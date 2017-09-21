 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.11.2019
16:00  Пентагон признал крах политики США в Сирии, - Мехмет Перинчек
15:58  Бюджет-2020. На что Кыргызстан будет жить в следующем году, - Т.Кудрявцева
15:57  Способен ли Путин деолигархизировать Россию? - В.Лепехин
15:55  Финишная прямая: до выборов президента США остался год, - К.Сенин
15:53  Список непризнанных государств мира
15:45  В роддомах Узба рожают прямо на полу. Мало палат (видео)
15:42  В Казахстане найден (избитым) находящийся в международном розыске капитан полиции Чечни Катаев

15:41  The Independent: Все, что вам раньше говорили о войне в Сирии, не соответствовало действительности
15:38  Об итогах официального визита Президента Таджикистана в страны Евросоюза, - Ю.Макеев
15:19  Неолиберальный апокалипсис: деньги, энергия, информация, человек
14:33  МосПравительство приглашает кыргызов заселить Москву. Тихие и платить не надо?
13:54  УзбГенерал Гулямов в 2012-м едва не сверг Каримова и Мирзиеева, - вспоминает Алиев
13:51  Узбекский "Билайн" сворачивает чемоданы
12:16  Ядерный банк Елбасы. В Казахстане скопилось до 200 млн кубов радиоактивных отходов
12:02  В Турции застрелен "бизнесмен" Саймаити - фигурант дела Матраимовых (увод из Киргизии $700 млн)
11:12  Блэкаут Левого берега. КазПолуПрез Токаев требует найти виновных
10:24  Общались через Telegram и убили 20 военнослужащих. Очевидец рассказал подробности нападения на погранзаставу в Таджикистане
10:20  Упокоившийся мир Фукуямы, стертый столкновением цивилизаций Хантингтона, - Изабель Лассер
10:15  Иран наступает на коммуникации и финансы, - С.Шакарянц
09:59  Похищенный... УзбМВД студент Тохиров выпущен на свободу
09:36  "Уйгуры" и прочие. Как получили свои названия современные этносы ЦентрАзии
09:31  Иран объявил об открытии крупного месторождения нефти + 30% к запасам страны
09:25  Идея. Идеология. Мечта. Что может нас объединить? - Е.Подолько
08:42  В Боливии свергнут президент-социалист Эво Моралес
07:10  Шок Зеленского: украинский ВПК умирает, - А.Запольскис
00:35  Центральная Азия: опасность или возможность? - Т.Бордачев
00:33  В правильном ли направлении развивается город Алма-Ата?
00:30  Почему таджикское общество не готово понять ЛГБТ-отношения?
00:08  В Риддере перезапустили старейшую в Казахстане Ульбинскую ГЭС
Воскресенье, 10.11.2019
22:45  Мир курьезов. Составитель Б. Мусаев
19:21  Рахмон II-й ввел "уроки воспитания" в школах Таджикистана
18:32  Мексика теряет контроль над границей с США, - Тед Карпентер
18:29  Новая арабская весна, - С.Мануков
17:11  ДАИШ взяло ответственность за нападение на тадж-погранзаставу и утверждает, что убито 10 военных
17:05  Младший зять Узбекистана возглавил Ассоциацию смешанных боевых искусств
16:32  Древо предков не рубите, от веток и до корня. Верненское окружение академика Г.Пугаченковой, - В.Проскурин
16:31  Иран наступает на коммуникации и финансы
16:29  К чему привела попытка перейти на латиницу в Казахстане
16:27  "Джокер" (2019) и начало мести казахских аруахов за "Бората". Ч. 1, - Н.Нуртазина
13:23  Президент Мирзиеев поручил снизить стоимость хлеба
12:03  1-м зампредом ГКНБ Киргизии назначен Талант Салиев
09:40  Китай – лидер по темпам наращивания государственного долга, - В.Катасонов
Суббота, 09.11.2019
21:41  Перерыв либеральной постепенности в Латинской Америке, - С.Кожемякин
21:40  Россия и Китай готовятся совместно защищать мир после 2021 года
20:33  Отток валюты из страны связан с выводом денег в оффшоры, - УзбГНК
20:27  Жуть. Известный питерский историк Соколов (труды по войне 1812 г.) убил-расчленил свою студентку-любовницу
15:31  Узбекистан: Тайна Красной крепости Кизил Кала
15:29  Монголы на Руси. Вынужденный союз
13:48  Борьба вокруг трубы "Северного потока-2" продолжается, - А.Полунин
11:57  Для иностранцев-выпускников вузов РФ упростится вступление в ее гражданство
11:46  Установлены личности 5 нападавших на заставу погранотряда "Султонобод". Все - таджики-согдийцы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Узбекистан   | 
Узбекский "Билайн" сворачивает чемоданы
13:51 11.11.2019

"Билайн" пакует чемоданы
Похоже, узбекский "Билайн" готовит пути отхода. Амстердамский офис Veon подвел неутешительные итоги работы холдинга в республике.

