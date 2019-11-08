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|1-м зампредом ГКНБ Киргизии назначен Талант Салиев
12:03 10.11.2019
Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Салиев Талантбек Тагаевич назначен первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.
Талантбек Салиев, 1975 года рождения, образование высшее. С 1997 года служит в органах национальной безопасности на различных должностях, в том числе и руководящих.После назначения Орозбека Опумбаева главой ГКНБ в июне 2019 года должность первого заместителя председателя ГКНБ оставалась вакантной.