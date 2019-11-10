Китай – лидер по темпам наращивания государственного долга, - В.Катасонов

09:40 10.11.2019 Валентин КАТАСОНОВ | 10.11.2019



Строительство долговой пирамиды в КНР продолжается

Обсуждая тему государственного долга (называемого также суверенным), обычно вспоминают США, Японию, Грецию. Первая из названных стран имеет самый большой государственный долг в мире в абсолютном выражении – 23 трлн. долл. Что касается Японии, то она считается рекордсменом по показателю относительного уровня государственного долга (на начало 2019 года он был равен 237% ВВП). Грецию обычно вспоминают в связи с тем, что у нее самый большой относительный уровень государственного долга в Европе – 176,6 % ВВП и наиболее высокие темпы роста долга.



И почему-то на периферии внимания журналистов и экспертов оказывается Китай, который сегодня является второй или даже первой экономикой мира (по показателю ВВП в реальном выражении, т. е. с учетом покупательной способности юаня, Китай стал первой экономикой мира еще в 2014 году).

Так каков же государственный долг ведущей экономики мира?

По данным МВФ, К 2018 году показатель относительного уровня долга КНР был равен 50,64%. Для сравнения приведу данные по этому показателю за прошлый год по ведущим странам развитого капитализма (% ВВП): США – 104,26; Япония – 237,13; Великобритания – 104,26; Германия – 61,69; Франция – 98,39; Италия – 132,16.

К сожалению, ни МВФ, ни Всемирный банк, ни другие международные организации не дают сравнительных картин по величине государственного долга стран в единой валюте (очевидно, что такой валютной единицей должен быть доллар США). Цифры долга приводятся в национальных денежных единицах. У США, согласно данным МВФ (World Economic Outlook Database), в 2018 году был зафиксирован долг в размере 21,46 трлн. долл. Китай, согласно тому же источнику, на ту же дату имел государственный долг в 44,79 трлн. юаней. При тогдашнем курсе юаня к доллару США получается примерно 6,54 трлн. долл.

Для сравнения приведу данные о государственном долге по прошлому году по основным странам еврозоны (трлн. евро): Франция – 2,32; Италия – 2,32; Германия – 2,06; Испания – 1,17. В пересчете на доллары по тогдашнему валютному курсу получается (трлн. долл.): Франция – 2,64; Италия – 2,64; Германия – 2,35; Испания – 1,03.

У Великобритании государственный долг составил 1,84 млрд. ф. ст., что в пересчете эквивалентно 2,34 трлн. долл. Япония имела в прошлом году государственный долг в размере 1.301,84 трлн. иен, что эквивалентно 11,84 трлн. долл. У Канады показатель составил 2,00 трлн. канадский долларов, что эквивалентно 1,47 трлн. долл. У Индии – 129,37 трлн. рупий, что эквивалентно 1,85 трлн. долл.

Таким образом, по абсолютному размеру государственного долга в прошлом году страны следует ранжировать следующим образом (в скобках – величина долга в трлн. долл.): США – 21,46; Япония – 11,84; Китай – 6,54; Франция – 2,64; Италия – 2,64; Германия – 2,35; Великобритания – 2,34; Индия – 1,85; Канада – 1,47; Испания – 1,03. Это топ-10 по суверенному долгу. Других стран с суверенными долгами, превышающими планку 1 трлн. долл., в мире нет.

Итак, безусловным лидером являются США. За ними идут Япония (55% от уровня США) и Китай (30,5%). В совокупности долг трех главных суверенных должников в прошлом году составил почти 40 трлн. долл. Ни МВФ, ни Всемирный банк не считают суммарный государственный долг всех стран мира. Между тем, по оценкам рейтингового агентства Fitch, в 2018 году суммарный долг составил 66 трлн. долл., или 80% мирового ВВП. Получается, что на три указанные страны пришлось около 60% всего суверенного мирового долга.

Далее следует второй эшелон стран по абсолютным объемам государственного долга, у каждой из которых эти объемы превышают 1 трлн. долл. Суммарный долг этой семерки (Франция, Италия, Германия, Великобритания, Индия, Канада, Испания) равен 14,3 трлн. долл., или 21,7% мирового суверенного долга.

Далее идут все остальные страны, на которые приходится немногим более 18% мирового суверенного долга.

