИО).



По информации источников в правоохранительных органах, в квартире нашли обезглавленное тело убитой, саму голову, а также пилу, которой подозреваемый расчленял останки.

Во время задержания у Соколова изъяли рюкзак с отрезанными руками. Также при нем было травматическое оружие. Проведут ли фигуранту дела психиатрическую экспертизу, пока не сообщается.

Соколов специализировался на истории Франции и даже стал кавалером ордена Почетного легиона.

UPD. По данным журналистов, жертвой преподавателя могла стать его молодая возлюбленная. Была ли это одна из его студенток, также проверяется.

Ранее фамилия Соколова попадала в СМИ с связи с судом с петербуржцем Евгением Понасенковым. Доцент проиграл коллеге, который обвинил его в плагиате.



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Обезглавил любовницу и свою карьеру: что известно о кровавом убийстве на Мойке в духе Достоевского

Известный петербургский историк пытался избавиться от тела своей ученицы, а после планировал казнить себя на глазах у туристов.



Мотивом убийства могло стать неприязненное отношение жертвы к двум дочерям доцента СПбГУ.



В Петербурге 9 ноября из Мойки достали 63-летнего мужчину с признаками обморожения. Эта история могла бы остаться незамеченной, если бы в рюкзаке пострадавшего не нашли две отрубленные женские руки и травматический пистолет. Возбуждено уголовное дело - мужчине вменяют убийство.

Расчленителем оказался доцент СПбГУ, известный историк, изучавший наполеоновскую эпоху, Олег Соколов. Реакция последовала незамедлительно: пресс-служба вуза выразила соболезнования семье убитой девушки, студенты же начали громкие дискуссии о причастности любимого преподавателя. Обстоятельства, впрочем, говорят не в пользу ученого.

Руки, голова, пила

О хладнокровном убийстве рассказали в Следственном комитете по Петербургу. Сотрудники не назвали личность подозреваемого: на версию о доценте СПбГУ сначала указывало только совпадение в возрасте. Олег Соколов, как и подозреваемый, родился в 1963 году.

"В настоящее время мужчина задержан в качестве подозреваемого, решается вопрос об его аресте и предъявлении обвинения", - отметили в ведомстве. Его поместили в Мариинскую больницу с признаками обморожения. Предположительно, он пытался спрятать в Мойке части тела жертвы. В квартире фигуранта дела также нашли обезглавленное тело женщины, голову и орудие преступления - окровавленную пилу.

Источник "Росбалта" в Мариинской больнице подтвердил пребывание Соколова в медучреждении. По словам собеседницы, преподаватель признался в убийстве и отказался от адвоката. "Информация получена мной от персонала больницы, так как они принимали непосредственное участие в событиях этого дня", - рассказала корреспонденту агентства одна из пациенток медучреждения.

Студентка и преподаватель

Жертвой страшного преступления оказалась аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в романтических отношениях.

"Никто не выходит на связь: ни Настя, ни сам Соколов. Возможно, это правда", - рассказал студент университета, пожелавший сохранить анонимность. Собеседник подтвердил романтические отношения между Соколовым и девушкой. Аспирантка совместно с преподавателем писала работы по истории завоеваний Наполеона.

"Росбалту" удалось связаться с бывшей соседкой предполагаемой жертвы Ксенией Мацариной. По ее словам, Ещенко не выходит на связь уже несколько дней.



"Я боюсь, что эти новости - про мою соседку. Телефон отключен", - отметила девушка. Последний раз Анастасия заходила онлайн в 1:14 ночи 8 ноября - однако, очевидно, что ее аккаунтом воспользовался уже Соколов.

По информации 47news, мотивом убийства могло стать неприязненное отношение Ещенко к двум дочерям Соколова. Издание также отмечает, что 8 ноября преподаватель принимал у себя гостей - на тот момент девушка уже была убита. Также, по данным портала, историк планировал в итоге казнить себя сам - причем не просто, а в Петропавловской крепости в образе Наполеона на глазах у туристов.

