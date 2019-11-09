В Турции застрелен "бизнесмен" Саймаити - фигурант дела Матраимовых (увод из Киргизии $700 млн)

12:02 11.11.2019

В Турции убит предприниматель Айэркен Саймаити, "с помощью которого из Кыргызстана вывели около $700 млн" (видео)



Предприниматель Айэркен Саймаити, чье имя упоминается в расследовании "Азаттыка" о выведенных из Кыргызстана миллионах долларов, убит в Турции. Об этом сообщили турецкие СМИ, в частности, издание Hürriyet.

Отмечается, что 10 ноября в одной из гостиниц в районе Фатих Стамбула неизвестный застрелил Саймаити. Он погиб от полученных ран в больнице. Прокуратура проводит расследование.

29 мая 2019 года "Азаттык" опубликовал расследование журналиста Али Токтакунова "По следам выведенных из Кыргызстана миллионов долларов", в котором рассказывается о выводе с 2011 по 2017 годы из Кыргызстана через различные банки около 700 млн долларов. Деньги переводились в самые разные страны по всему миру – от Гонконга до США.

В распоряжении "Азаттыка" оказались документы, которые подтверждают перевод как минимум 250 млн долларов через счета некоего Айеркена Саймаити и ОсОО "Абдыраз".

В июле Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями подтвердила факт, что с 2011 по 2019 годы гражданин Айеркен Саймаити, частный предприниматель Вуфули Бумаилиаму и ОсОО "Абдыраз" через свои счета в 11 банках Кыргызстана перевели за рубеж 646 млн 879 тысяч долларов. Также финпол обнаружил, что банковские счета Айеркена Саймаити пополнял не только он сам, но и другие лица, среди которых его супруга Вуфули Бумаилиаму.

Кроме того, финпол достоверно установил, что Вуфули Бумаилиаму из Стамбула двумя траншами перевела на счет фонда имени Исмаила Матраимова 199 тысяч 958 долларов.



В расследовании "Азаттыка" руководитель фонда Руслан Матраимов заявляет, что никогда не слышал о Бумаилиаму, которая присылала в его фонд сотни тысяч долларов.

Знакомство с Айеркеном Саймаити его супругой Вуфули Бумаилиаму категорически отрицает и депутат парламента Искендер Матраимов. В своем официальном заявлении он пояснил, что проверка показала, что Бумаилиаму не является собственником денег, которые она присылала на счет фонда. Депутат отмечал, что попросил владельца денег самому объявиться, чтобы "прекратили очернять" Матраимовых.