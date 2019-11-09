The Independent: Все, что вам раньше говорили о войне в Сирии, не соответствовало действительности

15:41 11.11.2019 Несмотря на все факты, свидетельствующие об обратном, Сирийские демократические силы спокойно сохраняли свое название, пока турки не вторглись в Сирию, после чего они внезапно превратились в преданные американцами "курдские силы". Но именно курдскими силами они всегда и были.



The Independent (Великобритания): все, что вам раньше говорили о войне в Сирии, не соответствовало действительности



Роберт Фиск (Robert Fisk)



Бейрут - Уже давно стало очевидным, что войны, заканчиваются совершенно не так, как мы того ожидали, или как мы планировали. Если "мы" победили во Второй мировой войне, то это не означало, что американцы одержат победу в войне во Вьетнаме, или что Франция победит своих врагов в Алжире. Но как только мы начинаем определять, кто является хорошими парнями, а кто злыми монстрами, которых нужно уничтожить, мы вновь начинаем совершать старые ошибки.



Поскольку мы ненавидим, проклинаем и демонизируем Саддама, Каддафи или Асада, мы уверены - абсолютно уверены, - что они будут свергнуты, и что голубые небеса свободы будут озарять их разрушенные страны. Это детский, незрелый и инфантильный подход (однако, с учетом всего того мусора, который мы готовы потреблять по поводу Брексита, особого удивления, на мой взгляд, это не вызывает).



Итак, смерть Саддама навлекла на Ирак самые невероятные страдания. То же самое можно сказать об убийстве Каддафи рядом с самой известной в Ливии сточной канавой. Что касается Башара Асада, то он не только сохранил свой пост, но стал самым большим победителем в сирийской войне. Тем не менее мы настаиваем на том, что он должен уйти. И мы намерены привлечь к ответственности сирийских военных преступников - и это правильно, - однако нынешний сирийский режим не был уничтожен в этой кровавой бойне, он жив, а в союзниках у него теперь самая надежная сверхдержава из числа возможных для любого государства Ближнего Востока - Кремль.



Я ненавижу слово "курировать". Похоже, все теперь курируют сценарии, курируют политические разговоры или курируют приготовленные для бизнеса файлы с документами. Похоже, мы сильно пристрастились к этому ужасно необычному слову. Но на этот раз я буду использовать его в его реальной форме: те люди, которые курировали историю - версию событий - о сирийской войне, с самого начала все делали неправильно.



Башар должен уйти. Свободная сирийская армия, предположительно состоящая из десятков тысяч дезертиров, бежавших из Сирийской армии, а также из безоружных демонстрантов из Дарайя, Дамаска и Хомса, заставят семью Асада отказаться от власти. И конечно же там установится демократия западного стиля, а секуляризм (на самом деле, он должен был стать основой платформы партии Баас) будет фундаментом для нового либерального арабского государства. Пока мы оставим в стороне истинные причины поддержки Западом этого восстания, а именно - уничтожение единственного среди арабов союзника Ирана.



Мы не смогли предсказать появление "Аль-Каиды" (запрещенная в России организация - прим. редакции ИноСМИ). Мы не могли себе представить, что кошмар в виде "Исламского государства" (запрещенная в России организация - прим. редакции ИноСМИ) появится как джин из бутылки в восточных пустынях. Кроме того, мы не понимали - и никто нам об этом не сказал - каким образом все эти исламистские культы поглотят те народные революции, в которые мы верили.



Даже сегодня я только начинаю узнавать, как "умеренное" восстание в Сирии превратилось в "Исламское государство", в апокалиптическую машину для убийства. Некоторые исламистские группировки (не все, конечно же, и это была непростая трансформация) находились там с самого начала. Они существовали в Хомсе уже в 2012 году.



Это не означает, что сирийские повстанцы не были смелыми и демократически настроенными людьми. Однако на Западе их очень сильно переоценивали. В то время, как Дэвид Кэмерон был в восторге от 70 тысяч "умеренных" бойцов Свободной сирийской армии, боровшихся против режима Асада, - судя по всему, их никогда не было больше семи тысяч, - Сирийская армия уже вела с ними переговоры, иногда прямо по мобильным телефонам, пытаясь убедить их вернуться в свои прежние правительственные армейские части, покинуть город без боя или провести обмен тел правительственных солдат на продукты питания. Сирийские офицеры говорили, что они всегда предпочитали воевать с бойцами Сирийской свободной армии, потому что они каждый раз убегали. Что касается "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в России организация - прим. редакции ИноСМИ) и "Исламского государства", то их боевики никогда этого не делали.



Однако теперь, в настоящее время, когда мы сообщаем о результатах турецкого вторжения в северную часть Сирии, мы используем странное выражение для описания представителей арабского ополчения, союзников Турции. Их называют "Сирийской национальной армией" - в противоположность первоначальной армии Асада и все еще вполне реально существующей Сирийской арабской армии. Винсент Дарэк (Vincent Durac), профессор кафедры ближневосточной политики в Дублине, даже написал на прошлой неделе о том, что эти союзники в лице арабского ополчения - "дело рук Турции".



Это полная ерунда. Речь идет об обломках прежней, сегодня основательно дискредитированной Свободной сирийской армии, о мифических легионах Дэвида Кэмерона, загадочный состав которых, как я помню, был однажды представлен британским парламентариям покрытым славой генералом [Гордоном] Мессенджером (Gordon Messenger). Очень немногие журналисты (за достойным исключением сотрудников телеканала Channel 4 News) объясняли этот крайне важный факт войны, хотя на видеозаписи были отчетливо видны оплачиваемые Турцией ополченцы, размахивающие старыми зелено-бело-черными флагами Свободной сирийской армии.



