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Упокоившийся мир Фукуямы, стертый столкновением цивилизаций Хантингтона, - Изабель Лассер
10:20 11.11.2019

6 ноября 2019 г.
Изабель Лассер | Le Figaro

"Тридцать лет спустя после падения Берлинской стены демократический и либеральный мир переживает один из величайших кризисов в своей истории", - пишет Le Figaro.
"Он был самым видным политологом того времени. При виде того, как рушилась Берлинская стена и разваливался СССР, американский профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма опубликовал в 1992 году эссе, оказавшее глобальное воздействие: "Конец истории и последний человек". В то время, когда холодная война закончилась, Вторая мировая война осталась лишь в качестве плохого воспоминания; мир, по мнению Фукуямы, находился на заре гуманистической, демократической и либеральной цивилизации. Он считал, что освобождение стран, которые жили под игом тоталитаризма, указывает на окончательную победу либеральной демократии. Вскоре она с быстротой молнии распространится по планете, сея повсюду модель, воплощенную в победоносных Соединенных Штатах", - говорится в статье.

"(...) Четыре года спустя появилась книга Сэмюэла Хантингтона "Столкновение цивилизаций", прозвучавшая как ответ его бывшему ученику Фукуяме. (...) "Она оказалась провидческой, поскольку с тех пор надежда на лучший мир была сметена взлетами и падениями истории. 11 сентября 2001 года, волнения, спровоцированные "Арабской весной", террористические акты, война в Сирии, хаос на Ближнем Востоке и возвращение войны опровергали тезисы Фрэнсиса Фукуямы. Вновь обрели силу весьма далекие от исчезновения столкновения культур и наций. Либеральная демократия не только не распространилась, но и ослабла, оказавшись под угрозой после прихода к власти авторитарных лидеров", - пишет Le Figaro

"Сегодняшний мир, включающий Рим и Вену, а также Дамаск, Пекин или Вашингтон, похож на тот, пришествия которого опасался Хантингтон, мир, где сталкиваются и противостоят друг другу непримиримые личности. Фрэнсис Фукуяма не разглядел их прихода. Сэмюэл Хантингтон предугадал, что конец коммунизма и холодной войны предвещает претензии на идентичность. Именно этого он и боялся: они не разрушились из-за экономического роста и универсализма, а наоборот, привели к власти посредством выборов Владимира Путина, Виктора Орбана, Маттео Сальвини, Дональда Трампа, Реджепа Тайипа Эрдогана...", - анализирует автор публикации Изабель Лассер.
"Спустя тридцать лет после падения Берлинской стены демократический и либеральный мир переживает один из величайших кризисов в своей истории. Во многих европейских странах люди восстают и говорят "нет" представительной демократии. Лидерам, которых ежеминутно оценивают социальные сети и общество, становится сложно управлять западными демократиями. Последние теперь уже не столь обольстительны, блистательны и эффективны, к тому же они делаются все более пассивными, парализованными из-за требований меньшинств и потрясений, вызванных глобализацией. Свой поучительный характер они утратили после вторжения американцев в Ирак в 2003 году, напомнившем о том, что демократию не навязывают силой", - говорится в публикации.

"С начала 2000-х годов демократии стали разлагаться изнутри, а также прогибаться под атаками извне. В одичавшем и постисторическом мире, который служит опровержением Фукуямы, начала чахнуть американская модель. С ней вступили в конкурентную борьбу авторитарные модели, при которых попираются определенные свободы и демонстрируется презрение к правам человека, но порой имеется более эффективная и прямая форма правления. Теперь мир склонен следовать китайской модели, при которой экономическая свобода сочетается с политическим контролем", - отмечает автор статьи.

Источник: Le Figaro

Источник - ИноПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573456800
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