Увидев резкое снижение числа абонентов почти на 8 процентов, аналитик "Ренессанс Капитал" справедливо поинтересовался, а куда, собственно говоря, делись свыше 700 тысяч человек из клиентской базы сотовой компании, которая еще недавно гордо называла себя лидером мобильного рынка.
Не в том беда, что абоненты уходят. Клиенты – дело наживное. Беда в том, как на это реагирует менеджмент Veon. Директор по стратегии Veon Александр Казбеги на голубом глазу заявил, что Beeline в некотором роде сознательно отпустил часть абонентов "нижнего уровня". Нижнего!

Это, наверное, первый в истории Узбекистана случай, когда иностранный инвестор вместо того, чтобы поискать причины неудач в своей работе, просто назвал покинувших его клиентов менее ценными и прибыльными, чем оставшиеся. Насколько позиция "Прощайте, неудачники!" красит озвучивающую подобные тезисы компанию?
Далее мистер Казбеги заявил, что, мол, "конкуренция в Узбекистане довольно иррациональна". Как вам такое? Почему такого рода заявления не звучали из уст менеджеров Beeline и Veon в 2012 году, когда "гасили" МТС?

Наверное, тогда моментальный приток миллионов абонентов, в буквальном смысле подаренных Beeline судьбой и Гугушей, не казался столь уж иррациональным. Beeline сейчас вроде никто не душит и даже не штрафует, так что же такого "иррационального" мистер Казбеги увидел в конкурентном поле? И на каком основании делаются такого рода заявления, однозначно отпугивающие инвесторов?

Идем дальше: "Представители компании также сообщили, что находятся в ожидании либерализации внешнего трафика, которая запланирована на конец 2019 года".
Странно. Все годы монополия "Узбектелеком" на прямой доступ к внешнему интернет-каналу не мешала Beeline безраздельно господствовать на сотовом рынке, а что изменилось теперь? Абоненты уходят? Деньги заканчиваются? Налицо передергивание фактов. Если речь идет о "Дорожной карте" реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы, то 19 пункт действительно предусматривает либерализацию доступа прямого подключения к международным сетям телекоммуникаций до 1 января 2020 года.

Но что же именно должно случиться в этот день? К 1 января 2020 года должен быть опубликован документ, прописывающий порядок и последовательность этапов либерализации. И никто не гарантирует, что в документе не появятся иные даты фактической реализации проекта. Так насколько этично пытаться поймать на воображаемом слове главу государства, спекулируя на указе президента №55-44 от 21.09.2017?

Посвятив пару часов изучению текущей ситуации на мобильном рынке, можно понять, откуда растут ноги у таких выступлений. На прошлой неделе официально истек срок соглашения об отсрочке судебного преследования Veon со стороны Минюста США. Трехлетний поводок, накинутый на шею корпорации в 2016 году, после уплаты почти 800 миллионов долларов за взятки в Узбекистане, был аккуратно снят и размещен рядом с поводками Telia и МТС.
Любопытный факт: на сомнительных сделках сотовых операторов с людьми Гульнары Каримовой небедная Америка заработала 2,5 миллиарда долларов в виде штрафов. При этом совсем небогатый Узбекистан, международная репутация и инвестиционная привлекательность которого были операторами растоптаны, не получил ничего, кроме проблем.
С учетом того, что Telia, МТС и Veon признали свою вину в коррупционных сделках, наш Минюст мог бы потребовать финансовой сатисфакции. Благо, ущерб вполне очевиден. Почему взяткополучателю приговор вынесен, а взяткодатели не понесли у нас ответственности, заплатив лишь заокеанскому "дяде"?

Возникает вопрос: не связаны ли заявления мистера Казбеги с тем, что Beeline собрался на выход?
Опыт Ucell показывает, что с момента урегулирования претензий американского правосудия до ухода компании с рынка Узбекистана прошло всего несколько месяцев. Логика понятна: судимость снята – можно начинать жизнь с чистого листа. А поскольку риск финансовых претензий со стороны Узбекистана не является нулевым, то одной из моделей поведения может стать превентивная демонизация государства, которое и конкуренцию сделало "иррациональной", и якобы "обещанную" либерализацию внешнего канала никак не проведет. Лучший вид обороны – нападение.

Есть основания предполагать, что Beeline не связывает свое будущее с Узбекистаном. Источники в компании утверждают, например, что главный операционный директор Veon Шелль Йонсен во время октябрьского визита в Ташкент даже не встретился с руководством Мининфокома. Факт, как минимум, странный.

Если принять во внимание, что Beeline второй год подряд демонстративно игнорирует главную отраслевую выставку года ICT-Экспо, которую проводит все тот же Мининфоком, то напрашивается вывод о "чемоданном" настроении компании и ее менеджмента.
Максим Урташев

Источник - vesti.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573469460
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Необходимо распространять опыт агрофирмы "Родина" на другие крестьянские хозяйства
- Бердибек Сапарбаев поручил установить единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы
- Медицинское страхование: обещанное чудо вряд ли станет реальностью
- Кадровые перестановки
- Верховный Суд посетил заместитель Руководителя Администрации Президента Е.Жиенбаев
- МСХ РК приступает к модернизации службы ветеринарного контроля
- В ближайшие два года в Казахстане станут платными 6 тысяч км автодорог
- Казахстан погасил долг перед Китаем по проекту "Астана LRT"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  