Это был тот самый сброд из бывшей Свободной сирийской армии, именно эти люди вошли на территорию курдского анклава Африн в прошлом году и помогали своим коллегам из "ан-Нусры" грабить дома курдов и их предприятия. Турки назвали эту насильственную оккупацию "Операция оливковая ветвь". Еще более нелепым оказалось название их недавнего вторжения - "Операция источник мира".



Было время, когда подобные действия вызывали грубую брань и презрение. Но все изменилось. Сегодня средства массовой информации относятся к подобным наименованиям со своего рода уважением.



Мы устраивали подобные трюки с так называемой "поддерживаемыми Америкой" Сирийскими демократическими силами. Как я уже сказал, эти формирования почти полностью состоят из курдов, и они не были выбраны, не были отобраны и не вступили добровольно в ряды Сирийских демократических сил. На самом деле ничего демократического в этих ополченцах нет, а их "сила" существует до тех пор, пока их поддерживают с воздуха Военно-воздушные силы США. Тем не менее Сирийские демократические силы сохраняли свое название, а у представителей средств массовой информации это не вызывало никаких вопросов.



Но когда турки вторглись на территорию Сирии, чтобы отогнать их от сирийско-турецкой границы, мы сразу превратили их уже в "Курдские силы" - каковыми они, собственно, и были - которых предали американцы, и в этом тоже сомневаться не приходится.



Парадокс, который является забытым или просто неизвестным, состоит в том, что в начале боев в Алеппо в 2012 году курды помогли Сирийской свободной армии захватить несколько районов этого города. А когда спустя семь лет турки вторглись в "свободную" курдскую приграничную территорию Рожава (Rojava), эти две группировки стали бороться друг с другом. Еще менее разрекламированным оказался тот факт, что продвижение солдат турецкой армии и бойцов Сирийской свободной армии на территорию Сирии позволило тысячам жителей сирийских деревень вернуться в свои дома, захваченные курдами после того, как они объявили о создание своего заранее обреченного небольшого государства.



Однако версия событий об этой войне сегодня еще больше искажается нашим отказом от критического понимания новой роли Саудовской Аравии в сирийской катастрофе.



Отрицать, отрицать и отрицать - вот смысл саудовской политики, когда руководству страны задают вопрос о той помощи, которую Эр-Рияд предоставлял антиасадовским исламистским повстанцам в Сирии. Даже когда я обнаружил документы об оружии из Боснии, направленном расположенным около Сараево производителем оружия по имени Ифет Крнжич (Ifet Krnjic), и даже когда я нашел самого Крнжича, который рассказал мне о том, что это оружие было направлено в Саудовскую Аравию (он даже описал внешность саудовских официальных лиц, с которыми он разговаривал на своем заводе), - саудовцы все отрицали.



Однако сегодня - и это представляется почти невероятным - саудиты, похоже, рассматривают совершенно иной подход к Сирии. Объединенные Арабские Эмираты, их союзники в войне в Йемене (еще одна катастрофа саудитов) вновь открыли свое посольство в Дамаске, что является весьма важным решением этого государства Персидского залива, хотя на Западе оно почти не было замечено. И теперь саудиты, судя по всему, обсуждают возможность укрепления своего сотрудничества с Россией за счет финансирования - совместно с Эмиратами и, возможно, с Кувейтом - восстановления Сирии.



Таким образом саудиты могут стать более важными для сирийского режима, чем страдающий от санкций Иран, и они, возможно, опередят Катар, который устанавливает все более теплые - без лишнего шума - отношения с Башаром Асадом. Катарцы, несмотря на свою всемирную империю под названием "Аль-Джазира", хотят расширить свое влияние и на реальной, физической территории, а Сирия представляет собой очевидную цель для проявления их щедрости и их богатства. Но если саудиты решат взять на себя столь обременительную роль, то в таком случае это королевство потеснит одновременно и Иран, и Катар. По крайней мере, оно так считает. Сами сирийцы, - их принципиальная политика сегодня формулируется так: ждать, ждать и ждать, - будут, конечно же, решать, что делать с амбициями соседей.



Однако интерес саудитов к Сирии носит не просто конъюнктурный характер. Наследный принц Мохаммед бин Салман в интервью журналу "Тайм" в августе прошлого года сказал, что "Башар останется. Однако я считаю, что не в интересах Башара позволять иранцам делать все, что они хотят". Сирийцы и жители Бахрейна регулярно обсуждают послевоенный Левант. Эмираты, возможно, даже принимают участие в переговорах между саудитами и сирийцами. Страны Персидского залива сегодня говорят о том, что временное прекращение членства Сирии в Лиге арабских государств было ошибкой.



Другими словами, Сирия - при поддержке со стороны России - постепенно возвращается к той роли, которую она играла до восстания 2011 года.



Мы на Западе представляли все иначе в тот момент, когда наши послы в Дамаске подбадривали демонстрантов на сирийских улицах и поддерживали их в борьбе против сирийского режима; на самом деле, они, в частности, говорили протестующим о том, что им не следует даже говорить с правительством Асада или вести с ним переговоры.



Однако все это происходило еще до того, как появились два безумных элемента, которые вдребезги разрушили все наши представления, а также посеяли страх и разрушение на всем Ближнем востоке: Дональд Трамп и "Исламское государство". Источник - ИноСМИ

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