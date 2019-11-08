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"Уйгуры" и прочие. Как получили свои названия современные этносы ЦентрАзии
09:36 11.11.2019

MODERN UZBEKS
By Edward A. Allworth, Hoover Institution Press, Stanford University, Stanford, California, 1990
с.206 (мой перевод - А.)
...Подобное же законодательство случилось и с близкими родственниками узбеков - таранчи, кашгарлыками и им родственными. Уже в конце июня 1921 года Советы организовали съезд "Джунгарских и алтышарских трудящихся" в Ташкенте для того чтобы принять название "уйгур" как общее имя для таранчи и других оседлых народов живущих и в РСФСР и китайском Туркестане (Синьцзяне). В 1930-х годах, по мере увеличения русского присутствия в Западном Китае, название "уйгур" распространялось, охватывая этих восточных туркестанцев 29. Русские никогда не проводили плебисцита среди населения Центральной Азии, не созывали народного референдума для выбора группового имени, наиболее желаемого для таранчи или сартов, во время 1920-х годов. Эти власти произвольно выбрали мертвые или умирающие средневековые названия и присудили их политическим декретом народам этого региона.

Уйгуры (сарты):
семиреченские уйгуры (таранчи )
ферганские уйгуры (кашгарцы , кашгарлыки )
хотанцы (хотанлыки )
{{ http://www.ethnomuseum.ru/glossary/?%F1%E0%F0%F2%FB }}

Сам термин "уйгурский" в применении к языку населения Восточного Туркестана появился лишь после 1921 года, когда в Ташкенте прошел съезд представителей уйгурской интеллигенции, на котором, по предложению академика Малова, наименование "уйгур" было восстановлено в качестве этнонима оседлого тюркского наседения Восточного Туркестана. До этого жители оазисов именовали себя и свою речь по месту проживания, то есть кашкарлик и кашкар тили в "кашгарцы" и "кашгарский язык", турпанлик в "турфанцы", таранчи и таранчи тили (дословно "земледельцы") в "жители илийского края" и "таранчинский язык" и т. д. Ахун в узбекское название ферганских уйгуров. В дореволюционной русской литературе уйгуры именовались также сартами и малобухарцами…

Таранчи (происходит от слова "тары" - просо) - средневековый термин, употреблявшийся для обозначения мусульманских земледельцев китайской области Кульджа в современном СУАР, в особенности тех, кто имел тюркское или тюркско-"монгольское" происхождение. В некоторых источниках термин стал употребляться и по отношению ко всем земледельческим мусульманским народам тюркско-"монгольского" происхождения всей Средней Азии, так как в переводе с чагатайского языка попросту означает "земледелец", "крестьянин".

Кроме таранчей - земледельцев, также в ходу долгое время были термины - сарты (для обозначения горожан, ремесленников, жителей крупных оазисов) и, наконец, моголы (также доланы) для обозначения правящего класса.
Впоследствии, в ходе так называемой Большой Игры, когда тюркские племена оказались разделены границами и получили свои республики, термин таранчи стал синонимом слову уйгур, а затем был вытеснен им. Сартами поначалу именовали современных узбеков, но затем и он вышел из употребления.

В 1881, после поражения мусульманского восстания в Китае, часть таранчей переселилась в Семиреченскую область, где и сейчас проживают уйгуры. В настоящее время термин таранчи - архаизм или историзм.

Автор комментария форума ЦентрАзии
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Источник - ЦентрАзия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573454160
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