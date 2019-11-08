 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Риддере перезапустили старейшую в Казахстане Ульбинскую ГЭС
00:08 11.11.2019

В Риддере восстановлена одна из первых в Казахстане гидростанций

В Риддере вновь заработала Ульбинская ГЭС, построенная еще в 1930-х годах согласно Ленинскому плану электрификации.

Для своего времени это было уникальное сооружение. Ульбинская ГЭС появилась на реке с коварным названием Тихая. Началось строительство в 1931 году, а закончилось в 1937-м. Но еще в 1928 году, согласно плану ГОЭЛРО, была запущена Хариузовская ГЭС. В дальнейшем каскад малых ГЭС на притоках Ульбы пополнился еще несколькими станциями. Они сыграли большую роль в промышленном развитии Рудного Алтая.

Долгое время ГЭС работали самостоятельно, но в 1954 году был создан единый Лениногорский каскад ГЭС, который включал в себя и Тишинское водохранилище, из которого вода неслась к Ульбинской ГЭС по десятикилометровому деривационному трубопроводу, сделанному из лиственничной клепки.

Риддерский поэт Клим Первушин вспоминает в местной газете "Семь дней", что Тишинское водохранилище было еще и отличной зоной отдыха. В выходные на его берегу играл духовой оркестр, по озеру ходили лодки с разноцветными флажками…

Вся эта идиллия закончилась в конце мая 1979 года. После затяжных дождей вышла из берегов речка Тихая, уровень воды в водохранилище превысил критическую отметку, плотина не выдержала, мощный поток устремился вниз, смывая мосты и дома. Были жертвы, но чудом спасся человек, уплывший на… копне сена. После этого прорыва упало давление в деревянной трубе, между прочим самой длинной в мире, и риддерцы до сих пор с гордостью говорят, что внутри нее легко проезжала полуторка. Без воды лиственничная клепка рассохлась и осыпалась. Уникальную трубу разобрали, чтобы превратить в сараи, погреба и автобусные остановки.

В 1985 году из-за разрушения водовода остановились турбины Ульбинской ГЭС, она прекратила работать, но не исчезла. Предприятие было законсервировано, и за 30 лет здесь почти ничего не изменилось.
Корреспондент "ЭК" бывал там, когда только-только началось восстановление ГЭС. Это было похоже на путешествие в прошлое. Мы увидели советскую мебель, плакат на стене барака с приветствием "Слава советским энергетикам!" и портрет Ленина на самом видном месте в турбинном зале. За 30 лет, конечно, одряхлели опоры линии электропередачи, осыпалась облицовочная плитка, прохудилась крыша, но сохранились три турбины, а это самое главное.

Энергетики Риддера заменили деревянный водовод на металлический, и в октябре 2016 года запустили в работу одну из турбин, следом вторую, а в 2018 году – третью. В планы входит и восстановление плотины Тишинского водохранилища.

8 Ноября 2019 Автор: Андрей КРАТЕНКО | Усть-Каменогорск

Источник - Экспресс-К
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573420080
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