В Казахстане найден (избитым) находящийся в международном розыске капитан полиции Чечни Катаев

15:42 11.11.2019

Стали известны подробности избиения экс-главы чеченской полиции в Нур-Султане

Фигуранты данного инцидента являются гражданами Казахстана.



В департаменте полиции Нур-Султана опровергли информацию об избиении бывшего главы полиции чеченского города Аргун Аюба Катаева в Казахстане, передает BaigeNews.kz.



Ранее в интернете распространилось видео потасовки между неизвестными мужчинами, в результате которого одного из них отправляют в нокаут. Российские СМИ писали, что действия произошли в Казахстане, а пострадавший – бывший высокопоставленный чеченский силовик.



Эту новость опровергли в департаменте полиции Нур-Султана. Сообщается, что видео действительно было снято у входа в одно из столичных кафе и все герои видео являются гражданами Казахстана.









Инцидент произошел 4 ноября, сейчас проводится досудебное расследование.



- В ходе словесной перепалки 33-летний мужчина нанес удары по лицу 41-летнему местному жителю. Фигуранты данного инцидента являются гражданами Казахстана. Информация, распространяемая российским порталом, не соответствует действительности, - заявили в ведомстве.



Подозреваемый задержан и водворен в изолятор временного содержания. Также полицейские разыскивают другого мужчину, который держал в руках предмет похожий на пистолет. Правовая оценка его действиям будет дана по задержанию.



По информации портала Zamanho, Аюб Катаев был уволен с должности после допущенной утечки информации о совершенных по его указанию похищениях и пытках местных жителей. В 2017 году США включили капитана полиции Катаева в санкционный перечень за причастность к "внесудебным расправам, пыткам и другим нарушениям прав человека".