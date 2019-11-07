Отток валюты из страны связан с выводом денег в оффшоры, - УзбГНК

20:33 09.11.2019

Отток валюты и рост просроченной дебиторской задолженности связан с переводом денег в сомнительные оффшорные зоны. ГНК разъяснил предложение об изменении штрафов за задержку поступлений валютной выручки.



Государственный налоговый комитет Узбекистана прокомментировал опубликованный для обсуждения проект указа президента Узбекистана "О внесении изменений в Положение о валютном контроле по экспортно-импортным операциям", который вызвал резонанс в соцсетях и СМИ. Поводом для обсуждений стала информация о повышении штрафов за просроченную задолженность по внешнеторговым операциям с 10−20% до 40−60%.

В ГНК пояснили, что документом предусмотрено изменение сроков, а не штрафов. По старому порядку, первые 180 дней - это так называемый щадящий период без наложения штрафа. То есть если предприниматель отправляет за рубеж свой товар и получает за него денежные средства в течение 180 дней после отправки, штраф не взимается.

Если в течение следующих 180 дней также не будут получены деньги, штраф составит 10% от дебиторской задолженности, за следующие 180 дней - 20%, а за последние 180 дней - 70%. В общей сложности срок осуществления внешнеторговой операции составляет 2 года.

В обсуждаемом проекте документа предусмотрено сократить этот срок на полгода и перераспределить процент по штрафам, уточняют в ГНК.



"Первые 180 дней предусмотрено оставить в качестве щадящего периода без взимания штрафа, за вторые полгода - ввести штраф 40% и следующие полгода - 60% от общей задолженности. То есть и в первом, и во втором случаях при сложении получается одинаковый процент по штрафам", - говорится в сообщении.



Вывод денег - законно ли?



Отток валюты из страны и рост просроченной дебиторской задолженности, по мнению ГНК, часто связан с переводом денежных средств в сомнительные оффшорные зоны. Если в 2018 году было проведено около 1300 таких переводов, то за период с января по август текущего года их количество возросло до 1445, уточнили в комитете.



Комитет предложил рассмотреть пример вывода денег из страны. Предприятие Universal Invest Service (название изменено в целях сохранения налоговой тайны) заключило импортный договор на поставку товара из-за рубежа. 1 января 2019 года дебиторская задолженность по этой операции уже составляла 450 тысяч долларов. Несмотря на это, в 2019 году фирма снова заключила 18 импортных договоров на сумму 120 тысяч долларов, отправив денежные средства за рубеж. В результате, на 1 октября этого года дебиторская задолженность составляет уже 570 тысяч долларов.



Обсуждаемый документ не распространяется на сделки, связанные с покупкой или продажей оборудования. Учитывая, что более 45% от всего импорта приходится именно на оборудование, жестких сроков и санкций, связанных с куплей-продажей оборудования по внешнеторговым операциям, не установлено, пояснили в ГНК.



Это регулируется в зависимости от сроков изготовления оборудования в индивидуальном порядке непосредственно продавцом и покупателем, как участниками конкретной внешнеторговой операции.



Мировой опыт

Как отмечает налоговый комитет, во всем мире практика борьбы с недопоступлением валютных средств носит более жесткий характер, чем в Узбекистане. К таким странам можно отнести, к примеру, и страны СНГ - Россию, Беларусь, Украину, Казахстан. В частности, в России и Казахстане за просроченную дебиторскую задолженность предусмотрена даже уголовная ответственность. При этом спустя полгода налоговые органы взыскивают с контрагента штраф от 75% до 100% от суммы задолженности.

В целом, согласно статистике, эта мера ответственности будет применяться только в отношении около 8% от общего количества участников внешнеторговых операций - 17,5 тысяч. Если она все же будет введена, то это только упорядочит их платежную дисциплину, считают в ГНК.