Почему таджикское общество не готово понять ЛГБТ-отношения?

00:30 11.11.2019 Из-за тотальной враждебности к представителям ЛГБТ со стороны традиционного общества в Таджикистане их родители вынуждены стыдиться своих детей и предавать их.



Несмотря на то что уголовная статья за гомосексуальность декриминализирована в Таджикистане более 20 лет назад, ЛГБТ-сообщество (лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры) у большинства жителей республики не вызывает ничего, кроме неприятия и отторжения. ИА Фергана разбиралась, почему.



В стране нет ни одного открытого представителя сообщества, нет организаций, которые свободно защищали бы права этих людей, официально не проводятся мероприятия, посвященные теме ЛГБТ.



Но это не значит, что таких людей в республике нет, - они есть и их немало (по оценочным данным Глобального фонда борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией за 2015 год, только гомосексуалов в Таджикистане насчитывалось около 30 тысяч).



При этом Уполномоченный по правам человека Зариф Ализода в феврале этого года официально заявил, что республика не может следовать рекомендациям международных организаций, касающимся прав представителей ЛГБТ-сообщества. Причина - "в нормах морали и этики отношений между людьми", пояснил тогда таджикский омбудсмен. Впрочем, он добавил, что "это не означает, что в Таджикистане люди с нетрадиционной ориентацией подвергаются гонениям".



Однако сами представители сообщества так не считают. Каждый день они вынуждены жить в страхе за сохранение в тайне своего статуса - для них это является почти жизненной необходимостью. В случае каминг-аута они с высокой долей вероятности могут потерять друзей, лишиться работы и быть отвергнутыми собственной семьей.



В 2017 году неправительственная организация International Partnership for Human Rights ("Международное партнерство по правам человека") выпустила отчет "ЛГБТ в Таджикистане: избиения, насилие и вымогательство со стороны сотрудников милиции", в котором подробно рассказала о жизни сообщества в стране. Этот 65-страничный документ проиллюстрирован десятками историй лиц ЛГБТ, которые пострадали от действий правоохранительных органов. Сотрудники милиции угрожали раскрыть информацию о сексуальной ориентации или гендерной идентичности представителей ЛГБТ их семьям, соседям или работодателям, вымогали у них деньги в обмен на сохранение тайны, и представители сообщества шли ради этого на любые жертвы.



Впрочем, даже без "помощи" сотрудников милиции рано или поздно о статусе лиц ЛГБТ их семьи все-таки узнают: в Таджикистане родители принимают активное участие в личной жизни своих даже взрослых детей, и последним довольно сложно скрыть свой статус дома. После того как они случайно или осознанно рассказывают правду семье, происходит настоящая трагедия: родители разрываются между негативным мнением общества об ЛГБТ и своими чувствами к собственному ребенку.



Даже в западных странах матери и отцы, узнавая о статусе своих детей, зачастую переживают тяжелый и продолжительный стресс. Но если за рубежом они могут обратиться за профессиональной помощью в организации, которые поддерживают родителей ЛГБТ-детей, пообщаться с семьями, столкнувшимися с такой же ситуацией, в Таджикистане им приходится оставаться с этой проблемой в одиночестве, пытаясь всеми силами скрыть правду от общества и изводя себя обвинениями за воспитание не такого, как у всех, ребенка.



"Маму обвиняли, что она растит меня как девочку"



Взять интервью у родителей, чьи дети открыли свой статус, оказалось просто невозможным: в Таджикистане представители сообщества и сами неохотно идут на контакт с прессой, но все-таки анонимно иногда рассказывают о себе, тогда как их родственники наотрез отказываются встречаться с журналистами. Нам удалось поговорить с геем из Таджикистана, который был вынужден покинуть родину и эмигрировал в одну из европейских стран. Алим (имя вымышленное) рассказал о том, как его семья живет после его каминг-аута.



- Когда мне было шесть лет, я поделился с мамой секретом - сказал, что мне нравится соседский мальчик. Моя мама - обычная таджикская женщина, которая нигде толком не училась, всю жизнь сидела дома и вела хозяйство, вообще ничего не знала о том, что бывают гомосексуальные люди. Ну и я в силу своего возраста не понимал, что это что-то неправильное. Мама не могла не рассказать об этом секрете отцу. Отец - дяде. Дядя решил, что ребенка нужно срочно везти к мулле.



