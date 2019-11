Финишная прямая: до выборов президента США остался год, - К.Сенин

15:55 11.11.2019 Финишная прямая: до выборов президента США остался год

Для Трампа главной проблемой стал не будущий соперник, а угроза импичмента



Кирилл Сенин



Меньше года остается до президентских выборов в Соединенных Штатах, и уже сейчас можно считать, что их основные действующие лица уже определились - это глава государства Дональд Трамп и бывший вице-президент Джо Байден. Впрочем, основным соперником главы американской администрации сейчас стал не потенциальный кандидат демократов, а нависшая над Трампом угроза импичмента, организованная его политическими соперниками. Первые слушания начнутся в конгрессе уже 13 ноября. "Известия" разбирались в том, насколько мощным ударом по шансам президента-республиканца может оказаться разбирательство в связи с предполагаемой попыткой "нарыть" компромат на оппонента.



Лидер под ударом



До президентских выборов в США, назначенных на 3 ноября 2020 года, осталось меньше года. Однако несмотря на то, что кампания выходит на символический финальный отрезок, главным событием, вокруг которого развивается предвыборная борьба, связан отнюдь не с агитационными поездками потенциальных кандидатов по штатам или их программами. В центре политической жизни Соединенных Штатов уже несколько недель остается ситуация с возможным расследованием в отношении поступков президента Трампа и попытками демократов в конгрессе инициировать процедуру импичмента главы государства.



Расследуй за мной: "украинское дело" не повлияло на рейтинг Трампа

Процесс импичмента бьет по Демократической партии США



Известно, что поводом для угрожающего шансам Трампа на переизбрание скандала стало расследование обстоятельств его разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским. В ходе этой беседы, по утверждению оппозиционно настроенной к Трампу прессы, американский лидер пытался "продавить" начало расследования в отношении экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина. Последний, в частности, занимался расследованием по делу украинской нефтегазовой компании Burisma Group.



Главной "мишенью", впрочем, должны были стать не основные бенефициары фирмы, которую подозревали в многочисленных нарушениях закона, а причастность к этим махинациям ныне уже бывшего члена совета директоров Хантера Байдена. Последний - сын бывшего вице-президента США демократа Джо Байдена, который, судя по опросам, является самым популярным потенциальным кандидатом партии на выборах 2020 года и одним из наиболее вероятных соперников Трампа в "финале" битвы за президентскую должность.



"Рискованные для президента времена"



После публикации материалов СМИ администрация США опубликовала стенограмму беседы Трампа и Зеленского, однако поспешила заверить, что никаких нарушений закона со стороны американского лидера в этом разговоре не было. Позднее выяснилось, что глава администрации даже просил генпрокурора и министра юстиции Уильяма Барра провести специальную пресс-конференцию и заявить, что никаких законов в ходе июльского телефонного разговора с Зеленским нарушено не было.



The Washington Post, сообщившая о таком запросе, спущенном в минюст через чиновников администрации, писала, что Барр ответил отказом. "В последние недели министерство юстиции пыталось несколько дистанцироваться от Белого дома, особенно в вопросах, касающихся быстро развивающейся противоречивой ситуации, связанной с действиями Трампа по Украине, и спровоцированной ею процедуры импичмента", - отмечало издание. Несмотря на отказ министра, президент сохранил с ним хорошие, рабочие отношения, хотя при этом источники, близкие к администрации США, признают, что минюст "в последнее время предпринял ряд ходов, приводящих к разладу в отношениях с Белым домом в особенно рискованные для президента времена", уточняла WP.



Военное предложение: американские СМИ включились в президентскую кампанию

Внутриполитический ландшафт в Соединенных Штатах стремительно меняется



Американские СМИ тем временем смогли выяснить, с чьей же подачи и стала раскручиваться история с возможными нарушениями закона в ходе беседы с Зеленским. По данным Washington Examiner, информатором, который подал жалобу на президента Трампа, после которой демократы и запустили процедуру импичмента, оказался сотрудник разведывательного ведомства, который специализируется на Украине. Газета утверждает, что этот человек продолжает взаимодействовать с сотрудником Совета по национальной безопасности Александером Виндманом (последний на прошлой неделе уже выступал в палате представителей конгресса на слушаниях по импичменту). Возможно, что осведомитель и Виндман познакомились на Украине еще во времена администрации президента-демократа Барака Обамы, сообщил один из собеседников издания.



