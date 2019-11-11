Эво Моралеса свергли военные, науськанные США

15:13 11.11.2019 "Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах"

Президент Боливии Эво Моралес ушел в отставку под давлением военных



Президент Боливии Эво Моралес, на протяжении почти 14 лет правивший страной, объявил в минувшее воскресенье о своей отставке. На этот шаг его вынудили военные, обеспокоенные непрекращающимися на протяжении трех недель беспорядками. Волнения в Боливии начались после президентских выборов 20 октября, когда основной соперник Эво Моралеса бывший президент страны Карлос Меса не признал своего поражения. Венесуэла, Мексика, Аргентина и Куба назвали происходящее госпереворотом. МИД России также считает развитие событий в Боливии "срежиссированным по лекалам госпереворота".



"Мы были у власти 13 лет 9 месяцев и 18 дней"

"Очень болезненно мы переживаем насилие и агрессию, которые развязали сторонники проигравших партий, противостояние между гражданами страны. По этой и многим другим причинам я ухожу в отставку и направлю соответствующее письмо в Законодательную ассамблею Боливии",- заявил в минувшее воскресенье Эво Моралес в прямом эфире, призвав граждан страны прекратить протесты. За 20 дней волнений в Боливии пострадали более 380 человек, сообщается также о 3 погибших.



Хроника последних протестов в разных странах



14 октября Верховный суд Испании вынес приговоры лидерам сепаратистского движения Каталонии в связи с их причастностью к проведению референдума о независимости в 2017 году. 12 политиков получили сроки от 9 до 13 лет. В тот же день в стране начались массовые акции протеста, переросшие в беспорядки



18 октября количество участников акций протеста в Барселоне, проходивших под лозунгами "Свободу политзаключенным!" и "Независимость!", достигло полумиллиона человек. По данным полиции, всего в ходе протестов пострадали около 500 человек



27 октября в столице Каталонии прошла очередная акция протеста, в которой приняли участие около 350 тыс. человек. Митингующие несколько раз блокировали аэропорт Барселоны и железнодорожные вокзалы. 29 октября студенты объявили бессрочную забастовку. Ущерб от митингов, по предварительным данным, превысил €2,5 млн



В феврале 2019 года правительство Гонконга предложило поправки к закону об экстрадиции, позволяющие заключать такие договоры с Макао, Тайванем и материковым Китаем. Часть гонконгцев сочла, что нововведения могут быть использованы против диссидентов и оппозиции



31 марта и 28 апреля прошли первые крупные акции протеста, организованные "Фронтом за гражданские права". По сообщениям организации, во второй акции приняли участие 130 тыс. человек. 18 августа очередной протест собрал уже около 1,7 млн человек. Беспорядки и забастовки в Гонконге продолжались в еженедельном режиме



23 октября правительство Гонконга официально отозвало законопроект об экстрадиции, но протесты не закончились. Участники акций требуют расследования действий силовиков во время демонстраций, изменения избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лэм



17 октября в Ливане вспыхнули массовые протесты после сообщений о введении в стране новых налогов. В частности, протестующих возмутил налог на использование приложения WhatsApp в размере $6 в месяц



Митинги охватили практически все крупные города страны, протестующие блокировали основные автомобильные трассы, в том числе проезд к международному аэропорту. Участники акций призывают к роспуску правительства, парламента, проведению выборов и прекращению повсеместной коррупции



Под влиянием протестов правительство объявило об отмене вызвавших гнев налогов, при этом решив увеличить налоги на доходы банков и страховых компаний. 29 октября премьер-министр Ливана Саад Харир заявил о своей отставке и добавил, что в ближайшее время попросит президента Мишеля Ауна последовать его примеру



17 октября массовые протесты в Чили спровоцировало резкое повышение цен на проезд в общественном транспорте. Акции быстро переросли в беспорядки и столкновения с полицией



19 октября президент Чили Себастьян Пиньера объявил о введении в столице страны Сантьяго и ее окрестностях режима чрезвычайного положения и комендантского часа. На следующий день режим ЧП был введен в провинции Чакабуко и в коммунах Сан-Бернардо и Пуэнте-Альто



