Младший зять Узбекистана возглавил Ассоциацию смешанных боевых искусств

17:05 10.11.2019

Зять президента Узбекистана возглавил Ассоциацию смешанных боевых искусств



Зять президента Узбекистана Отабек Умаров избран президентом Ассоциации смешанных боевых искусств, сообщается на странице спортивной организации в Instagram.



Отабек Умаров, работающий первым заместитель руководителя службы безопасности главы государства и председателем Федерации триатлона Узбекистана, набрал наибольшее количество голосов среди остальных претендентов, говорится в сообщении.

Отабек Умаров женат на младшей дочери президента Узбекистана Шахнозе Мирзиеевой.

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