Естественно, мулла сказал, что в меня вселился джинн, которого стал изгонять молитвами, заклинаниями, - мы все вместе участвовали в каких-то жутких ритуалах. Мама плакала, папа психовал. Я понял только одно - что со мной что-то не так. У меня были очень хорошие отношения с родителями, но после того случая все испортилось: отец и дяди стали обвинять маму в том, что она воспитывает меня как девочку, что я расту маменькиным сыночком, - в общем, во всем виновата она. Мама стала срываться на мне. Например, раньше я любил помогать ей на кухне, месил тесто, а теперь она запрещала даже прикасаться к тесту, выгоняла меня, - вспоминает Алим.



Когда он стал подростком, понял, что его не интересуют девочки. Алим ничего не мог с этим поделать, и вскоре это стало заметно и родне. Отец и дяди стали поднимать вопрос о свадьбе, "чтобы прикрыть позор", но жениться юноша наотрез отказался, – как он говорит, не хотел портить жизнь еще одному человеку.



- К тому времени я уже понял, что я самый настоящий гей, пытался изменить себя с помощью религии, но безуспешно. Как только у меня появилась возможность уйти из дома, я ушел, чтобы не мучить прежде всего свою мать, которую просто все достали. Усугубляло ситуацию то, что моя мама - глубоко верующий человек, она по пять раз в день читает намаз, а духовенство в Таджикистане выступает против ЛГБТ. Мать не раз проклинала себя за то, что родила такого сына, что ее ребенок "опозорил" семью, умоляла меня измениться и жить, как все люди, - рассказывает Алим.



После нескольких лет самостоятельной жизни в Таджикистане, не выдержав давления со стороны общества, наш герой вместе с партнером был вынужден переехать в одну из европейских стран. Там они смогли найти работу, обустроить дом и жить обычной жизнью. Несмотря на сложности эмиграции, Алим говорит, что старается постоянно помогать матери. Через несколько лет она приехала к нему в гости.



- И можно сказать, впервые с самого детства мы с мамой сели и просто поговорили по душам. Она спокойно меня выслушала, и, самое главное, - услышала. Она увидела, что ко мне здесь относятся с уважением, как к обычному человеку, слушала моих друзей и даже гордилась мною, когда они рассказывали о моих успехах и талантах.



И она мне сказала: "Боже мой, сынок, все эти годы я думала, что страдала я, а по-настоящему страдал ведь ты. Как же ты не возненавидел меня за все", - продолжает он.



Во время приезда мамы Алим постарался дать ей как можно больше информации о гомосексуальности, она стала читать литературу на эту тему, задавать вопросы. Но уже перед возвращением с горечью пожаловалась на то, что родственники в Душанбе не прекращают сплетничать и осуждать, соседки шепчутся за спиной.



- Тогда я ей сказал: "Мама, я не прошу, чтобы ты дралась за меня, но я твой сын, неужели ты предашь меня во второй раз?" Ей стало неловко, мы с ней обнялись. Но иногда мне кажется, что она все еще надеется, что я изменюсь и стану таким, как все. И очень волнуюсь за нее, потому что я смог спастись от этого ужаса, а она вынуждена жить там, - говорит Алим.



Сохранить статус в тайне, чтобы не потерять семью



Парень уверен, что его мать никогда не согласится рассказать о своей боли посторонним, даже если появятся люди, готовые оказать ей психологическую поддержку. Но и найти таких людей на самом деле очень трудно - в республике никто не занимается специализированной поддержкой родителей ЛГБТ.



- Мы бы и рады помочь, но не уверены, что родители смогут адекватно принять информацию, - рассказывает на условиях анонимности правозащитник, который работает с уязвимыми группами населения в Таджикистане.



Он объясняет, что в последние годы давление на представителей ЛГБТ усиливается, прежде всего со стороны общества: никто не занимается просвещением, и даже их близкие полны стереотипов и предрассудков и живут в постоянном страхе.



- Были две мамы, которых по отдельности конфиденциально консультировал психолог, и в этом году им предложили выехать в Кыргызстан, чтобы принять участие во встрече родителей лиц ЛГБТ. Но, когда они узнали, что им предстоит поехать вдвоем, обе сразу отказались. Аргумент – "а вдруг окажется, что мы знакомы", - говорит правозащитник.



По его словам, большинство представителей сообщества стараются по возможности сохранить свой статус втайне от семьи, осознавая, что каминг-аут может привезти к полному разрыву с родственниками. Впрочем, несмотря на все сложности, не всегда после того, как родители узнают правду, они отворачиваются от детей.



