ДАИШ взяло ответственность за нападение на тадж-погранзаставу и утверждает, что убито 10 военных

17:11 10.11.2019

"ИГ" взяло ответственность за нападение на погранзаставу в Таджикистане. Они сообщают о 10 убитых военных вместо "Исламское государство" взяло на себя ответственность за нападение на заставу погранотряда "Султонобод" на таджикско-узбекской границе. В опубликованном 8 ноября на сайте "Амак" заявлении ИГ сказано, что в результате нападения были убиты 10 военнослужащих погранвойск Таджикистана. ГКНБ Таджикистана сообщало о 2 убитых граждан Таджикистана - милиционера Бахрома Косимзода и пограничника Изатулло Латифова.



Однако, по информации источников Радио Озоди в результате инцидента погибли не менее 6 человек. 8 ноября стало известно, что шестой по счету жертвой нападения стал рядовой погранвойск Наимджон Саидолимов, уроженец Бободжон Гафуровского района Согдийской области.

Днем раньше источники назвали имена еще троих погибших – это замначальника заставы Диловар Толибов, пограничники Хофиз Хасанов и Ганиджон Давлат.

В Душанбе 7 ноября простились с Иззатулло Латифовым, военнослужащим таджикских погранвойск. Похоронный обряд (джаноза) состоялся в мечети столичной махалли "Казокон", после чего тело погибшего было предано земле на местном кладбище.



Похороны еще одной жертвы нападения - участкового милиционера джамоата Эсанбой района Рудаки Бахрома Косимзода прошли во второй половине 6 ноября.

Нападение на заставу погранотряда "Султонобод" в районе Рудаки на таджикско-узбекской границе, по данным властей, произошло примерно в половине четвертого ночи 6 ноября. Лица, совершившие нападение, были боевиками группировки "Исламского государства", сообщил в среду пресс-центр Госкомитета национальной безопасности Таджикистана. Как уточнило ведомство, боевики проникли 3 ноября в Кубодиенский район Таджикистана со стороны уезда Калаи Зол провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана.



По данным Главного управления погранвойск ГКНБ Таджикистана, в результате проведенной операции силовых структур 15 боевиков были убиты, еще пять задержаны. МВД Таджикистана сообщило о 4 задержанных боевиках. Некоторые источники сообщают, что среди боевиков были иностранцы, а также женщины. Сведений о личности убитых и задержанных боевиков нет.



Тем временем, Министерство обороны Афганистана опровергло информацию таджикских спецслужб о том, что нападавшие проникли в Таджикистан со стороны уезда Калаи Зол афганской провинции Кундуз.



"Следы этой группы следует искать за пределами афганской территории, они точно проникли в Таджикистан не из Афганистана. Заявление Душанбе о том, что террористы вошли в Таджикистан со стороны уезда Калаи Зол бездоказательно и не соответствует действительности", - заявил в беседе с Радио Свободный Афганистан Рухулла Ахмадзай, пресс-секретарь Минобороны Афганистана. "Боевиков ИГ в Калаи Зол провинции Кундуз нет", - отметил он.