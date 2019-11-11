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Узбекистан за словом в союз не полезет. Ташкент хочет гарантий в случае вступления в ЕАЭС
20:25 11.11.2019

Дискуссии о вступлении Узбекистана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС) становятся предметными. В них участвуют не только эксперты, но и дипломаты. Ташкент, говорят собеседники "Ъ", ставит вопрос о гарантиях для своей промышленности и других секторов экономики. Москва тем не менее рассчитывает на то, что узбекская сторона не станет тянуть с подачей заявки на членство в ЕАЭС.

Тема интеграции Узбекистана в ЕАЭС обсуждалась на Х азиатской конференции "Центральная Азия и Евразия: многостороннее сотрудничество перед вызовами глобального беспорядка". Форум, организованный дискуссионным клубом "Валдай" в партнерстве с узбекским Институтом стратегических и межрегиональных исследований, проходил в Самарканде 10–11 ноября.
В нем участвовали не только эксперты. Россию на официальном уровне представляли глава третьего департамента стран СНГ (Казахстан, Киргизия, Таджикистан, Туркмения, Узбекистан) Александр Стерник и посол РФ в Ташкенте Владимир Тюрденев. В узбекской делегации - секретарь Совбеза Виктор Махмудов, глава комитета по вопросам международных отношений и внешнеэкономических связей сената страны Алишер Курманов, главы управлений МИДа.

ЕАЭС в списке тем не упоминался. Но на специальной двусторонней сессии Россия-Узбекистан, проходившей за закрытыми для прессы дверями, тема возможного вступления Ташкента в союз была одной из основных. По словам собеседников "Ъ", представители Узбекистана обозначали вопросы, на которые хотели бы получить ответ от российской стороны, а потом и от других членов ЕАЭС.
Тема интеграции Ташкента в ЕАЭС, напомним, стала открыто обсуждаться с октября. О том, что Узбекистан прорабатывает вопрос членства в союзе, заявила в узбекской столице спикер Совета федерации Валентина Матвиенко. О полноценных переговорах речь пока не идет.
Собеседники "Ъ" в российских госструктурах говорят, что запущен переговорный экспертный процесс и ведутся секторальные консультации по поводу членства Узбекистана в ЕАЭС, на которых обсуждаются "скрытые риски".
Представители Узбекистана высказываются на тему ЕАЭС очень аккуратно. В Самарканде представители узбекского МИДа в разговоре с "Ъ" отмечали, что идет процесс изучения "плюсов и минусов" членства в союзе. От более подробных комментариев дипломаты отказались.
Торговля ЕАЭС пока берет лишь внешние барьеры
Сенатор Алишер Курманов отметил, что в республике начались дискуссии на тему интеграции в ЕАЭС, но призвал их не форсировать. "Надо дать нашим экспертам немного времени разобраться, все взвесить и расставить точки над i. Потом будет возможность более продуктивно эту тему комментировать",- сказал он "Ъ".

Научный руководитель Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Тимофей Бордачев отмечает, что Ташкент хотел бы осязаемых гарантий. "У них есть промышленность, есть поддерживаемые государством сектора экономики и компании. Они хотят, чтобы все это сохранилось. И ставят вопрос о том, как мы эти интересы будем обеспечивать при вхождении (Ташкента.- "Ъ") в союз. Они хотят сохранить возможности по господдержке",- сказал эксперт "Ъ". Он также отметил, что не было проведено ни одного исследования по поводу возможного эффекта вступления Узбекистана в ЕАЭС.
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Иван Сафранчук из Института международных исследований МГИМО в пример приводит узбекский автопром: "Главная задача Узбекистана - вскрытие внешних рынков. Но ЕАЭС - это не только вскрытие внешних рынков, но и своего. А это для местного автопрома будет большим ударом".

Дипломатические собеседники "Ъ" в Москве дают понять, что рассчитывают скоро получить от Ташкента заявку на вступление в ЕАЭС. Самый оптимистичный прогноз - заявка поступит до конца этого года или в 2020-м. Но есть и те, кто считает, что вопрос будет решаться несколько лет.
Тимофей Бордачев полагает, что долгих переговоров не будет: "У нас не Европа. У нас долго переговоры не идут. Все делается быстро или совсем не делается. Не думаю, что речь о долгосрочной перспективе".

Владимир Соловьев, Самарканд

11.11.2019,

Источник - коммерсант
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