О самой Анастасии Ещенко известно, что она окончила с отличием Институт истории СПбГУ, где преподавал Соколов. Девушка училась на 2 курсе аспирантуры и работала репетитором.

Наполеон, "маэстро", побои

Олег Соколов широко известен не только в научном сообществе, но и в медийном пространстве. Историк постоянно фигурирует в мемах и ведет громкую общественную дискуссию с "маэстро" Евгением Понасенковым. СМИ же сообщают об одиозных фактах биографии Соколова: студенты жаловались на избиения со стороны преподавателя.

В первую очередь ученого знают как автора текстов о военной истории Европы. Историк неоднократно работал консультантом на съемках фильмов наполеоновской эпохи, считается одним из основоположников военно-исторической реконструкции в России. Более того, Соколов - кавалер ордена Почетного легиона, высшей наградой Французской республики.

"Соколов - огромный авторитет в области эпохи Наполеона. Дважды я был на его выступлениях. Это было, конечно, потрясающе, потому что человек особо погружен в эпоху", - рассказал "Росбалту" поклонник ученого по имени Павел. По его словам, книги историка вызывают уважение, но это не сравнится с впечатлениями от открытых лекций доцента. Соколов выступает эксцентрично, ярко, добавил собеседник.

Биографию доцента омрачает противостояние с историком Евгением Понасенковым, которого пользователи соцсетей прозвали "маэстро" за артистическую манеру поведения. Последний обвинил Соколова в плагиате и подал иск в суд. Специалисты Института российской истории РАН в экспертизе встали на сторону Понасенкова.



Противостояние не ограничилось одной тяжбой. В октябре Соколова обязали по другому делу принести публичные извинения и выплатить 10 тысяч рублей Понасенкову. Подробности неизвестны, но студенты сообщают об оскорблениях в адрес "маэстро".

Соколова дважды уличали и в конфликтах со студентами. Так, в прошлом году по просьбе лектора студенты силой вывели двух слушателей из аудитории: доценту задали неудобный вопрос о воровстве чужих идей.

Некоторые СМИ тогда же рассказывали, что Соколов истязал свою бывшую возлюбленную студентку после того, как девушка заявила о расставании. По словам пострадавшей, преподаватель связал ее веревкой, поднес раскаленный утюг к лицу, после чего начал избивать. Официальных подтверждений средства массовой информации не давали.

"Руки в Мойку, Достоевский плакал"

"Росбалт" связался со студентами СПбГУ, которые посещали лекции доцента. Опрошенные сообщают о "больших дебатах" на просторах социальных сетей.

"Из того, что пишут, я почти уверен, что действительно он совершил убийство. Хотя до сих пор у нас в чате остаются люди, которые его защищают. Нет ничего, что бы могло опровергнуть его причастность к расчленению. Мне казалось, что он другой человек", - поделился мнением студент университета. По его словам, обучающиеся до последнего поддерживали Соколова, поскольку он всегда держался достойно и ничто не указывало на невменяемость.

"Да, он бывал эксцентричным, бывал странным. Странным - по меркам типичного преподавателя. Он вел лекции очень ярко, выдавал реплики на французском, кричал. Но это не был показатель того, что человек способен на убийство", - заключил собеседник.

С "Росбалтом" пообщалась и студентка другого направления Римма Валеева. По ее словам, убийство походит на типичную петербургскую историю по мотивам русских писателей. "Историк-доцент СПбГУ убивает свою студентку-любовницу, с которой они писали о Наполеоне. Руки - в Мойку, Достоевский плакал", - поделилась собеседница.

В СПбГУ уже отреагировали на сообщения об убийстве.

"В Университете шокированы этим известием. Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", - рассказали в пресс-службе.

Следственные мероприятия продолжаются. Соколову грозит до 15 лет лишения свободы.

Никита Строгов Источник - Росбалт

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