25 октября в Сантьяго на очередную акцию протеста вышли около 1 млн чилийцев. В ходе протестов в разных городах было задержано 1,5 тыс. человек, пострадали более 1 тыс. Более 300 человек получили огнестрельные ранения. Власти сообщали о 19 погибших



В результате чилийские власти отменили повышение стоимости проезда, режим ЧП был снят, однако протесты в связи с недовольством экономическим положением в стране не прекратились. Торговая палата Сантьяго уже оценила ущерб от протестов и беспорядков в $1,4 млрд



4 ноября в Чили вновь прошли массовые акции протеста. Митингующие начали строить баррикады, полицейские применили против демонстрантов слезоточивый газ и водометы



Число раненых превысило 1,6 тыс. человек. По данным полиции Чили, в стражей порядка кидали "коктейли Молотова"



В начале октября протесты вспыхнули в Ираке. Все началось с требований к правительству решить проблемы безработицы и коррупции, а закончилось ультиматумом об отставке кабинета министра. На фоне массовых протестов власти Ирака заблокировали Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp и другие соцсети



В надежде, что люди уйдут с улиц, правительство анонсировало программу по борьбе с безработицей, субсидии малоимущим, строительство дешевого жилья, а также перестановки в органах власти, но в 20-х числах октября по стране прокатилась вторая волна протестов с требованием отставки правительства



В течение первых девяти дней протестов, согласно официальному отчету, погибли 157 человек: 149 гражданских лиц и 8 сотрудников сил безопасности, пострадали 3,5 тыс. иракцев. Всего за месяц беспорядков пострадали 15 тыс. человек



Акции протеста в ряде городов Боливии начались после оглашения предварительных итогов президентских выборов 21 октября



В ходе акций в Боливии пострадали как минимум 30 человек. Они были ранены при столкновении сторонников и противников президента Эво Моралеса, который победил на прошедших выборах. Его основной соперник Карлос Меса отказался признавать итоги голосования и обвинил избирком в фальсификациях



Президент Эво Моралес, возглавляющий Боливию с 2006 года, назвал массовые протесты попыткой переворота, которую предприняли правые силы, недовольные его переизбранием. 27 октября он заявил о готовности проведения второго тура президентских выборов, если будут доказаны нарушения в ходе первого тура



Многотысячные манифестации, проходящие на фоне общественно-политического кризиса в Алжире длятся с февраля 2019 года. Тогда люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того как в апреле он сложил полномочия, они стали требовать отставки других представителей режима



С начала октября десятки тысяч протестующих выходят на улицы Алжира с требованиями отставки временного президента страны Абделькадера Бенсалаха. Манифестанты также выступают против того, чтобы выборы, намеченные на 12 декабря, проводились по сценарию властей



Участники акций протеста считают выдвижение бывшим премьер-министром Алжира Али Бенфлисом своей кандидатуры для борьбы за высший пост "уловкой" правящего режима, желающего сохранить текущее положение вещей, устроив "выборный маскарад"



В начале октября в нескольких городах Эквадора начались беспорядки из-за решения президента Ленина Морено отменить субсидии на дизельное топливо и бензин, в результате чего цены на них выросли на 120%



Работники сферы транспорта Эквадора объявили забастовку по всей стране, а манифестанты начали перекрывать крупные автомагистрали. 4 октября власти страны ввели режим чрезвычайного положения



Генпрокуратура Эквадора начала применять статью "терроризм" по отношению к протестующим, портящим госсобственность. В результате протестов и столкновений с полицией погибли семь человек, 1,3 тыс. получили ранения, более 500 человек были задержаны



Президент Ленин Морено предложил лидерам протестов - представителям коренных национальностей Эквадора - провести переговоры и заключить соглашение. В связи с решением властей страны аннулировать указ об отмене субсидий на дизельное топливо и бензин, 14 октября протестующие пошли на примирение с правительством. 30 октября власти Эквадора заявили, что протестующие уничтожили военную технику на $9 млн



"Мы были у власти 13 лет 9 месяцев и 18 дней благодаря единству и воле народа. Нас обвиняют в диктатуре те, кто проигрывал нам на стольких выборах. Сегодня Боливия свободна, обладает суверенитетом и экономической силой",- напомнил президент.



