Перерыв либеральной постепенности в Латинской Америке, - С.Кожемякин

21:41 09.11.2019 Перерыв либеральной постепенности в Латинской Америке



Народы Латинской Америки не хотят превращаться в рабов корпораций. В Аргентине и Чили миллионы людей отвергли неолиберальную модель. В Боливии и Уругвае капитал пытается вернуть власть, прибегая к насилию и услугам ультраправых сил.



Ответ на "макризис"



Основывая изучение природы и общества на материалистической диалектике, классики марксизма подчеркивали, что развитие не происходит по прямой линии и с одинаковой скоростью. Каждый период спокойного движения скрывает подспудно вызревающие новые элементы. Вызванные столкновением противоречий, различных сил и тенденций, они накапливаются и в конце концов приводят к качественным изменениям. Как подчеркивал В.И. Ленин, жизнь включает "и медленную эволюцию и быстрые скачки, перерывы постепенности".



Справедливость этого доказала Латинская Америка. Еще вчера дружный хор журналистов и политиков утверждал, что "левая волна" схлынула с региона, а победы прогрессивных сил были случайными остановками на "магистральном пути к свободному рынку". Основанный на внешних - да и то тенденциозно отобранных - признаках, этот подход потерпел фиаско. Он не учел главного - социально-экономических противоречий. Либеральные реформы обострили их до предела. Касается это и самых благополучных, на первый взгляд, государств - Аргентины и Чили.



Четыре года назад именно Аргентина положила начало "правому повороту". Новый президент Маурисио Макри отказался от курса предшественников - Нестора и Кристины Киршнер, позволившего преодолеть последствия тяжелейшего кризиса 1999-2002 годов. Он инициировал масштабную приватизацию и отмену социальных программ. Целью экономической стратегии провозглашалась свобода для крупного бизнеса. Как утверждалось, не связанный путами в виде высоких налогов и экспортных пошлин капитал увеличит производство и обеспечит "нулевую бедность".



Эффект оказался предсказуемым. Вместо проявления патриотических чувств бизнес направил средства в офшоры, а лишенный поддержки госсектор ушел в пике. Национальная валюта обесценилась втрое, падение экономики продолжается второй год, безработица приблизилась к 11 процентам. Для борьбы с бюджетным дефицитом власти прибегли к займам. Внешний долг вырос почти наполовину, до 278 млрд долл., но каждый новый кредит все глубже затягивал петлю. Так, выделенный МВФ транш в 57 млрд долл. пошел на выплату процентов по прежним обязательствам.



В августе правительство объявило о невозможности вернуть долги в срок, подведя страну к новому дефолту. Повторилась ситуация двадцатилетней давности, причем жертвой "макризиса", как окрестили его острые на язык аргентинцы, снова стали простые люди. За последний год работу потеряли 100 тыс. граждан, уровень бедности увеличился с 27,3 до 35,4 процента, или на 3,3 млн человек. С 4,9 до 7,7 процента выросла доля живущих в крайней нищете. Почти 3 млн граждан страдают от недоедания, зафиксированы случаи голодной смерти детей.



Провал неолиберальной политики вызвал рост популярности левой оппозиции, объединившейся в коалицию "Фронт для всех". Кандидатом в президенты она выдвинула бывшего премьера Альберто Фернандеса, а в вице-президенты - Кристину Киршнер. Перед лицом поражения Макри заявил о повышении минимальной зарплаты и замораживании цен на топливо. Но спасти режим лихорадочные метания не смогли. 27 октября Фернандес одержал убедительную победу. В должность он вступит 10 декабря.



Наследство, достающееся новому правительству, не назовешь простым. Но анонсированные шаги внушают надежду, что Аргентина в короткие сроки преодолеет ущерб. Назвав голод "главным позором", Фернандес заявил о необходимости контроля над ценами и снижения зависимости от импорта. По его словам, столь крупный производитель сельхозпродукции, как Аргентина, не должен страдать от дефицита из-за аппетитов ориентированных на экспорт корпораций. Также он выступил за рост зарплат и пересмотр соглашений с кредиторами, заявив: "МВФ имеет непосредственное отношение к кризису".