Дубинка о двух концах



Помимо до конца не установленной законности или незаконности самого разговора с Зеленским против Трампа играет и еще одно обстоятельство, также связанное с расследованием против Байдена (скорее, Байденов) и Украиной. Временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор на днях, выступая на Капитолийском холме, заявил о том, что Трамп напрямую увязывал предоставление Киеву военной помощи (ее размер оценивается в $400 млн) с расследованием против сына бывшего вице-президента. "Это было мое ясное понимание. Средств на оказание помощи в сфере безопасности не последует до тех пор, пока президент [Украины] не возьмет на себя обязательство провести расследование", - заявил дипломат на слушаниях в спецкомитете по разведке в нижней палате конгресса.



"Мы не знаем, когда Трамп захочет обнародовать сделку века"

Советник израильского премьера Ариэль Бульштейн - о переговорах с Палестиной при посредничестве Москвы и о предстоящем визите Путина в Израиль



Заявление Тэйлора стало поводом для обращения сенатора-демократа Криса Ван Холлена в ревизионное правительственное управление (GAO) - законодатель увидел в такой практике явное нарушение в непредоставлении конгрессу Белым домом информации о решении "притормозить" с помощью Украины. Официальный представитель аудиторской службы Чарльз Янг в интервью CNBC подтвердил, что проверка по данному обращению проводится, хотя и не стал называть даже примерных сроков его окончания.



В результате ситуация выглядит так, что нынешний президент со своим окружением, пытаясь нанести удар по своему главному оппоненту на предстоящих выборах "украинской дубинкой", наказали сами себя. Предполагаемые незаконные действия администрации спровоцировали мощнейший резонанс в американском политическом истэблишменте, и попытка "утопить" главного соперника в борьбе за Белый дом сейчас выглядит более опасной для нынешнего хозяина Овального кабинета, чем для его потенциального обитателя-демократа.



Импичмент не имеет значения?



Судя по одному из последних социологических исследований, доля американцев, которые считают необходимым объявить Трампу импичмент и добиться сложения им президентских полномочий, велика. Согласно обнародованным 3 ноября результатам опроса, проведенного совместно телекомпанией NBC и газетой The Wall Street Journal, за отстранение главы государства от должности выступают 49% респондентов, против - 46%. Месяц назад расклад был другим - 49% опрошенных не поддерживали импичмент, а 43% импонировала эта идея.



Социологи при этом отмечают, что рост доли выступающих за прекращение президентских полномочий Трампа не сказался на уровне одобрения работы главы государства - этот показатель вырос на два процентных пункта до 45%. Социолог-республиканец Бил Макинтерф называет такое положение знаком того, что по крайней мере на данном этапе расследование контактов Трампа и его администрации с украинской стороной значительно не сказалось на оценке его работы на высшем государственном посту.



Операция "И": поможет ли импичмент демократам в борьбе за Белый дом

Реальная цель запуска процедуры отставки президента - не отстранение от власти Дональда Трампа, а попытка помешать его переизбранию



Определенный оптимизм в штабе Трампа могут испытывать и с учетом еще одного опроса, проведенного изданием Politico и компанией Morning Consult. Согласно его итогам, опубликованным 6 ноября, 56% зарегистрированных избирателей считают, что в будущем ноябре президент добьется избрания на второй срок.



Впрочем, риски, связанные с атакой демократов в рамках процесса импичмента, в Белом доме не склонны преуменьшать. И без того мощная антипропагандистская кампания, которую неформально возглавляет сам президент, в своем Twitter критикующий демократов на все лады и в своих постах порой явно выходящий за рамки протокола, будет усилена. Как сообщила телекомпания CBS, к коммуникационной команде Белого дома в самое ближайшее время присоединятся еще двое специалистов - бывший генпрокурор Флориды Пэм Бонди и работавший в минфине Тони Сэйег. Оба они будут работать над более активным участием в обмене информацией по теме импичмента и подчиняться напрямую пресс-секретарю Белого дома Стефани Гришэм.



