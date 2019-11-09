 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Понедельник, 11.11.2019
16:00  Пентагон признал крах политики США в Сирии, - Мехмет Перинчек
15:58  Бюджет-2020. На что Кыргызстан будет жить в следующем году, - Т.Кудрявцева
15:57  Способен ли Путин деолигархизировать Россию? - В.Лепехин
15:55  Финишная прямая: до выборов президента США остался год, - К.Сенин
15:53  Список непризнанных государств мира
15:45  В роддомах Узба рожают прямо на полу. Мало палат (видео)
15:42  В Казахстане найден (избитым) находящийся в международном розыске капитан полиции Чечни Катаев

15:41  The Independent: Все, что вам раньше говорили о войне в Сирии, не соответствовало действительности
15:38  Об итогах официального визита Президента Таджикистана в страны Евросоюза, - Ю.Макеев
15:19  Неолиберальный апокалипсис: деньги, энергия, информация, человек
14:33  МосПравительство приглашает кыргызов заселить Москву. Тихие и платить не надо?
13:54  УзбГенерал Гулямов в 2012-м едва не сверг Каримова и Мирзиеева, - вспоминает Алиев
13:51  Узбекский "Билайн" сворачивает чемоданы
12:16  Ядерный банк Елбасы. В Казахстане скопилось до 200 млн кубов радиоактивных отходов
12:02  В Турции застрелен "бизнесмен" Саймаити - фигурант дела Матраимовых (увод из Киргизии $700 млн)
11:12  Блэкаут Левого берега. КазПолуПрез Токаев требует найти виновных
10:24  Общались через Telegram и убили 20 военнослужащих. Очевидец рассказал подробности нападения на погранзаставу в Таджикистане
10:20  Упокоившийся мир Фукуямы, стертый столкновением цивилизаций Хантингтона, - Изабель Лассер
10:15  Иран наступает на коммуникации и финансы, - С.Шакарянц
09:59  Похищенный... УзбМВД студент Тохиров выпущен на свободу
09:36  "Уйгуры" и прочие. Как получили свои названия современные этносы ЦентрАзии
09:31  Иран объявил об открытии крупного месторождения нефти + 30% к запасам страны
09:25  Идея. Идеология. Мечта. Что может нас объединить? - Е.Подолько
08:42  В Боливии свергнут президент-социалист Эво Моралес
07:10  Шок Зеленского: украинский ВПК умирает, - А.Запольскис
00:35  Центральная Азия: опасность или возможность? - Т.Бордачев
00:33  В правильном ли направлении развивается город Алма-Ата?
00:30  Почему таджикское общество не готово понять ЛГБТ-отношения?
00:08  В Риддере перезапустили старейшую в Казахстане Ульбинскую ГЭС
Воскресенье, 10.11.2019
22:45  Мир курьезов. Составитель Б. Мусаев
19:21  Рахмон II-й ввел "уроки воспитания" в школах Таджикистана
18:32  Мексика теряет контроль над границей с США, - Тед Карпентер
18:29  Новая арабская весна, - С.Мануков
17:11  ДАИШ взяло ответственность за нападение на тадж-погранзаставу и утверждает, что убито 10 военных
17:05  Младший зять Узбекистана возглавил Ассоциацию смешанных боевых искусств
16:32  Древо предков не рубите, от веток и до корня. Верненское окружение академика Г.Пугаченковой, - В.Проскурин
16:31  Иран наступает на коммуникации и финансы
16:29  К чему привела попытка перейти на латиницу в Казахстане
16:27  "Джокер" (2019) и начало мести казахских аруахов за "Бората". Ч. 1, - Н.Нуртазина
13:23  Президент Мирзиеев поручил снизить стоимость хлеба
12:03  1-м зампредом ГКНБ Киргизии назначен Талант Салиев
09:40  Китай – лидер по темпам наращивания государственного долга, - В.Катасонов
Суббота, 09.11.2019
21:41  Перерыв либеральной постепенности в Латинской Америке, - С.Кожемякин
21:40  Россия и Китай готовятся совместно защищать мир после 2021 года
20:33  Отток валюты из страны связан с выводом денег в оффшоры, - УзбГНК
20:27  Жуть. Известный питерский историк Соколов (труды по войне 1812 г.) убил-расчленил свою студентку-любовницу
15:31  Узбекистан: Тайна Красной крепости Кизил Кала
15:29  Монголы на Руси. Вынужденный союз
13:48  Борьба вокруг трубы "Северного потока-2" продолжается, - А.Полунин
11:57  Для иностранцев-выпускников вузов РФ упростится вступление в ее гражданство
11:46  Установлены личности 5 нападавших на заставу погранотряда "Султонобод". Все - таджики-согдийцы
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Способен ли Путин деолигархизировать Россию? - В.Лепехин
15:57 11.11.2019

РОССИИ НУЖНА СИЛЬНАЯ, НАРОДНАЯ И СУВЕРЕННАЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ВЛАСТЬ

В 2012 году транзит власти и политической системы в России был закончен

Владимир Лепехин

Выступление в ИА "REGNUM" на Круглом столе "Россия: образ будушего. Внутренняя политика"

Применительно к сегодняшнему состоянию российской политической системы, как и ко всей конструкции государственного управления в целом, вполне применим термин "политический кризис" (разумеется, это мягкое определение; не исключено, что речь можно вести и о политическом тупике). Главное подтверждение кризиса власти в РФ – результаты социологических опросов, согласно которым сегодня, по разным данным, более 60% граждан России выступают за решительные перемены.

