1-м зампредом ГКНБ Киргизии назначен Талант Салиев

12:03 10.11.2019

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал распоряжение, согласно которому Салиев Талантбек Тагаевич назначен первым заместителем председателя Государственного комитета национальной безопасности Кыргызской Республики.



Талантбек Салиев, 1975 года рождения, образование высшее. С 1997 года служит в органах национальной безопасности на различных должностях, в том числе и руководящих.После назначения Орозбека Опумбаева главой ГКНБ в июне 2019 года должность первого заместителя председателя ГКНБ оставалась вакантной.