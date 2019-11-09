В роддомах Узба рожают прямо на полу. Мало палат (видео)

15:45 11.11.2019

Еще в одном роддоме Узбекистана рожениц с новорожденными разместили на полу (видео)



В связи с проведением ремонтных работ в родильном комплексе медицинского объединения Касанского района Кашкадарьинской области в начале октября роженицы с новорожденными детьми целых три недели были вынуждены лежать на бетонном полу.



В Касанском роддоме рожениц с новорожденными детьми разместили на полу



На видео- и фотоматериалах, отправленных в редакцию "Озодлика", изображены две женщины, сидящие на одеяле, и еще одна женщина, кормящая грудью своего ребенка, расстелив одеяло на полу. В углу палаты видны две кровати.









Собеседница, связавшаяся с редакцией, говорит, что эти видео- и фотоматериалы были сделаны 15 октября в отделении гинекологии родильного комплекса Касанского района. "В тот день вместе со мной родили еще восемь женщин. В палате были всего две кровати и шесть рожениц. Две женщины лежали на кровати, четверо на полу. Нас попросили полежать на полу, так как в родильном комплексе идут ремонтные работы", – говорит собеседница.



Одна из медсестер родильного комплекса Касанского района подтвердила информацию о том, из-за ремонтных работ часть рожениц временно разместили на полу. Однако один из руководителей медицинского объединения Касанского района в телефонном разговоре категорически опроверг эту информацию. По его словам, родильный комплекс Касанского медобъединения с 1-го по 20-е октября 2019 года был закрыт на плановый ремонт. Он говорит, что по этой причине в отделении гинекологии временно был организован родильный зал.



– В то время шли ремонтные работы, но никто из рожениц не лежал на полу. Сейчас ремонтные работы завершились, все пациентки лежат на койках. Вы можете удостовериться в этом, посетив наш роддом, – сказал один из руководителей Касанского медобъединения.



Отметим, что это не первый случай, когда в Узбекистане рожениц размещают на полу больницы. В июне источники выслали фотографию, на которой видно, как несколько рожениц лежат после родов с детьми на матрацах, разостланных на полу отремонтированной палаты родильного комплекса Мархаматского района Андижанской области. Однако и тогда руководство роддома опровергло информацию о том, что из-за нехватки мест рожениц размещают на полу больницы.