В отставку также ушли: вице-президент Альваро Гарсиа Линера, председатель Сената Адриана Сальватьерра, спикер Палаты депутатов Виктор Борда, министр планирования и координации Марианна Прадо, председатель Высшего избирательного суда страны Мария Эухения Чоке, глава таможенного департамента Марлен Ардайя и ряд других чиновников - как государственного, так и регионального уровня. Многие из них в эти дни подверглись преследованиям. Брат Виктора Борды оказался в заложниках. Дом министра горной промышленности Сесара Наварро сожгли, а также избили его племянника.

Полномочия по управлению страной, согласно законодательству, перешли ко второму заместителю председателя сената Жанин Аньес.



"Это обязанность, которую мне приходится взять на себя",- заявила она в эфире боливийского телевидения. Госпоже Аньес предстоит провести чрезвычайную сессию Многонациональной законодательной ассамблеи Боливии, на которой должны быть официально приняты отставки президента, вице-президента, председателей обеих палат парламента, а также согласовать и определить дату проведения президентских и парламентских выборов.

Беспорядки в Боливии вспыхнули после объявления результатов президентских выборов, которые состоялись 20 октября. Эво Моралес выставил свою кандидатуру уже в четвертый раз. Впервые он победил на выборах в 2005 году. Конституция, вступившая в силу в 2009 году, дала ему право баллотироваться на два срока подряд. В 2017 году ограничения на переизбрание президента и других должностных лиц были сняты.



Подведя итоги последних выборов, высший избирательный суд Боливии сообщил, что Эво Моралес набрал 47,07% голосов избирателей, а его ближайший соперник Карлос Меса - 36,51%. Отрыв более чем на 10% гарантировал победу действующему президенту уже в первом туре выборов. Карлос Меса отказался признавать поражение и обвинил власти в мошенничестве. Подсчет голосов вызвал критику со стороны Организации американских государств (ОАГ), которая была наблюдателем на выборах и посоветовала провести второй тур. С такой же позицией выступили США, Аргентина, Бразилия и Колумбия. Практически с первых дней беспорядков Эво Моралес говорил о попытке госпереворота, тем не менее спустя неделю власти Боливии предложили ОАГ, Евросоюзу и другим международным организациям проверить результаты выборов. Эво Моралес пообещал провести второй тур выборов, если фальсификация будет доказана. А вот Карлос Меса выразил опасение в связи с проверкой результатов на условиях боливийских властей.

Результаты аудита стали известны вчера. Эксперты ОАГ не смогли подтвердить итоги выборов и рекомендовали провести повторное голосование. После этого Эво Моралес объявил о подготовке новых выборов и изменениях в составе Высшего избирательного суда. Однако беспорядки не прекратились. В итоге к президенту обратился главнокомандующий вооруженными силами Боливии Уильямс Калиман.

Призываем президента страны отказаться от своего президентского мандата, что позволит принести мир и стабильность ради блага Боливии",- сказал главнокомандующий в ходе пресс-конференции.



Военных поддержали также профсоюзы.

У Эво Моралеса не осталось другого выхода, как уйти в отставку. При этом он заявил, что ответственность за его жизнь и жизнь вице-президента лежит на лидерах оппозиции Карлосе Месе и Луисе Камачо. Эво Моралес пообещал не покидать страну, но еще до того, как его слова об отставке прозвучали в эфире, появились сообщения, что самолет президента вылетел из аэропорта Эль-Альто, расположенного в пригороде Ла-Пас. По некоторым данным, самолет приземлился в аэропорту города Чиморе в боливийском департаменте Кочабамба.

