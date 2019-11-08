Президент Мирзиеев поручил снизить стоимость хлеба

13:23 10.11.2019

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на видеоселекторном совещании поручил приложить все усилия для снижения себестоимости производства хлеба на местах, сообщила пресс-служба главы государства.

Постановлением кабинета министров от 14 октября были внедрены рыночные механизмы в систему выращивания зерна, производства муки и хлеба. Начиная с 15 октября цены на пшеницу были либерализованы, и для поддержки социально уязвимых слоев населения каждому получателю пособий ежемесячно выплачивается компенсация в размере 50 тысяч сумов ($5,28).



Как отмечается в сообщении, созданы достаточные резервы для гарантированного обеспечения формовым хлебом, месячный объем производства муки увеличился с 122 тысяч до 142 тысяч тонн.

В настоящее время 1 кг муки в Ташкенте реализуется на бирже по 2300-2400 сумов ($0,25), в рознице одна буханка хлеба продается за 1500−1700 сумов ($0, 17).

На совещании указано, что в отдельных областях цена на хлеб остается высокой.



Президент поручил хокимам всех областей, районов и городов взять за основу опыт города Ташкента, ежедневно анализировать все процессы от реализации муки на бирже до продажи хлеба в рознице, принять меры к полному обеспечению потребности населения в хлебе.

На совещании поручено также в полном объеме выплачивать компенсацию социально уязвимым гражданам. Кроме того, отмечена необходимость создания запасов муки и других продовольственных продуктов на зиму в горных и отдаленных населенных пунктах.