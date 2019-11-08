 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Мексика теряет контроль над границей с США, - Тед Карпентер
18:32 10.11.2019

Наркокартель Синалоа на равных сражается с армией, фактически объявив войну государству

В то время, как американские СМИ обрушили вал критики на администрацию Трампа за отказ в помощи "благородным курдским союзникам" в Сирии, никто не обращал внимания на катастрофическое развитие событий в Мексике. Дело в том, что недавно преступники фактически объявили охоту на мексиканское правительство, и добились серьезных успехов.

Все началось с того, что в рамках борьбы с могущественными наркокартелями мексиканская полиция в середине октября нынешнего года арестовала двух сыновей Хоакина "Эль Чапо" Гусмана, главы наркокартеля Синалоа. В настоящее время старший Гусман томится в американской тюрьме строгого режима. Мексиканские стражи правопорядка сочли, что "вывод" его сыновей "из строя" может стать серьезным ударом по одному из крупнейших наркокартелей.

Результат оказался катастрофическим: в ответ на захват сыновей главаря банда развязала настоящую уличную войну в городе Кулиакан, столице штата Синалоа. Боевики картеля быстро освободили Ивана Гусмана, старшего сына "Эль Чапо". Затем сам Иван Гусман начал осаду Кулиакана, чтобы освободить своего младшего брата Овидио. Аналитик Джон Дэвидсон так описал последовавшие события: "Кадры, размещенные в социальных сетях, напоминали военную хронику из Сирии. Горящие автомобили, застилающий улицы черный дым, трупы, лежащие на асфальте, и местные жители, бегущие в укрытие под пулеметным обстрелом…"

Вооруженные крупнокалиберными пулеметами, на военных броневиках боевики наркокартеля атаковали мексиканские силы безопасности по всему Кулиакану. Они захватили в заложники восемь солдат, а затем похитили их семьи. В ходе боев неизвестное число заключенных сбежало из соседней тюрьмы. Иоан Грилло, мексиканский эксперт по борьбе с наркобизнесом, пишет, что боевики картеля были повсюду. Они разъезжали по городу на джипах с установленными пулеметами, и блокировали улицы сгоревшими грузовиками. Наркокартель взял под контроль стратегические учреждения, станции метро, ??закрыли аэропорт, дороги и правительственные здания.

Восьмичасовая битва закончилась, когда окруженные правительственные войска, без подкрепления и возможности отступить, получили приказ непосредственно от президента Мексики Андреса Обрадора освободить сына "Эль Чапо" и сдаться.

Бой происходил всего в 600 милях от южной границы Америки. Тем не менее, его освещение в прессе США было минимальным. Такое легкомысленное отношение, по крайней мере, выглядит странным. Общий уровень насилия, связанного с наркотиками, в Мексике достиг ужасающего уровня. Количество убийств в 2018 году превысило 33?300 человек. В течение первой половины 2019 года бойня шла такими же темпами.

Картель Синалоа, возможно, не самый опасный противник мексиканского правительства. В зените власти "Эль Чапо" его организация контролировала около 50 процентов незаконной торговли наркотиками в Мексике. Другие наркокартели не решались противостоять боевикам Гусмана. А после его ареста и заключение в тюрьму Соединенных Штатов борьба за рынок производства и продажи наркотиков резко обострилась. За титул самого могущественного наркокартеля сегодня сражаются, по меньшей мере, семь банд. Наиболее вероятным кандидатом на роль победителя в этой "игре престолов" считается наркокартель "Халиско" (более известный по его испанской аббревиатуре CJNG). Эта группировка известна своей безжалостностью, которая затмевает жестокость Синалоа и прочих конкурентов из числа наркокартелей.

Тем временем, главный враг у всех этих банд один: мексиканское правительство. Эксперт Иоан Грилло подчеркивает, что бой в Кулиакане стал результатом того, что наркокартели применили тактику гражданской войны. Он отмечает, что бандиты "блокируют дороги горящими транспортными средствами, чтобы остановить передвижение войск и оказать давление на правительство". То, что произошло в Кулиакане, добавляет Грилло, "не было бандитской „разборкой", это массовое вооруженное восстание".

Рауль Бенитес, эксперт по вооруженным конфликтам в Латинской Америке, предупреждает, что "картель Синалоа продемонстрировал способность быстро мобилизоваться и взять под свой контроль город". По его мнению, последствия такого бунта непредсказуемы. А Джон Дэвидсон утверждает, что "…битва при Кулиакане знаменует собой поворотный момент в истории мексиканского государства. То, что сейчас происходит в Мексике, больше похоже на мятеж, чем на эпизод в продолжительной борьбе с наркоторговцами". По его мнению, "Мексика сейчас находится на пути превращения в гангстерскую страну, которой законное правительство уже не управляет".

Тед Гален Карпентер
Перевод Ильи Прохорова. Источник The American Conservative

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573399920
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