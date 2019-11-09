Блэкаут Левого берега. КазПолуПрез Токаев требует найти виновных

11:12 11.11.2019

При необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы - Президент.



Президент Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром, сообщает Zakon.kz.



- В связи с аварией, которая привела к отключению от электроэнергии значительной части столицы, глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству создать специальную комиссию во главе с вице-премьером Романом Скляром. Необходимо провести тщательное расследование, выявить виновных, при необходимости дела будут переданы в правоохранительные органы. Президент потребовал от правительства и акимата Нур-Султана принять незамедлительные меры по недопущению подобной ситуации в будущем, - написал в Facebook пресс-секретарь Президента Берик Уали.



10 ноября из-за аварии на столичной подстанции "Левобережная" без электричества осталось практически 70% левобережья столицы. В том числе Акорда, Мажилис Парламента, Дом министерств, Дом правительства, Верховный Суд, Сенат, множество жилых комплексов.

На место проведения аварийно-восстановительных работ выезжал аким столицы Алтай Кульгинов. Аким города поручил выяснить причину аварии.

Утром 11 ноября стало известно, что девять многоквартирных жилых комплексов, а также административные здания – Акорда, Сенат Парламента, Мажилис, Дом министерств, Дом Правительства, Верховный суд - подключены к электроснабжению. Таким образом, свет подключили всем 9 из 9 МЖК: ЖК "Уют", "Краун Плаза", "Тумар" (2 дома), "Арт Хаус", ЖК "Вива плаза" ,"Алатау", "На водно-зеленом бульваре". Ведутся работы по подключению к свету монумента "Байтерек", ТРЦ "Керуен", БЦ "Изумрудный квартал", зданий Нацбиблиотеки и Нацархива.

Кабельные линии восстанавливала аварийно-восстановительная бригада из 15 человек и 6 ед.техники. Электроснабжение зданий было отключено в целях безопасности от поражения электротоком при допуске пожарных бригад.