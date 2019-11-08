Рахмон II-й ввел "уроки воспитания" в школах Таджикистана

19:21 10.11.2019

Рустам Эмомали призвал проводить "уроки воспитания" в Таджикистане



В Таджикистане проходят "уроки воспитания", на которых поднимаются темы здорового образа жизни и обсуждаются вопросы духовности, терпимости и гуманности.

ДУШАНБЕ, 10 ноя - Sputnik. Мэр Душанбе Рустам Эмомали призвал психологов и религиозных деятелей провести специальные "уроки воспитания" в Таджикистане, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Согласно программе Рустама Эмомали, ученым, экспертам, психологам и священнослужителям предстоит проводить образовательные форуму в начальных, средних и высших учебных заведениях Таджикистана.

Первое заседание состоялось 8 ноября по инициативе Исполнительного органа государственной власти Душанбе. Отмечается, что в нем приняли участие студенты и преподаватели Таджикского национального университета.



В программе указано, что на "уроках воспитания" должны подниматься темы здорового образа жизни и инфекционных заболеваний, обсуждаться вопросы духовности, терпимости и гуманности, защиты личности и общества от социальных опасностей и угроз.



Рустам Эмомали обеспокоен состоянием школ в Душанбе

Кроме того, специалистам предстоит затрагивать в беседах проблемы терроризма и экстремизма, расточительства и коррупции.