Между тем политический кризис возникает в той или иной стране при наличии, как минимум, двух факторов из перечисленных трех:

а) когда наблюдаются серьезные проблемы в экономике и, одновременно, падают уровень и качество жизни населения, сворачиваются социальные программы и т.п.,

б) когда власть испытывает серьезное внешнее давление в направлении смены политического курса страны, но не может противопоставить этому давлению эффективные альтернативы,

в) когда авторитет власти в силу разных причин стремится к нулю, и в стране появляются конкурентные силы, претендующие на захват власти.

Сегодня в РФ налицо все три фактора нарастающего кризиса власти, трансформирующегося в политический тупик.

Я не собираюсь подробно разбирать все эти факторы, и называю их только для того, чтобы подчеркнуть факт наличия в современной в России серьезной и глубокой политической "рецессии", которая в любой момент может обернуться ОБВАЛОМ власти и государства - по аналогии с обвалом властных институций, произошедшим в Российской империи в канун свержения власти Николая II.

Почему я говорю о возможном скором обвале власти в нашей стране, а не о грядущих государственном перевороте или революции, - на этом я тоже останавливаться не буду. Коротко выскажу лишь тезис о том, как власть может и должна преодолеть нарастающий кризис с тем, чтобы выйти в политическое развитие.

Первоочередные задачи развития политической системы государства очевидно связаны сегодня с решением трех названных выше проблем. То есть, главными свидетельствами выхода России в режим развития должны стать:

а) выход страны в реальный экономический рост, сопровождающийся улучшением условий жизни населения,

б) реальная и системная суверенизация страны, выражающаяся в очевидном переходе власти к защите национальных интересов РФ,

в) появление в обществе магистральной политической силы, продвигающей интересы большинства населения страны.

Существуют ли сегодня в России предпосылки к тому, чтобы эти три задачи были реализованы при Путине? С моей точки зрения, подобный дискурс в принципе отсутствует в нынешней российской прессе, а также в повестке дня каких-либо государственных, общественных и экспертных структур.

Вместо них во всех без исключения аудиториях обсуждается проблема так называемого ТРАНЗИТА власти - проблема, по сути, надуманная уже потому, что от граждан РФ ее решение сегодня никак не зависит. Это ложный дискурс, отвлекающий всех неравнодушных к судьбе России людей от обсуждения вопроса о том, куда движется страна как таковая.

Да, проблема транзита существует, но только в трех частных аспектах, не имеющих стратегического значения:

а) в виде вопроса о том, какой новый лидер возглавит страну после Владимира Путина (хотя его фамилия не имеет значения),

б) в виде вопроса - изменит ли свою внутреннюю политику сам Путин до 2024 года, и

в) в виде вопроса о том, будет ли президент РФ менять премьер-министра страны и когда.

Совершенно очевидно, что до 2024 года никаких движений в сторону ухода (отставки, смены и т.п.) Путина с поста президента России власть по своей инициативе делать не будет. И пока этот лидер занимает пост главы государства, смены руководства правительства ждать не следует.

Наконец, весьма и весьма сомнительно, что президент уберет с поста премьер-министра страны Дмитрия Медведева даже после 2021 года, когда - в случае переизбрания президентом США Дональда Трампа - российской власти будет дана установка начать в стране "реформу" финансовой системы.

В действительности транзит власти как таковой в России в основном закончился еще в 2012 году.

К 2012 году в РФ практически полностью был сформирован новый общественный строй и политическая система, этот строй закрепляющая.

Был сформирован капитализм колониального, периферийного и сырьевого типа (если говорить о его месте в мировом разделении труда). Если же говорить о самобытных чертах нового российского общественного строя, обусловленных социокультурными и политэкономическими особенностями России, то это капитализм административно-олигархический (иногда по отношению к нему употребляются и такие термины, как "бандитский", "мародерский", "хищнический" и т.п.), наполненный элементами, имитирующими, с одной стороны, постсоветское "социальное" государство, а с другой – общество либеральной демократии западного типа.

К 2012 году Путин так или иначе получил добро от Запада на повторное президентство, то есть известная "группа интересов" полностью закрепила свое положение в российской власти в качестве доминирующей под определенные гарантии мировому гегемону.

С 1985 года (а то и гораздо ранее, если иметь в виду, что план по смене общественного строя в СССР начал реализовываться сразу же после смерти И.В. Сталина) и до 2012 года в руководстве страны шла стимулируемая западной агентурой борьба различных группировок.

