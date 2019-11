В правильном ли направлении развивается город Алма-Ата?

00:33 11.11.2019 Надо сохранить преемственность в стратегии развития.



МАРАТ ШИБУТОВ



Недавний визит президента Касым-Жомарта Токаева в Алма-Ату снова поднял вопрос о развитии города. И дело не в паре недовольных замечаний президента, а в том, что в Казахстане до сих пор не поняли одну простую вещь - сейчас идет соревнование не столько стран, сколько конкретных городов за каждого человека с деньгами и перспективами.



Алма-Ата сейчас насчитывает 1,8 миллиона человек населения и уступает по этому параметру в регионе только Ташкенту. По экономическому развитию вообще первый, но! Сейчас соревнование идет не с Бишкеком и Ташкентом, а еще и с российскими городами-миллионниками и самое главное с Москвой. А это нужны не просто экономические параметры - тут нужно создать реально новую среду. И это делается с 2004 года, когда пришли первые большие деньги.



Отмечу, что у каждого акима города Алма-Аты было несколько ключевых тем, которые потом и характеризовали его деятельность с положительной стороны. Кроме того, эти темы были потом примером для всей страны. Отметим каждую из них:



Имангали Тасмагамбетов - строительство развязок, крупномасштабный ремонт дорог, массовый ремонт дворов;



Ахметжан Есимов - строительство и ремонт инфраструктуры, решение проблем дольщиков, легализация Алатауского и Наурызбайского районов, увеличение площади города, новая культурная программа города, начало проектов по благоустройству города;



Бауыржан Байбек - обновление городского транспорта, строительство больших спортивных комплексов, создание пешеходных улиц, изменение городского движения в пользу пешеходов и общественного транспорта.



При этом каждый аким Алма-Аты продолжал делать то, что наметили его предшественники, и не отказывался от их наработок. Правда, каждого ругали во время его работы, а хвалили только после ухода - но это уже местная политическая особенность. Тут, конечно, больше важны не аргументы, а эмоции, которые и преобладают у нас в социальных сетях. Но, как я всегда говорю, смотреть надо не на слова, а на дела.



Как я уже сказал выше, Алма-Ате приходится следовать в тренде современных градостроительных тенденций и поэтому еще при Ахметжане Есимове была принята концепция Яна Гейла по формированию нового облика города. Смысл ее был в том, чтобы сделать город не только местом для зарабатывания денег и потом отдыха с этими деньгами где-то вне страны, а пространством, где сочетаются как личные, так и общественные интересы, где комфортно жить, отдыхать и работать.



Затем была разработана программа развития города с 2015 по 2020 год, и в ней широкое участие приняли граждане, которые выслали свои предложения. Всего было прислано около 900 предложений, большинство из которых были учтены. Так как затем важнейшие решения принимались с учетом мнения Общественного совета и маслихата города, можно сказать, что в целом развитие учитывало основные потребности граждан.



Ниже я опишу основные принципы, которые внедрялись в городе в последние годы.



Город для людей, а не для машин



Центром концепции новой Алма-Аты стало "город для пешеходов", то есть сделать главным в общественных пространствах человека, а не автомобиль. Как показывал опыт - чем больше строишь развязок, которые стали стоить до 25 миллиардов тенге, тем больше машин становится.



При этом собственно общественных пространств было немного. Пешеходная улица была одна, и то короткая. Реконструкция улицы Панфилова и связанной с ней улицы Жибек Жолы (Арбат) создали новое пространство в центре города. Я помню, сколько скептицизма было вначале, но потом это стало излюбленным местом тусовки горожан. В теплый период там постоянно гуляют тысячи горожан.



В дальнейшем были отремонтированы главные улицы города. Панфилова, Гоголя, Абая, Назарбаева, Абылай хана, Байсеитовой, Тулебаева, Жибек жолы, Достык. В общей сложности около 600 улиц. Отреставрирована площадь "Астана" и многие другие. Вместо асфальта на тротуарах появилась брусчатка, было поставлено новое освещение и высажены взрослые деревья. Также пешеходные улицы до сих пор строятся по всем районам города, а не только в центре. Это сразу отменяет старую советскую дихотомию "веселый центр и спальные районы на окраинах" и делает город полицентричным.