Теперь вернемся к Китаю. Особенностью его суверенного долга является то, что в группе топ-10 он имеет самые высокие темпы роста. Некоторые страны топ-10 затормозили в последние годы увеличения государственного долга и даже добились некоторого его сокращения. Вот, например, цифры по Германии. В 2017 г. ее долг равнялся 2,12 трлн. евро, в 2018 г. он снизился до 2,06 трлн. евро. Конечно, снижение скромное, но это можно считать достижением на фоне быстро растущих государственных долгов большинства стран мира. Еще более впечатляет снижение показателя относительного уровня долга Германии (% ВВП): 2017 г. – 66,19; 2018 г. – 61,69; 2019 г. – 58,58 (оценка); 2020 г. – 55,70 (оценка).

Конечно, Германию можно рассматривать как исключение в группе топ-10. У Японии, например, динамика показателя относительного уровня долга выглядит следующим образом (% ВВП): 2017 г. - 235,00; 2018 г. - 237,13; 2019 г. – 237,60; 2020 г. - 237,64. Вот картина по США (% ВВП): 2017 г. – 105,99; 2018 г. – 104,26; 2019 г. – 106,22; 2020 г. – 108,02. А вот картина по Италии, которая по относительному уровню государственного долга относится к группе особо неблагополучных в зоне евро (% ВВП): 2017 г. – 131,36; 2018 г. – 132,16; 2019 г. – 133,15; 2020 г. – 133,73.

В общем, в топ-10 наблюдается умеренное наращивание суверенного долга. Исключение составляют две страны – Германия и Китай, причем имеют самые высокие темпы роста суверенного долга. Приведу данные по относительному уровню долга за четыре года (% ВВП): 2017 г. – 46,78; 2018 г. – 50,64; 2019 г. – 55,57; 2020 г. – 60,92. За четыре года прирост оценивается в 14,14 процентных пункта. А вот как оценивается прирост доли суверенного долга в ВВП за период 2017-2020 гг. у некоторых стран, входящих в топ-10 (процентные пункты): США – 2,21; Япония – 2,64; Франция – 0,80; Италия – 2,37; Великобритания – 2,23. Можно, конечно, сказать, что цифры за 2019 и 2020 гг. пока представляют собой оценки, но данные других источников подтверждают, что Китай действительно ударными темпами наращивает свой государственный долг. И динамика роста китайского долга очень напоминает динамику роста суверенного долга Греции в первой половине текущего десятилетия (что, как известно, привело к катастрофическим последствиям для этой страны).

Вот данные по величине чистых государственных заимствований основными странами, входящими в топ-10 (табл. 1)

Табл. 1.

Чистые государственные заимствования* в отдельных странах (% ВВП)

Страны

2017

2018

2019**

2020**

США

2,45

3,54

3,61

3,58

Япония

2,71

2,92

2,86

2,16

Китай

2,97

3,78

4,97

5,11

Франция

1,13

0,91

1,84

0,99

Италия

1,24

1,39

1,41

0,71

Германия

-2,08

-2,57

-1,76

-1,51

Великобритания

0,08

-0,15

-0,03

0,14

* Чистые государственные заимствования - общий объем государственных заимствований за вычетом предоставленных государством кредитов.

** Оценки



Источник: World Economic Outlook Database

Как видно из табл. 1, лишь в Германии государство оказалось чистым кредитором. У Великобритании показатель колебался около нулевой отметки. Все остальные выступали в качестве чистых заемщиков. Уже в 2017 году по относительному показателю чистых государственных заимствований на первом месте находился Китай. Второе место было за США.

В 2019-2020 гг. Китай, согласно оценкам, резко активизирует государственные заимствования. Все это лишний раз укрепляет меня во мнении, что наиболее вероятным эпицентром второй волны мирового финансового кризиса является Китай.



P.S. В октябре агентство "Блумберг" опубликовало обобщенные цифры по такому компоненту государственного долга Китая, как обязательства по облигациям, выпущенным региональными и муниципальными властями Поднебесной. Эти бумаги размещаются на рынке для того, чтобы финансировать проекты экономической и социальной инфраструктуры (транспорт, энергетика, лесное хозяйство, туризм, образование, медицина). Выпуск таких бумаг резко ускорился в 2019 году. В третьем квартале эмиссия муниципального долга составила 2 трлн. юаней, в четвертом ожидается выпуск облигаций как минимум еще на 1 трлн. юаней. На следующий год планируется выпуск на сумму 5,5 трлн. юаней. В 2020 году наступает срок погашения облигаций китайских провинций на сумму 2 триллиона юаней. Это на 58% больше, чем в прошлом году, втрое выше 2017 года и в 10 раз превышает средний уровень 2012-2017 гг. Эксперты "Блумберг" оценивают ситуацию в китайской экономике как тревожную. Скорее всего, погашать провинциальные долги не удастся, их придется рефинансировать, что означает продолжение строительства государственной долговой пирамиды. Источник - fondsk.ru

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