Практически сразу появились сообщения, что выдан ордер на арест президента и других высокопоставленных чиновников, однако эту информацию отрицает командующий боливийской национальной полицией Юрий Кальдерон. "В различных онлайн-СМИ, по телевидению и в соцсетях в последние часы распространилась ложная информация о том, что командующий полицией страны распорядился задержать президента Эво Моралеса. Это абсолютная ложь",- сказал он в телефонном интервью каналу Unitel. По словам командующего, на данный момент есть не ордера на арест, а запрос генпрокурора на расследование и задержание предполагаемых исполнителей и соучастников нарушения избирательного законодательства.

Удар в спину

После объявления Эво Моралеса об отставке беспорядки в стране не прекратились. По данным СМИ, в столице было сожжено 15 автобусов, пострадали дома экс-президента и главы его администрации. Посол Венесуэлы в Боливии Крисбейли Гонсалес сообщила о нападении на дипломатическое представительство ее страны. Более 20 боливийских чиновников укрылись на территории посольства Мексики.

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард призвал протестующих в Боливии соблюдать принцип неприкосновенности дипломатических представительств. Он также сообщил о готовности Мексики предоставить убежище Эво Моралесу.

Господин Эбрард назвал события в Боливии военной операцией. "Мы ее осуждаем, это похоже на те трагические события, которые покрыли кровью нашу Латинскую Америку в прошлом веке. Мексика придерживается позиции уважения демократии и госинститутов. Перевороту нет",- написал он в Twitter.

Помимо Мексики происходящее в Боливии осудили власти Венесуэлы, Аргентины, Никарагуа и Кубы.

"Эво пригласил ОАГ и всех желающих принять участие в проверке голосов. Но ОАГ нанесла удар в спину ему. ОАГ проводит государственные перевороты в Латинской Америке последние 100 лет, они стоят за государственным переворотом против Эво Моралеса",- заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро.



"В Боливии был осуществлен государственный переворот, который стал результатом действий агрессивно настроенных гражданских лиц, устроивших мятеж полицейских, а также пассивности армии",- написал в Twitter избранный президент Аргентины Альберто Фернандес.

"Правые с помощью насильственного и трусливого государственного переворота угрожают демократии в Боливии. Выражаем наше энергичное осуждение государственного переворота и солидарность с братом - президентом Эво Моралесом",- написал в Twitter президент Кубы Мигель Диас-Канель.

Аналогично высказались и власти Никарагуа. Колумбия попросила ОАГ созвать срочное заседание.



МИД России назвал развитие событий в Боливии "срежиссированным по лекалам госпереворота" и призвал "все политические силы Боливии к здравомыслию и ответственности, нахождению конституционного выхода из ситуации в интересах мира, спокойствия, восстановления управляемости госинститутов, обеспечения прав всех граждан и социально-экономического развития страны". "Рассчитываем, что такого рода ответственный подход будет проявлен всеми членами мирового сообщества, соседями Боливии по латиноамериканскому региону, влиятельными внерегиональными странами и международными организациями",- говорится в сообщении ведомства.

Глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу подчеркнул, что никакого госпереворота в Боливии не было, а к потере легитимности Эво Моралеса привела "попытка мошенничества на выборах".



"Мы призываем ОАГ отправить миссию в Боливию для наблюдения за новым избирательным процессом и обеспечения того, чтобы новый Высший избирательный суд был по-настоящему независимым и отражал широкий спектр общества Боливии. Народ Боливии заслуживает свободных и честных выборов в рамках конституции страны",- сказал ТАСС официальный представитель отдела по делам Западного полушария Госдепартамента США.



Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян предложила Эво Моралесу "увлекательную работу телеведущего на испанском РТ". "Корреа (Рафаэль Корреа, бывший президент Эквадора.- "Ъ") уже второй год ведет у нас свое шоу и в ус не дует. А там еще глядишь, как судьба вырулит",- написала она в Telegram.

Марианна Беленькая

"Коммерсантъ" от 11.11.2019, Источник - "Коммерсантъ"

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