- К нам обратился трансгендерный парень, вышел на нас через зарубежные организации - он находился на грани суицида, с внутренней фобией, с тяжелой формой кахексии (крайнее истощение организма, характеризующееся резким снижением веса. - Прим. "Ферганы"), ему срочно требовалась операция. Когда он связался с нами, то спросил, может ли прийти со своей мамой. И он действительно пришел с мамой, у которой абсолютно не было никакой информации о том, что происходит с ее ребенком, но она интуитивно приняла его и была готова на все, лишь бы ему помочь. Причем семья несостоятельная, мать влезла в долги, чтобы отправить его на операцию. Когда она встретилась с нами, мы ей рассказали о том, кто такие трансгендерные люди, что это не болезнь, она была рада, что ее сын не единственный во всем мире, что такие, как он, есть и в нашей стране, - рассказывает правозащитник.



Но чаще всего представители ЛГБТ после каминг-аута все-таки подвергаются гонениям в собственной семье.



- Мы знаем парня-гея, которого старшие братья постоянно выгоняют из дома, и его мать ничего не может сделать, потому что мужчины в семье главные. Все происходит с ее молчаливого согласия, она никак не может защитить своего сына, хотя, конечно, страдает вместе с ним, - объясняет активист.



Понять и принять своих детей



В странах, где ЛГБТ-сообщество находится не в таком глубоком подполье, как в Таджикистане, есть разные программы, направленные на поддержку именно родителей таких людей. Например, в соседнем Кыргызстане работает организация "Лабрис". Как рассказывает Диас Данияров, один из активистов этой организации, началось все с того, что мама трансгендерного парня стала консультировать других родителей. И так продолжалось несколько лет.



- В 2018 году мы уже организовали специальный лагерь: пригласили родителей трансгендерных людей, которые совершили дома каминг-аут. В лагере они узнали, как живут их дети, после чего объединились и создали свой родительский клуб. Стали посещать значимые для сообщества мероприятия, круглые столы, во время которых говорили обо всех проблемах трансгендерных людей в Кыргызстане. Летом 2019 года мы провели еще один лагерь, но уже для родителей ЛГБТ, и нам удалось пригласить родителей из Казахстана, после чего там тоже появился родительский клуб.



Сложно было собирать родителей - после каминг-аута они находятся в депрессивном состоянии, но именно во время таких лагерей они поддерживают друг друга и принимают своих детей. Теперь они не дают никого в обиду, считают всех ЛГБТ своими и защищают каждого и каждую, - говорит Диас.



Активист отмечает, что такие родители теперь консультируют всех обратившихся за помощью и даже вместе разработали специальную брошюру, которая стала поддержкой многим семьям в Кыргызстане и Казахстане.



- Как правило, к нам приходят с мыслями, которые навязывает наше общество: нетрадиционная ориентация - это грех, болезнь, ошибка, мода, что причиной для этого послужили телевизор и интернет. Но позже, когда они начинают вспоминать своего ребенка в детстве или слушать рассказы о том, как мы живем, приходит понимание, что это далеко не модно и на такие страдания ради моды никто бы добровольно не пошел. Кроме того, мы приглашаем на встречи и медицинских экспертов, которые объясняют, кто такие ЛГБТ.



Иногда родители выгоняют из дома своего ребенка после каминг-аута в надежде, что он "одумается". Но сын или дочь будут лишь подавлять в себе эти чувства, чтобы вернуться домой и не расстраивать родителей. Есть случаи, когда дети уходят и годами не видят своих родных. Первые полгода мы с мамой даже не общались, она меня не понимала и угрожала самоубийством. Но позже стала искать информацию о трансгендерных людях, разговаривать со специалистами, ходить к психологу. Трудно было. Но после принятия мамой и другими родственниками мне стало абсолютно все равно, что думает обо мне весь остальной мир. Поддержка родителей особенно важна, - заключает Диас.



О том, чтобы так открыто защищать свои права, да еще вместе с родителями, представители ЛГБТ-сообщества в Таджикистане сейчас даже не мечтают. Кроме боязни того, что родители узнают об их статусе и откажутся от них, есть у них и еще один, гораздо больший страх – что их близкие люди столкнутся со стигмой, дискриминацией или попадут под контроль силовых структур, с чем сталкиваются они сами.



Так, в 2017 году Генеральная прокуратура Таджикистана сообщала о создании совместных с МВД рабочих групп "для выявления молодежи, примкнувшей к уязвимым группам населения, – гомосексуалистам, лесбиянкам, бисексуалам и транссексуалам". Тогда в ходе рейдов были выявлены около 370 геев и лесбиянок, которых поставили "на специальный оперативный учет". Проводятся ли подобные рейды сейчас, неизвестно, однако очевидно, что в таджикском обществе однополые отношения по-прежнему считаются отклонением от нормы, с которым нужно бороться. Источник - ИА Фергана

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