Транспортная реформа



Второй компонентой изменений в городе является транспортная реформа - ведь если мы делаем ставку не на автомобили, то людей должен доставлять общественный транспорт.



Сразу была введена карточка "Онай" и дифференцированный тариф, когда безналом платишь 80 тенге, а налом 150. Я сам участвовал в обсуждении тарифа и предложил в метро оставить для всех видов оплаты дифференцированный тариф, а мои коллеги предложили альтернативные способы оплаты - через телефон.



Из-за этого автопарки вывели из тени примерно 10?12 миллиардов тенге в год, хотя раньше показывали выручку на уровне 20 миллиардов тенге в год. Это позволило обновить весь автопарк минимум на 80%.



Вторая часть транспортной реформы - это безопасность дорожного движения. Сюда можно отнести ремонт и освещение городских улиц, установку камер, новые транспортные развязки, велосипедные дорожки, адаптацию дорог для пешеходов с особыми потребностями, снижение скорости и одностороннее движение на некоторых улицах, платные парковки. Еще был запущен масштабный проект по строительству безопасной дорожной инфраструктуры Vision Zero Almaty, за основу которой взят шведский аналог. Его цель - добиться нулевой смертности на дорогах. И были успехи - смертность в целом снизилась с 198 до 133 человек в год.



Я, кстати, не сильно понимаю, почему так все вцепились в скоростной режим на проспекте Аль-Фараби - прибавка с 60 до 80 км/ч дает совсем небольшую прибавку скорости, причем не в час пик даже. В часы пик там скорость не выше 20 км/ч. Зато помню, как продавались диски с самыми зрелищными авариями на Аль-Фараби.



В целом общественный транспорт стал намного лучше.



Трамваи



Спорным решением считают закрытие трамвайного движения. Но надо помнить, что в 2015 году в Алматы произошли две крупные аварии с участием трамваев. Тогда были протаранены более десятка автомобилей, ранены люди. Проверка показала еще около 20 случаев схода трамваев с рельсов в 2014 году, и 40 - в 2015-м. Эти факты изначально были скрыты. Выяснилось, что из 12 трамваев только 7 были на ходу.



Трамвайные пути находились в аварийном состоянии, рельсы изношены, шпалы - прогнили. После этого анализа и было принято решение ликвидировать трамваи как устаревший и небезопасный вид транспорта. При этом, кстати, больше всего радовались автолюбители, потому что им мешали рельсы.



Но потом было принято решение по развитию легкорельсового трамвая по Толе би через весь город. Сейчас вот должен как раз пройти конкурс по отбору компании-подрядчика. ЛРТ отличный проект, и в европейских городах он на себя массово берет огромную нагрузку.



Запуск скоростного автобусного маршрута по улице Тимирязева



Частью концепции "города для пешеходов" стал запуск скоростного автобусного маршрута для соединения центра города со спальными районами по улице Тимирязева. И это была не просто выделенная полоса для общественного транспорта - были переделаны и остановки, и специальные карманы для объезда, и дорожная разметка.



Как результат, автобусы и троллейбусы стали двигаться по улице в два раза быстрее, что особенно важно, так как на улице расположено несколько крупнейших вузов, да и в целом это одна из ключевых улиц для верхней части города. Конечно, автомобилисты жалуются, но интересы 100 человек в автобусе приоритетней восьми человек в четырех машинах, которые примерно и соответствуют одному автобусу.



Строительство курорта на Кок-Жайлау



Идея построить курорт в урочище, которое было и остается одним из самых излюбленных мест для пеших прогулок алматинцев возникла еще при Ахметжане Есимове. Ее довольно сильно лоббировали на разных уровнях и по большей части на республиканском. Планы строительства там были чудовищные, поверьте мне - я читал проекты ОВОС.