Экономика победы



Постсоветное пространство: отставкой Болтона Трамп расчищает путь к компромиссам

Уход "ястреба" с важнейшего поста снижает международную конфликтность



Вопрос о том, предстоит ли Трампу бороться за голоса избирателей как третьему в истории США президенту, которому палата представителей объявила импичмент, - лишь одна из неизвестных составляющих, с которыми страна вошла в предшествующий выборам год, пишет Associated Press. Среди других ключевых факторов агентство называет следующие: "Кто будет соперником Трампа? Как демократы смогут разрешить дестабилизирующие обстановку перед праймериз идеологические, поколенческие и демографические вопросы? Обеспечит ли Трампу поддержку сильная экономика или появляющиеся знаки предупреждения о рецессии превратятся в реальность?". "Определенно ясно одно: страна входит в выборы с максимальным за последние полвека политическим расколом, с городами, охваченными пламенем протестов из-за войны и ситуации с соблюдением гражданских прав", - полагает АР.



Из-за этого раскола по одну сторону "баррикад" оказались жители сельских районов с преимущественно белым населением, где экономика зависит от тех областей, которые страдают от аутсорсинга и автоматизации технологических процессов, по другую - более "городские", диверсифицированные с расовой точки зрения районы с преимущественно сервисной экономикой, для которых технологические прорывы сулят рост благосостояния, пишет агентство. "Многие из этих факторов раскола существовали и до Трампа, однако усилились в годы его президентства, - пишет АР. - Трамп клеймил своих политических оппонентов "человеческими отбросами", а демократы считают его видение будущего Америки анафемой основополагающим ценностям нации".



Капитолийский фронт: демократы в США ступили на скользкий путь в борьбе против Трампа

Противники действующего президента намерены довести дело до импичмента



О том, что именно ситуация в экономике может стать определяющей на подходе к 3 ноября будущего года, говорит по сути вся история Соединенных Штатов. "В США считается аксиомой, что избиратели на выборах ориентируются прежде всего "на кошелек", то есть на собственное материальное благополучие, - подчеркивает американист, обозреватель ТАСС Андрей Шитов. - А оно, разумеется, зависит и от состояния всей американской экономики". В этом плане успехи Трампа достаточно очевидны - тот же деловой телеканал CNBC, например, отмечает, что "крепкая экономика - это лучший шанс Трампа на еще один срок в Белом доме".



Сторонники президента рассчитывают, что не самые обнадеживающие последние цифры по объему производства не слишком сильно повлияют на предвыборные настроения американцев, в "тарифной войне" с Китаем намечаются очевидные позитивные подвижки, а проведенная Трампом налоговая реформа дала ожидаемый положительный результат со знаком "плюс". При этом полной уверенности в том, что экономические успехи позволят Трампу не покидать Белый дом, конечно, нет, признает Шитов. "Даже просто в силу цикличности экономического развития многие в США ожидают спада, и либералы, разумеется, спят и видят, чтобы этот спад начался при Трампе", - отмечает специалист. Больше ясности в том, удастся ли президенту сохранить этот экономический козырь к выборам и окажется ли он решающим, должно появиться уже в ближайшие месяцы. Источник - Известия

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573476900

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса

- Необходимо распространять опыт агрофирмы "Родина" на другие крестьянские хозяйства

- Бердибек Сапарбаев поручил установить единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы

- Медицинское страхование: обещанное чудо вряд ли станет реальностью

- Кадровые перестановки

- Верховный Суд посетил заместитель Руководителя Администрации Президента Е.Жиенбаев

- МСХ РК приступает к модернизации службы ветеринарного контроля

- В ближайшие два года в Казахстане станут платными 6 тысяч км автодорог

- Казахстан погасил долг перед Китаем по проекту "Астана LRT"