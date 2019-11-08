К чему привела попытка перейти на латиницу в Казахстане

16:29 10.11.2019

В Казахстане власти поручили языковедам усовершенствовать алфавит для перехода на латиницу. Отказаться от кириллицы там решили еще два года назад, но с тех пор мало кто в стране сумел освоить новую графику. Даже написание обычного текста на латинице вызывает большие сложности и путаницу в буквах. Языковую реформу неоднозначно воспринимают в обществе. Многие называют ее бессмысленной, полагая, что она не учитывает нынешнюю ситуацию в стране.



Первый общенациональный диктант на латинице, в котором приняли участие полтора миллиона человек, казахские власти назвали "шагом к модернизации сознания". Текст из 80 слов писали 30 минут. Оценок не ставили, но и так было видно, что пока переход вызывает определенные трудности.



Задачу перейти с кириллицы на латиницу поставил первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев. Он посчитал, что его стране подойдет идеология трехъязычия, когда наряду с казахским и русским, ставка делается на английский язык. Это, по мнению властей, приблизит казахов к западному миру. К тому же, соседи Казахстана, тюркоязычные страны - Узбекистан, Азербайджан, Турция - перешли на латиницу раньше. Правда, например, у Турции на это ушло более 30 лет. Новый эксперимент уже привел к тому, что многие родители стали переводить своих детей в русские школы.



Дастан Ельдесов, филолог: "У нас есть второй язык - русский язык. В Турции не было второго языка. Переход на латиницу не учитывает наличие второго языка. В экспериментальных школах сейчас изучают четыре графики, три языка. Это усложняет изучение всех языков".



За последний век Казахстан менял алфавит уже три раза. 90 лет назад арабское письмо сменила латиница, а через 10 лет перешли на кириллицу.



В новом казахском алфавите, который утвердили в прошлом году, 32 буквы. В написании шести из них - Ә, Ғ, Ң, Ө, Ү, У - используются диакритические знаки - акуты. Они пришли на смену апострофам. Гласная И и Й - пишется без точки, а буквы Ч и Ш будут обозначаться диграфами - сh и sh.



На современной клавиатуре текст с акутами надо еще поискать. Редактор Word предлагает такой путь: в строке меню выбираем вкладку "Вставка", дальше - "Символ". Затем в строке "Код знака" вводим данные 0301 - это код того самого акута. Нажимаем кнопку "Сочетание клавиш" и выбираем по своему усмотрению сочетание клавиш. Например, CTRL+Q.



Власти Казахстана уже признали, что нынешний алфавит нуждается в доработке.



Нургиса Дауешов, вице-министр культуры и спорта Республики Казахстан: "Мы провели тестовые работы с крупной международной компьютерной компанией. Оказалось, что расположение нового алфавита не соответствует современным стандартам. Сейчас мы работаем над этим и учтем все недовольства, предложения общества и усовершенствуем".



Полный переход на латиницу прошел пока только в одной казахской школе. А специалисты прогнозируют большие трудности с переводом литературы, официальной документации и технических терминов. К тому же только предварительные расходы бюджета на реформу - это сотни миллионов тенге. Как все это повлияет на русскоязычных граждан Казахстана, пока неясно.



Александр Воробьев, научный сотрудник Института Востоковедения РАН: "Для нас наиболее важным является не то, что происходит переход с кириллицы на латиницу казахского языка, а то, чтобы оставались сильными позиции русского языка".



Переход на латиницу в Казахстане планируют провести до 2025 года. Но, судя по возникшим сложностям, этот процесс может растянуться на более долгий срок.