Способен ли Путин деолигархизировать Россию? - В.Лепехин

15:57 11.11.2019 РОССИИ НУЖНА СИЛЬНАЯ, НАРОДНАЯ И СУВЕРЕННАЯ ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ВЛАСТЬ



В 2012 году транзит власти и политической системы в России был закончен



Владимир Лепехин



Выступление в ИА "REGNUM" на Круглом столе "Россия: образ будушего. Внутренняя политика"



Применительно к сегодняшнему состоянию российской политической системы, как и ко всей конструкции государственного управления в целом, вполне применим термин "политический кризис" (разумеется, это мягкое определение; не исключено, что речь можно вести и о политическом тупике). Главное подтверждение кризиса власти в РФ – результаты социологических опросов, согласно которым сегодня, по разным данным, более 60% граждан России выступают за решительные перемены.



Между тем политический кризис возникает в той или иной стране при наличии, как минимум, двух факторов из перечисленных трех:



а) когда наблюдаются серьезные проблемы в экономике и, одновременно, падают уровень и качество жизни населения, сворачиваются социальные программы и т.п.,



б) когда власть испытывает серьезное внешнее давление в направлении смены политического курса страны, но не может противопоставить этому давлению эффективные альтернативы,



в) когда авторитет власти в силу разных причин стремится к нулю, и в стране появляются конкурентные силы, претендующие на захват власти.



Сегодня в РФ налицо все три фактора нарастающего кризиса власти, трансформирующегося в политический тупик.



Я не собираюсь подробно разбирать все эти факторы, и называю их только для того, чтобы подчеркнуть факт наличия в современной в России серьезной и глубокой политической "рецессии", которая в любой момент может обернуться ОБВАЛОМ власти и государства - по аналогии с обвалом властных институций, произошедшим в Российской империи в канун свержения власти Николая II.



Почему я говорю о возможном скором обвале власти в нашей стране, а не о грядущих государственном перевороте или революции, - на этом я тоже останавливаться не буду. Коротко выскажу лишь тезис о том, как власть может и должна преодолеть нарастающий кризис с тем, чтобы выйти в политическое развитие.



Первоочередные задачи развития политической системы государства очевидно связаны сегодня с решением трех названных выше проблем. То есть, главными свидетельствами выхода России в режим развития должны стать:



а) выход страны в реальный экономический рост, сопровождающийся улучшением условий жизни населения,



б) реальная и системная суверенизация страны, выражающаяся в очевидном переходе власти к защите национальных интересов РФ,



в) появление в обществе магистральной политической силы, продвигающей интересы большинства населения страны.



Существуют ли сегодня в России предпосылки к тому, чтобы эти три задачи были реализованы при Путине? С моей точки зрения, подобный дискурс в принципе отсутствует в нынешней российской прессе, а также в повестке дня каких-либо государственных, общественных и экспертных структур.



Вместо них во всех без исключения аудиториях обсуждается проблема так называемого ТРАНЗИТА власти - проблема, по сути, надуманная уже потому, что от граждан РФ ее решение сегодня никак не зависит. Это ложный дискурс, отвлекающий всех неравнодушных к судьбе России людей от обсуждения вопроса о том, куда движется страна как таковая.



Да, проблема транзита существует, но только в трех частных аспектах, не имеющих стратегического значения:



а) в виде вопроса о том, какой новый лидер возглавит страну после Владимира Путина (хотя его фамилия не имеет значения),



б) в виде вопроса - изменит ли свою внутреннюю политику сам Путин до 2024 года, и



в) в виде вопроса о том, будет ли президент РФ менять премьер-министра страны и когда.



Совершенно очевидно, что до 2024 года никаких движений в сторону ухода (отставки, смены и т.п.) Путина с поста президента России власть по своей инициативе делать не будет. И пока этот лидер занимает пост главы государства, смены руководства правительства ждать не следует.



Наконец, весьма и весьма сомнительно, что президент уберет с поста премьер-министра страны Дмитрия Медведева даже после 2021 года, когда - в случае переизбрания президентом США Дональда Трампа - российской власти будет дана установка начать в стране "реформу" финансовой системы.



В действительности транзит власти как таковой в России в основном закончился еще в 2012 году.



К 2012 году в РФ практически полностью был сформирован новый общественный строй и политическая система, этот строй закрепляющая.



Был сформирован капитализм колониального, периферийного и сырьевого типа (если говорить о его месте в мировом разделении труда). Если же говорить о самобытных чертах нового российского общественного строя, обусловленных социокультурными и политэкономическими особенностями России, то это капитализм административно-олигархический (иногда по отношению к нему употребляются и такие термины, как "бандитский", "мародерский", "хищнический" и т.п.), наполненный элементами, имитирующими, с одной стороны, постсоветское "социальное" государство, а с другой – общество либеральной демократии западного типа.