Однако надо учесть, что после прошедших слушаний при Бауыржане Байбеке сначала проект был существенно оптимизирован и концептуально пересмотрен. В 17 раз уменьшена площадь вырубки, в четыре раза сократили канатные дороги, из четырех искусственных озер в плане сохранили только одно, в два раза снизилась стоимость строительства, 100 га вернули в Иле-Алатауский парк, пять га - в самом центре проекта "Кок Жайлау" в госсобственность через суд. Но и это оказалось много.



В апреле 2019 года на заседании Общественного совета города Алматы экс-аким города Бауыржан Байбек предложил отложить реализацию проекта, и мы тогда поддержали эту инициативу. Взамен была сделана ставка на действующие курорты - был наведен порядок на "Табагане", дано поручение запустить автобусные маршруты до курортных зон "Лесная сказка" и "Ой Карагай". Еще при участии акимата простаивающая горнолыжная база ЦСКА была передана в собственность городским властям, и иностранные инвесторы уже готовят проект по кардинальному обновлению этой базы.



Город без заборов и ларьков



Очень сильно повлияла на облик города программа "Город без заборов" - в центре и в общественных местах убирали металлические ограды. В общем было снесено 150 километров ограждений. Это очень расширило визуально городское пространство. Потом эту инициативу, кстати, переняли в Ташкенте.



Убирали не только заборы, но и было снесено 3000 нелегальных киосков и ларьков, которые крышевали как полицейские, так и чиновники. В принципе, при учете кучи сдающихся торговых площадей получить торговое место не проблема, а еще социально-предпринимательская корпорация при акимате постоянно проводит конкурсы на установку торговых павильонов. Но это уже цивилизованные места торговли, соответствующие всем санитарным нормам.



Белка на Атакенте и программа малых форм



Город живет не только зданиями, но и культурой. На улицах были установлены десятки малых архитектурных форм и инсталляций, но самой известной, конечно, стала гигантская скульптура белки из соломы. Хотя не все сразу поняли и приняли ее, но тем не менее она стала местной достопримечательностью.



Общий пиар-эффект от ее появления был огромен. Алматинская белка стала инфоповодом для многих мировых СМИ - о ней рассказали BBC, FoxNews, The Times, New York Post. Это намного лучше, чем оплачивать за сотни тысяч долларов рекламные ролики с нулевым эффектом на "Евроньюс".



Благоустройство дворов



Последние годы массово благоустраивались дворы - там устанавливались воркаут-площадки, футбольные/баскетбольные поле, детские площадки. За три года были отстроены полторы тысячи дворов, причем часто там был все перечисленное. Это не только улучшило досуг детей, но и взрослые стали массово заниматься спортом на свежем воздухе. Все же, когда такие вещи бесплатны, - это очень хорошо.



Новые подходы в озеленении



Отдельно надо сказать про подходы в озеленении. Во-первых, стали сажать не маленькие деревья, а взрослые, которые пусть и дороже, но гораздо лучше приживаются и в результате получаются выгодней. Во-вторых, стали сажать красиво цветущие деревья вроде жасмина и магнолий, которые делают город красивей. И это очень эстетично - особенно весной.



В заключении хочу сказать, что все вышеперечисленное сейчас сделало Алма-Ату городом скорее Европы, чем Центральной Азии. Пусть даже сами алматинцы этого не замечают, но те, кто приехал в наш город после существенного перерыва, это все отмечают. Очень бы хотелось, чтобы все эти преобразования продолжались и дальше, делая жизнь простых людей города еще лучше. Это важно не только для алматинцев, но и туристов, студентов из других городов и стран, ну и инвесторов, которые будут вкладывать деньги. Источник - REGNUM

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573421580

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- Необходимо распространять опыт агрофирмы "Родина" на другие крестьянские хозяйства

- Бердибек Сапарбаев поручил установить единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы

- Медицинское страхование: обещанное чудо вряд ли станет реальностью

- Кадровые перестановки

- Верховный Суд посетил заместитель Руководителя Администрации Президента Е.Жиенбаев

- МСХ РК приступает к модернизации службы ветеринарного контроля

- В ближайшие два года в Казахстане станут платными 6 тысяч км автодорог

- Казахстан погасил долг перед Китаем по проекту "Астана LRT"