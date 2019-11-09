Похищенный... УзбМВД студент Тохиров выпущен на свободу

09:59 11.11.2019

Абдуллох Тохиров освобожден, сообщил его отец

Абдуллох Тохиров, местонахождение которого было неизвестно 14 дней, освобожден. Об этом "Газете.uz" сообщил его отец Дильмурод Тохиров.



Абдуллох Тохиров, местонахождение которого было неизвестно на протяжении двух недель, в пятницу вечером впервые за это время вышел на связь. Об этом "Газете.uz" сообщил его отец Дильмурод Тохиров.

По его словам, Абдуллох позвонил ему примерно в 22:00 и сообщил, что его освободили. 20-летний житель Джалалкудукского района Андижанской области пропал после вызова в областное Управление внутренних дел 26 октября.

"Я его не видел, он позвонил и сказал, что его отпускают из Ташкента, и что он едет домой, в Андижан. Он был в хорошем настроении, не казалось, что он находился под давлением. Он не сказал, кто его отпустил. Пожелал не говорить", - рассказал Дильмурод Тохиров.

Он добавил, что сын едет именно домой, а не обратно в Управление внутренних дел Андижанской области.

26 октября по вине Абдуллоха Тохирова произошло ДТП. Он, управляя автомобилем Lacetti, столкнулся с машиной Nexia-2, которая предположительно принадлежит начальнику Управления борьбы с терроризмом и экстремизмом УВД области Кахрамону Эргашеву. Отец возместил ущерб, купив запчасти. Однако позже Абдуллоха в сопровождении сотрудника РОВД доставили в УВД области, и потом его никто не видел.

В поддержку Абдуллоха Тохирова выступили блогеры, СМИ и пользователи социальных сетей, а в пятницу - Союз молодежи Узбекистана и партия "Адолат", которые призвали обеспечить прозрачность дела и не нарушать закон.

В МВД не стали комментировать происходящее, поскольку дело ведет "другое ведомство". В Генеральной прокуратуре заявляли, что не владеют информацией. Официальных заявлений о том, где все это время находился Абдуллох Тохиров и по какой причине, до сих пор не было.