Становление милиции Кыргызстана

20:48 11.11.2019 Байболот Абытов

доктор исторических наук, профессор, проректор ОшГЮИ по научной работе



95 лет назад, 1 ноября 1924 года Ревком Кара-Кыргызской автономной области (ККАО) образовал Административный отдел во главе с И. Тойчиновым, куда входило и Управление областной милиции. Для нас ныне именно это дата считается днем милиции. Однако следует учесть, что исторически первые отряды милиции в истории Кыргызстана появились еще в конце марта 1917 г. Эти были народные отряды милиции организованные на угольных копях Сулюкты, Кызыл-Кии, а также в городе Ош. Они возникли по подобию того, что во время Февральской революции Советы рабочих, крестьянских, красноармейских депутатов одновременно с народной милицией организовывали отряды рабочей милиции и другие вооруженные формирования, которые охраняли фабрики и заводы и наблюдали за общественным порядком. 20 января 1918 года была образована Пишпекская милиция – народная дружина для охраны, гарантированного сохранения достояния общины и общественной безопасности граждан. Этот отряд милиции состоял из 20 человек, был вооружен 20 винтовками.



Первые отряды милиции руководствовались специальным постановлением НКВД РСФСР "О рабочей милиции" и "Положением о Красной гвардии" Ташкентского Совета депутатов и утвержденным Турк ЦИК "Положением о Красной гвардии", согласно которым на местах формировали отряды милиции и дружины самообороны для защиты от массового бандитизма, разгула басмачества. Но эти были первые робкие шаги милиции. Первым милицейским отрядам пришлось столкнуться с разгулом преступности, активизировавшейся в связи с Гражданской войной, хозяйственной разрухой, массовой безработицей, безвластием, политическим экстремизмом.



Руководили вопросами формирования милиции, Красной Гвардией, отрядами самообороны (дружинами) административные отделы Советов народных депутатов. Милиция подразделялась на городскую, губернскую. Низовым звеном аппарата милиции являлся участок во главе с участковым начальником, в ведении которого находились старшие милиционеры и милиционеры.



Таким образом шел процесс организационного становления форм и методов работы милиции, с частой сменой структуры, обязанностей, подчиненности, что мешало успешной борьбе с правонарушениями и преступностью. Параллельно в городах с населением свыше 40 тыс. жителей шло формирование аппаратов уголовного розыска, которые на первых порах (1917-19 гг.) существовали самостоятельно, подчиняясь Главному управлению милиции и Административному отделу местных Советов.



Первым начальником Пишпекского уездного ОУР был Имаш Кабеков. Сформированные к концу 1918 г. отделения УР в Пишпекском, Токмакском, Пржевальском, и Нарынском уездах изначально действовали не только в городах, но и в сельской местности, сосредотачивали свои усилия на борьбе с бандитизмом, кражами госимущества, барымтачеством, басмачеством, контрреволюцией. Штаты ОУР (как и милиции в целом) были малочисленны. Так, в ОУР Ошского уезда к 1 января 1920 г. был всего 21 сотрудник, в Пишпекском уезде - 27. Помощь кадрами, методическими пособиями кыргызстанскому угрозыску изначально оказывал центррозыск НКВД РСФСР, осуществлявший общее руководство ОУР на местах.



Известно, что 14 октября 1924 г. стал днем образования государственности кыргызов в советскую эпоху. Тогда было принято решение: "Во исполнение выраженной всеобщей воли рабочих и дехканских масс Кара-Кыргызского народа выйти из состава Туркестанской АССР и образовать Кара-Кыргызскую автономную область в составе РСФСР". [1] В состав Кара-Кыргызской автономной области вошла в основном нынешняя территория Кыргызской Республики с населением 714 648 человек, состоящая из 75 волостей. Постановлением ВЦИК Советов от 21 октября был образован Революционный комитет Кара-Кыргызской автономной области и был избран его Президиум.[2] В состав Ревкома вошли: Айдарбеков И. – председатель, заместитель председателя Д.Зульфибаев, секретарь С.Малышева, члены М.Янгулатов, М.Каменский, Ж.Абдрахманов, С.Чонбашев, П.Покровский, Б.Ботбаев, Б.Сарыбаев, Р.Расулаев, И.Арабаев, Р.Худайкулов, И.Тойчинов, М.Джанышев, Асылбеков и Квитько.[3] Ревком как временный орган государственного управления (можно считать как правительство) осуществлял власть с октября 1924 г. до марта 1925 г. В марте 1925 г. Ревком КАО было ликвидирован и на его месте образован областной Исполнительный комитет, председателем которого был избран Абдыкадыр Орозбеков.