К 2012 году Путин так или иначе получил добро от Запада на повторное президентство, то есть известная "группа интересов" полностью закрепила свое положение в российской власти в качестве доминирующей под определенные гарантии мировому гегемону.



С 1985 года (а то и гораздо ранее, если иметь в виду, что план по смене общественного строя в СССР начал реализовываться сразу же после смерти И.В. Сталина) и до 2012 года в руководстве страны шла стимулируемая западной агентурой борьба различных группировок.



На этом пути проект трансформации СССР-России в колонию мировой финансовой олигархии "успешно" преодолел несколько развилок: в 1953 году (назначение 1-ым секретарем ЦК КПСС "троцкиста" Никиты Хрущева), в 1982-ом (назначение генсеком креатуры Генри Киссинджера Юрия Андропова), в 1985-ом (назначение генсеком Михаила Горбачева), в 1991-ом (упразднение СССР и назначение президентом РФ Бориса Ельцина), в 1993-ем (упразднение в РФ зачатков парламентаризма и принятие новой Конституции), в 1999-ом (назначение президентом России Владимира Путина).



В 2012 году транзит власти и политической системы в России, повторю, был закончен. Во внутренней политике государства наступил период, который следует считать периодом охранительства.



Тренд на охранительство нового строя в последние годы нарастал, и, таким образом, все, что происходит и сегодня во внутренней политике страны, носит сугубо охранительный характер.



Выборы всех уровней, появление в СМИ "новых" политиков и "новых" движений, идеологические поиски (разумеется, исключительно в консервативных и праворадикальных нишах), как бы новые идейно-политические месседжи, какие-то "реформы" в партийной системе и изменения в законодательстве - все это с 2012 года подчинено охранительным задачам, что требует от любого чиновника не решения задач развития страны, а преимущественно подтверждения лояльности по отношению к начальству.



А это значит, что в стране нет и не будет реального развития. Никакого: ни экономического, ни социального, ни политического, ни культурного. Будут набирать динамику процессы только двух типов: во-первых, деградационного (по отношению ко всему, что не интересно мировому капиталу и нашим административным и финансовым олигархам) и, во-вторых, перехода всех сколько-нибудь привлекательных российских активов и ресурсов влияния в эти же самые руки.



С моей точки зрений, единственная институция, которая может сегодня как-то воспрепятствовать названным трендам, - это президент Путин. Никакие иные структуры и деятели сегодня в России не имеют не только полномочий на принятие политических решений, но и ресурсов для того, чтобы обеспечить себе значимую политическую субъектность.



Однако это не значит, что все морально и политически здоровые силы в РФ должны требовать сегодня "сильного Путина" (этот лозунг, кстати, не нов: различные политические деятели, как минимум, с 2012 года требуют предоставить им "сильного" президента).



Помните путинское - "Зачем нам мир, где нет места России"? Так вот, перефразируя это выражение, можно сказать: "Зачем нам сильный Путин, если его сила будет направлена против народа"?



Нам нужен "НАРОДНЫЙ сильный Путин".



Чем президент может подтвердить свою народность сегодня - после поддержки им антинародного решения о повышении пенсионного возраста? Разумеется, не тем, что "вдруг" начинает журить министров за развал систем образования или здравоохранения (одновременно награждая Анатолия Чубайса в День народного единства Орденом "За заслуги перед Отечеством"), но конкретными и давно ожидаемыми решениями в интересах большинства населения.



Это санация национальной пенсионной системы с наказанием тех, кто ограбил население и предложил под видом реформ механическое повышение пенсионного возраста и сворачивание различных дополнительных выплат для большинства пенсионеров.



Это введение в стране прогрессивного налога на личные доходы граждан и их активы.



Это проведение реальной финансовой реформы с изменением статуса ЦБ и других госбанков, ужесточением валютного контроля, деофшоризацией экономики, сменой модели бюджетной политики и проч.



Это ряд знаковых кадровых назначений в системе государственной власти, в том числе - с учетом предложений, как минимум, парламентских партий.



Это также принятие мер по деолигархизации общества и формированию в РФ солидарного государства.



И далее - еще, как минимум, с десяток пунктов, которые могли бы свидетельствовать, что Путин - действительно народный президент, а не - как считают некоторые российские эксперты - лидер группировки, поставившей Россию на "передержку" в ожидании ее прямого захвата и раздела транснациональными корпорациями.



И вообще дело, конечно же, не только в Путине. России сегодня нужна сильная, народная и суверенная президентская власть.



Вот что должно стать главным лозунгом момента для любого (правого или левого) государственника и патриота. Вот под таким лозунгом действительно можно начинать транзит российской политической системы – ее разворот хотя бы в сторону здравого смысла.



Владимир Лепехин - директор Института ЕАЭС Источник - iarex.ru

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