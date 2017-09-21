Узбекский "Билайн" сворачивает чемоданы

13:51 11.11.2019

"Билайн" пакует чемоданы

Похоже, узбекский "Билайн" готовит пути отхода. Амстердамский офис Veon подвел неутешительные итоги работы холдинга в республике.



Увидев резкое снижение числа абонентов почти на 8 процентов, аналитик "Ренессанс Капитал" справедливо поинтересовался, а куда, собственно говоря, делись свыше 700 тысяч человек из клиентской базы сотовой компании, которая еще недавно гордо называла себя лидером мобильного рынка.

Не в том беда, что абоненты уходят. Клиенты – дело наживное. Беда в том, как на это реагирует менеджмент Veon. Директор по стратегии Veon Александр Казбеги на голубом глазу заявил, что Beeline в некотором роде сознательно отпустил часть абонентов "нижнего уровня". Нижнего!



Это, наверное, первый в истории Узбекистана случай, когда иностранный инвестор вместо того, чтобы поискать причины неудач в своей работе, просто назвал покинувших его клиентов менее ценными и прибыльными, чем оставшиеся. Насколько позиция "Прощайте, неудачники!" красит озвучивающую подобные тезисы компанию?

Далее мистер Казбеги заявил, что, мол, "конкуренция в Узбекистане довольно иррациональна". Как вам такое? Почему такого рода заявления не звучали из уст менеджеров Beeline и Veon в 2012 году, когда "гасили" МТС?



Наверное, тогда моментальный приток миллионов абонентов, в буквальном смысле подаренных Beeline судьбой и Гугушей, не казался столь уж иррациональным. Beeline сейчас вроде никто не душит и даже не штрафует, так что же такого "иррационального" мистер Казбеги увидел в конкурентном поле? И на каком основании делаются такого рода заявления, однозначно отпугивающие инвесторов?



Идем дальше: "Представители компании также сообщили, что находятся в ожидании либерализации внешнего трафика, которая запланирована на конец 2019 года".

Странно. Все годы монополия "Узбектелеком" на прямой доступ к внешнему интернет-каналу не мешала Beeline безраздельно господствовать на сотовом рынке, а что изменилось теперь? Абоненты уходят? Деньги заканчиваются? Налицо передергивание фактов. Если речь идет о "Дорожной карте" реализации Стратегии инновационного развития Республики Узбекистан на 2019-2021 годы, то 19 пункт действительно предусматривает либерализацию доступа прямого подключения к международным сетям телекоммуникаций до 1 января 2020 года.



Но что же именно должно случиться в этот день? К 1 января 2020 года должен быть опубликован документ, прописывающий порядок и последовательность этапов либерализации. И никто не гарантирует, что в документе не появятся иные даты фактической реализации проекта. Так насколько этично пытаться поймать на воображаемом слове главу государства, спекулируя на указе президента №55-44 от 21.09.2017?



Посвятив пару часов изучению текущей ситуации на мобильном рынке, можно понять, откуда растут ноги у таких выступлений. На прошлой неделе официально истек срок соглашения об отсрочке судебного преследования Veon со стороны Минюста США. Трехлетний поводок, накинутый на шею корпорации в 2016 году, после уплаты почти 800 миллионов долларов за взятки в Узбекистане, был аккуратно снят и размещен рядом с поводками Telia и МТС.

Любопытный факт: на сомнительных сделках сотовых операторов с людьми Гульнары Каримовой небедная Америка заработала 2,5 миллиарда долларов в виде штрафов. При этом совсем небогатый Узбекистан, международная репутация и инвестиционная привлекательность которого были операторами растоптаны, не получил ничего, кроме проблем.

С учетом того, что Telia, МТС и Veon признали свою вину в коррупционных сделках, наш Минюст мог бы потребовать финансовой сатисфакции. Благо, ущерб вполне очевиден. Почему взяткополучателю приговор вынесен, а взяткодатели не понесли у нас ответственности, заплатив лишь заокеанскому "дяде"?



Возникает вопрос: не связаны ли заявления мистера Казбеги с тем, что Beeline собрался на выход?

Опыт Ucell показывает, что с момента урегулирования претензий американского правосудия до ухода компании с рынка Узбекистана прошло всего несколько месяцев. Логика понятна: судимость снята – можно начинать жизнь с чистого листа. А поскольку риск финансовых претензий со стороны Узбекистана не является нулевым, то одной из моделей поведения может стать превентивная демонизация государства, которое и конкуренцию сделало "иррациональной", и якобы "обещанную" либерализацию внешнего канала никак не проведет. Лучший вид обороны – нападение.



Есть основания предполагать, что Beeline не связывает свое будущее с Узбекистаном. Источники в компании утверждают, например, что главный операционный директор Veon Шелль Йонсен во время октябрьского визита в Ташкент даже не встретился с руководством Мининфокома. Факт, как минимум, странный.



Если принять во внимание, что Beeline второй год подряд демонстративно игнорирует главную отраслевую выставку года ICT-Экспо, которую проводит все тот же Мининфоком, то напрашивается вывод о "чемоданном" настроении компании и ее менеджмента.

Максим Урташев