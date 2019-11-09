 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Ядерный банк Елбасы. В Казахстане скопилось до 200 млн кубов радиоактивных отходов
12:16 11.11.2019

Экологи обеспокоены проблемой утилизации радиоактивных отходов в Казахстане, передает Zakon.kz со ссылкой "Хабар 24".
По разным источникам, в стране скопилось от 170 до 200 млн кубометров опасного мусора, который, по мнению специалистов, неблагоприятно влияет на общий радиационный фон страны и несет угрозу здоровью населения. Вопросами радиационной безопасности эколог Маргулан Хамиев занимается уже много лет. Отмечает, что для Казахстана с незавидным ядерным прошлым проблема утилизации радиоактивных отходов актуальна, как никогда. В стране действовало два ядерных полигона: 468 взрывов прогремело на Семипалатинском и 40 – на полигоне Капустин Яр в Западно-Казахстанской области.
Кроме того, по словам эколога, источником радиации остаются бывшие урановые месторождения.

- Плюс к этому 118 карьеров и рудников, около которых лежит 237 млн тонн радиоактивных отходов, которые пылятся. Общий фон которых составляет 16,5 млн кюри. Мы всем этим с вами дышим, проглатываем и получаем. Плюс к этому, где бурят нефтяники скважины, там есть так называемая пульпа. Она необходима, чтобы перегрева не было. И эта пульпа тоже имеет радиоактивные барий и торий, радиоактивность которых составляет от 1 до 6 тысяч микрорентген, - говорит Маргулан Хамиев.

По словам экологов, многие нефтедобывающие компании зачастую не утилизируют трубы, которые в процессе эксплуатации стали радиоактивными. Их просто складируют. Как отмечает генеральный директор Института ядерной физики Ергазы Кенжин, в стране до сих пор не принята нормативно-правовая база по регулированию ядерных отходов.

- У нас до сих пор нет закона об обращении с радиоактивными отходами и отработанным ядерным топливом. Параллельно совершенствуется нормативная документация, законодательные акты и, соответственно, технология обращения с радиоактивными отходами, строительство новых объектов, - отметил директор.

Подтвердить или опровергнуть информацию о масштабах радиоактивного загрязнения в надзорных органах не смогли. Как объяснили в Министерстве экологии, проблему радиоактивного загрязнения в ведомстве не курируют. А в Министерстве энергетики заверили, что бесхозных радиоактивных отходов в стране нет. Почти 10 лет назад рекультивировали 3 хвостохранилища и 13 урановых рудников, затратив на эти цели 4 млрд тенге.

- Эти работы все проведены, в 2010 году завершилось. Теперь осталось только, чтобы акиматы проводили пострекультивационный мониторинг. Это значит, ежегодно весной после зимы они обходят свои участки, где были бывшие урановые рудники, они должны где-то что-то подмазать, подбелить. Проводить какие-то мероприятия должны местные исполнительные органы, - сказала Алиса Абишева, сотрудник Управления ядерной и радиационной безопасности МЭ РК.

Правда, местные исполнительные органы, по словам Алисы Абишевой, свои обязательства выполняют далеко не всегда. Зачастую из-за недостаточного финансирования. А ведь радиация имеет свойство накапливаться. Проблема, которую не решают годами, может вновь обернуться экологической угрозой.

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573463760
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