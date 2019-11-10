В Нур-Султане дали свет и ищут виновных в блэкауте

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17:46 11.11.2019
Акимат: Последствия аварии в Нур-Султане полностью устранены
Все здания подключены к электричеству.
Последствия аварии на столичной подстанции "Левобережная" в результате которой без электричества осталось практически 70% левобережья столицы, полностью устранены, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города.
10 ноября в результате крупного пожара произошло аварийное отключение электроснабжения 19 линейных ячеек 10кВ. Для безопасности пожарных бригад были отключены 32 кабельные линии. В результате пожара были сильно повреждены силовые кабели. Отключения начались с 02:04 часов. Были обесточены ряд адмзданий и 9 МЖК.
В первую очередь начались восстановления электроснабжения жилых домов. Аким города Алтай Кульгинов и днем, и ночью посещал место аварии и контролировал ход работы. Подключения жилых домов начались с 23:28 часов. Тогда подключили сразу 6 МЖК.
В настоящий момент - в 20ч - последствия аварии полностью ликвидированы: подключили последний объект БЦ "Москва" к электроснабжению. Таким образом, все здания подключены к электричеству.
Аварийно-восстановительную бригаду из 16-ти человек, которые 1,5 суток подряд работали над восстановлением электричества в Нур-Султане после пожара на подстанции, премируют.
Кроме того, в акимате заявили, что "кровно заинтересованы" найти виновных в возгорании кабельной линии, чтобы возместить нанесенный городскому имуществу ущерб.