Изменения затронут и внешнюю политику. При Макри Аргентина выступала в унисон с Вашингтоном, поддержав попытку переворота в Венесуэле. Фернандес подверг критике "Группу Лимы" - объединение противников Николаса Мадуро, заявив, что она "выполняет решения Белого дома". Политик призывает перезапустить Союз южноамериканских наций (УНАСУР), созданный по инициативе Уго Чавеса. Как подчеркивается в заявлении Боливарианского альянса для народов нашей Америки (АЛБА), "аргентинцы решили вернуться на путь строительства собственной модели национального развития и укрепления регионального единства".



Это особенно важно сейчас, когда враги Венесуэлы разработали новый план вторжения. "Группа Лимы" пригрозила задействовать Межамериканский договор о взаимной помощи, по которому страна может обратиться к другим участникам соглашения (в том числе к США) за военной поддержкой. Согласно плану, это должен сделать контролируемый оппозицией парламент Венесуэлы, открыв двери интервентам.



Наследники Пиночета



В Чили классовые столкновения приняли более драматичный характер. С точки зрения либеральной логики это необъяснимо. Самая богатая страна Южной Америки, казалось, застрахована от массового возмущения. Но это лишь подтверждает негодность таких показателей, как объем ВВП, для анализа социального самочувствия.



Являясь местным рекордсменом по размеру экономики, Чили держит чемпионскую планку и по неравенству. При диктатуре Пиночета страна превратилась в резервацию неолиберализма. С частичными коррективами система сохранилась по сей день. Социальная политика государства сведена к минимуму. Образование и здравоохранение находятся преимущественно в частных руках и недоступны для значительной части населения. В итоге 75 тыс. детей не посещают школы, число людей, скончавшихся из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, в прошлом году составило 26 тыс. То же самое касается пенсионной системы. Жители должны самостоятельно отчислять по 10 процентов дохода в частные фонды, но это не гарантирует высоких выплат. С учетом того, что каждый третий трудится в неформальном секторе, люди со страхом ждут старости.



Победа правого режима во главе с миллиардером Себастьяном Пиньерой только ухудшила положение. Показатели безработицы пошли вверх, выросли цены и тарифы. Очередное подорожание проезда в метро - до 850 песо (около 80 руб.) - стало спусковым крючком для массовых протестов. Вместо диалога власть пошла на репрессии и ввела режим чрезвычайного положения. В города ввели армию. При подавлении волнений погибли свыше 20 человек, тысячи были задержаны. Их избивали и подвергали пыткам. Это стало роковой ошибкой правительства. Чилийцы не простили возвращения к темным временам диктатуры. 25 октября в центре Сантьяго собралось более 1 млн протестующих. Забастовки охватили медные рудники и морские порты.



Напуганный Пиньера отменил режим ЧП, объявил об отставке правительства, увеличении минимальной зарплаты и о снижении тарифов. Протестующие расценили это как маневры с целью выиграть время, тем более что отставка кабинета обернулась лишь перетасовкой фигур. Митинги продолжаются, а к экономическим требованиям добавились политические: уход всей правящей верхушки и замена принятой в 1981 году Конституции.



Активной участницей протестов является Компартия Чили (КПЧ). В ее заявлении отмечается, что граждане выразили законное возмущение и требуют не косметических, а коренных изменений. Коммунисты выдвинули список первоочередных мер, среди которых созыв учредительного собрания и принятие новой Конституции, полный пересмотр пенсионной системы, сокращение рабочей недели с 44 до 40 часов, национализация общественного транспорта. Также КПЧ потребовала привлечь власть к ответственности за разгон демонстраций.



В защиту прогресса



Но капитал отчаянно цепляется за власть. США и их союзники поддержали чилийские власти и пытались повлиять на выборы в Аргентине. Так, руководство Бразилии пригрозило в случае победы Фернандеса выйти из экономического союза МЕРКОСУР. Но главные атаки направлены против Боливии и Уругвая.



20 октября в Боливии прошли выборы парламента и президента. Победу на первых одержало "Движение к социализму" - партия, руководящая страной с 2005 года. Ее глава, действующий президент Эво Моралес, тоже подтвердил свой мандат. Это оспорила правая оппозиция во главе с занявшим второе место Карлосом Месой. В начале 2000-х он уже возглавлял страну. Его правление ознаменовалось "шоковой терапией" под диктовку МВФ и подавлением народных протестов. Самым кровавым стало убийство более 60 человек в Эль-Альто.



