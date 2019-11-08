 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Пятница, 08.11.2019
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1-м зампредом ГКНБ Киргизии назначен Талант Салиев
12:03 10.11.2019

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Салиев Талантбек Тагаевич назначен первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.

Талантбек Салиев, 1975 года рождения, образование высшее. С 1997 года служит в органах национальной безопасности на различных должностях, в том числе и руководящих.После назначения Орозбека Опумбаева главой ГКНБ в июне 2019 года должность первого заместителя председателя ГКНБ оставалась вакантной.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573376580
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