На этом пути проект трансформации СССР-России в колонию мировой финансовой олигархии "успешно" преодолел несколько развилок: в 1953 году (назначение 1-ым секретарем ЦК КПСС "троцкиста" Никиты Хрущева), в 1982-ом (назначение генсеком креатуры Генри Киссинджера Юрия Андропова), в 1985-ом (назначение генсеком Михаила Горбачева), в 1991-ом (упразднение СССР и назначение президентом РФ Бориса Ельцина), в 1993-ем (упразднение в РФ зачатков парламентаризма и принятие новой Конституции), в 1999-ом (назначение президентом России Владимира Путина).

В 2012 году транзит власти и политической системы в России, повторю, был закончен. Во внутренней политике государства наступил период, который следует считать периодом охранительства.

Тренд на охранительство нового строя в последние годы нарастал, и, таким образом, все, что происходит и сегодня во внутренней политике страны, носит сугубо охранительный характер.

Выборы всех уровней, появление в СМИ "новых" политиков и "новых" движений, идеологические поиски (разумеется, исключительно в консервативных и праворадикальных нишах), как бы новые идейно-политические месседжи, какие-то "реформы" в партийной системе и изменения в законодательстве - все это с 2012 года подчинено охранительным задачам, что требует от любого чиновника не решения задач развития страны, а преимущественно подтверждения лояльности по отношению к начальству.

А это значит, что в стране нет и не будет реального развития. Никакого: ни экономического, ни социального, ни политического, ни культурного. Будут набирать динамику процессы только двух типов: во-первых, деградационного (по отношению ко всему, что не интересно мировому капиталу и нашим административным и финансовым олигархам) и, во-вторых, перехода всех сколько-нибудь привлекательных российских активов и ресурсов влияния в эти же самые руки.

С моей точки зрений, единственная институция, которая может сегодня как-то воспрепятствовать названным трендам, - это президент Путин. Никакие иные структуры и деятели сегодня в России не имеют не только полномочий на принятие политических решений, но и ресурсов для того, чтобы обеспечить себе значимую политическую субъектность.

Однако это не значит, что все морально и политически здоровые силы в РФ должны требовать сегодня "сильного Путина" (этот лозунг, кстати, не нов: различные политические деятели, как минимум, с 2012 года требуют предоставить им "сильного" президента).

Помните путинское - "Зачем нам мир, где нет места России"? Так вот, перефразируя это выражение, можно сказать: "Зачем нам сильный Путин, если его сила будет направлена против народа"?

Нам нужен "НАРОДНЫЙ сильный Путин".

Чем президент может подтвердить свою народность сегодня - после поддержки им антинародного решения о повышении пенсионного возраста? Разумеется, не тем, что "вдруг" начинает журить министров за развал систем образования или здравоохранения (одновременно награждая Анатолия Чубайса в День народного единства Орденом "За заслуги перед Отечеством"), но конкретными и давно ожидаемыми решениями в интересах большинства населения.

Это санация национальной пенсионной системы с наказанием тех, кто ограбил население и предложил под видом реформ механическое повышение пенсионного возраста и сворачивание различных дополнительных выплат для большинства пенсионеров.

Это введение в стране прогрессивного налога на личные доходы граждан и их активы.

Это проведение реальной финансовой реформы с изменением статуса ЦБ и других госбанков, ужесточением валютного контроля, деофшоризацией экономики, сменой модели бюджетной политики и проч.

Это ряд знаковых кадровых назначений в системе государственной власти, в том числе - с учетом предложений, как минимум, парламентских партий.

Это также принятие мер по деолигархизации общества и формированию в РФ солидарного государства.

И далее - еще, как минимум, с десяток пунктов, которые могли бы свидетельствовать, что Путин - действительно народный президент, а не - как считают некоторые российские эксперты - лидер группировки, поставившей Россию на "передержку" в ожидании ее прямого захвата и раздела транснациональными корпорациями.

И вообще дело, конечно же, не только в Путине. России сегодня нужна сильная, народная и суверенная президентская власть.

Вот что должно стать главным лозунгом момента для любого (правого или левого) государственника и патриота. Вот под таким лозунгом действительно можно начинать транзит российской политической системы – ее разворот хотя бы в сторону здравого смысла.

Владимир Лепехин - директор Института ЕАЭС

Источник - iarex.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1573477020
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Нурлан Нигматулин провел заседание Бюро Мажилиса
- Необходимо распространять опыт агрофирмы "Родина" на другие крестьянские хозяйства
- Бердибек Сапарбаев поручил установить единые размеры выплат ветеранам к 75-летию Победы
- Медицинское страхование: обещанное чудо вряд ли станет реальностью
- Кадровые перестановки
- Верховный Суд посетил заместитель Руководителя Администрации Президента Е.Жиенбаев
- МСХ РК приступает к модернизации службы ветеринарного контроля
- В ближайшие два года в Казахстане станут платными 6 тысяч км автодорог
- Казахстан погасил долг перед Китаем по проекту "Астана LRT"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  