Теперь Меса объявил себя защитником демократии. Поводом стали предварительные итоги, по которым Моралесу не хватало десятых долей процента для победы в первом туре. По опыту прежних выборов известно, что данные из сельских районов, где проживает основной электорат Моралеса, поступают с задержкой. Так вышло и теперь. Окончательные итоги показали уверенную победу президента.



Но предлог появился - и оппозиция начала беспорядки. Их сценарий был явно продуман заранее. Протестующие поджигали избирательные участки и блокировали доставку бюллетеней, тут же обвиняя власть в "намеренной задержке подсчета". Вашингтон выступил в их поддержку. "Мы глубоко озадачены в связи с нарушениями и следим за тем, чтобы власти обеспечили народу возможность выражать свое мнение", - заявил госсекретарь США Майк Помпео. Белый дом, а также власти ЕС, Бразилии и Колумбии отказались признавать результаты и потребовали проведения второго тура.



Моралес назвал это попыткой переворота, который готовят "правые силы, пользующиеся зарубежной поддержкой". По его словам, народ должен защитить свои голоса. Вместе с тем он предложил Организации американских государств и всем заинтересованным странам прислать представителей для пересчета голосов.



Но критики Боливии не заинтересованы в истине. Им нужно уничтожить левое правительство, добившееся выдающихся успехов. Страна является лидером континента по экономической динамике. Ее ВВП растет со средней скоростью 5 процентов в год - вдвое быстрее, чем общий показатель региона. Плодами этого пользуется не верхушка социальной пирамиды, а широкие массы. Бедность сократилась вдвое, а крайняя бедность - в три с лишним раза, с 19,3 до 5,8 процента. Ожидаемая продолжительность жизни выросла с 65 до 72 лет. На образование выделяется до 14 процентов бюджета, построено более 200 больниц и 3 тыс. учреждений первичной медико-санитарной помощи.



Особое внимание уделяется инфраструктуре. За 14 лет проложено 6 тыс. км новых автодорог, в Ла-Пасе создано уникальное "воздушное метро" - 10 линий канатной дороги, которой ежедневно пользуются 100 тыс. человек. "Настоящая демократия - это не просто выборы каждые пять лет, это бесплатное здравоохранение, достойное жилье, качественное образование и человек в центре экономики", - говорит президент сената 29-летняя Адриана Сальватьерра.



Не меньший гнев капитала вызывает национализация ключевых отраслей, отказ от сотрудничества с МВФ и твердая позиция по Венесуэле. "Латинская Америка не будет задним двором США!" - заявил Моралес.



По той же причине "черная метка" вынесена "Широкому фронту" - правящей в Уругвае коалиции левых партий. За годы его руководства бедность снизилась с 33 до 7 процентов, образование всех уровней стало бесплатным, действует программа государственного жилищного строительства. Вместе с Мексикой Уругвай инициировал "механизм Монтевидео" - план урегулирования венесуэльского кризиса, не допускающий внешнего вмешательства. Эффект разорвавшейся бомбы имели парламентские слушания, на которых депутаты "Широкого фронта" обнародовали доказательства причастности ЦРУ к преступлениям военной диктатуры 1973-1985 годов.



По итогам всеобщих выборов 27 октября кандидат "Широкого фронта" Даниэль Мартинес занял первое место, но страну ждет второй тур. Правая оппозиция сплотилась вокруг Луиса Лакалье По, призывающего к мерам жесткой экономии. Среди его соратников - бывший командующий армией Гидо Манини Риос, восхищающийся президентом Бразилии Болсонару.



Страну ждут жаркие схватки, в которых от "Широкого фронта" требуется твердость. Положительным фактом является смещение коалиции влево. Большинство избранных от нее депутатов представляют Компартию Уругвая и левосоциалистическое "Движение народного участия". В нижней палате число коммунистов выросло с одного до шести.



Отстаивая право континента на развитие в интересах трудящихся, левые силы должны провести работу над ошибками. Жизнь показывает, что часто они действуют недостаточно решительно. Капитал сохраняет ключевые позиции в экономике и СМИ, а упор на сырьевые отрасли делает государства уязвимыми. Прогрессивным движениям нужно оправдать надежды, которые возлагают на них народные массы.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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