На одном из первых заседаний ревкома от 22 ноября 1924 г. было принято постановление по организационному вопросу, где рассматривалась структура Ревкома.



Именно в этот день официально было принято решения об организации состава и аппарата действующих правительственных учреждений Ревкома ККАО. Вот протокол того заседания: [4]



Протокол

Заседания Президиума Ревкома Кара-Киргизской автономной области

22 ноября 1924 г.



...6. Слушал и: О штатах областных учреждений Кара-Киргизской автономной области.



6. Постановили: Временно, впредь до развертывания областного аппарата в полной мере утвердить до 1 января 1925 г. штат:



1. По Облревкому, облплану, представительству в РСФСР, административному отделу и отделу местного хозяйства - 80 единиц

2. По управлению земледелия - 46

3. … облсуду - 45

4. … облпрокуратуре - 15

5. … облсобесу - 3

6. … облтруду - 4

7. … облздрав [отделу] - 12

8. … статоблбюро - 27

9. … облРКИ -12

10. … облвнуторгу - 6

11. облфинотделу - 90



Председатель И.Айдарбеков

Секретарь С.Малышев



Как свидетельствуют вышеприведенный архивный документ постановлением Президиума Ревкома автономии 22 ноября 1924 года был образован первый орган кыргызской милиции – областной внутренний орган, всего с 6 штатными единицами. Так, с 21 октября 1924 г. - по март 1925 г. официальный орган милииции в Кыргызстане назывался органом Внутренних дел и входил в состав органов государственной власти и государственного управления Кара-Кыргызской автономной области в составе РСФСР.



Официальные процессы формирования и образования милиции связаны с организацией Временного органа высшей государственной власти на территории Кыргызстана - Революционного комитета во главе с И. Айдарбековым. Так, 1 ноября 1924 года Ревком ККАО образовал Административный отдел во главе с И.Тойчиновым, куда входило и управление областной милиции. Таким образом первым руководителем Управление областной милиции ККАО был И.Тойчинов.



Фактически Управление милиции ККАО было сформировано специальным постановлением Президиума Ревкома ККАО только 8 декабря 1924 года. И первым начальником областного управления милиции ККАО был назначен Аркадий Павлович Арумов, он же одновременно занимал должность заместителя начальника Областного административного отдела. [5] Областной административный отдел состоял из подотделов: общей милиции; уголовного розыска; мест заключения.



C 7-12 марта 1927 г. в здании исторического музея проходил Учредительный съезд Киргизской АССР, где была принята Декларация о создании Кыргызской АССР. На первой сессии Центрального Исполнительного Комитета, в ходе которой председателем ЦИК был избран А.Орозбеков, председателем СНК – Ю.Абдрахманов. С преобразованием ККАО в Кыргызскую АССР и образованием первого Правительства, первым Наркомом внутренних дел Кыргызской АССР был назначен Жоламанов Искендер Жанузакович (имевший высшее юридическое образование, когда он получил неизвестно – авт.). Проблемы нехватки кадров были и здесь. Так, в целях качественного улучшения состава милиции 25 июля 1925 года в Пишпеке была открыта первая школа милиции. Начальником школы был назначен инспектор областной милиции А.Мамин. Первыми преподавателями были А.Алтымышбаев, А.Хасанов. В школу принимались лица не моложе 21 года. Циркуляром НКВД Киргизской АССР от 10 октября 1929 года устанавливалось, что к 1 января 1930 г. не должно быть ни одного неграмотного милиционера. Задание было выполнено.



На кыргызскую милицию, согласно постановлению ЦИК СССР от 27 декабря 1932 года "Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописке паспортов", была возложена миссия паспортизации населения. Так появились паспортные отделы в органах милиции. Были организованы специальные аппараты – паспортные отделы при городских отделениях милиции, которые проводили большую работу по установлению социального происхождения граждан; трудовой деятельности каждого горожанина; помогали выявлять преступников. Сельским жителям паспорта не полагались, чтобы не уезжали из колхозов и совхозов.



Чуть позднее, в 1936 году при НКВД Кыргызстана была организована служба Государственной автомобильной инспекции (ГАИ). Первым начальником ГАИ республики был назначен П.Желяцкий. На ГАИ возлагалось задачи: обеспечение безопасности дорожного движения транспорта и пешеходов; контроль за техническим состоянием транспорта. Заметьте, первая служба ГАИ у нас появилось только в 1936 г.



16 марта 1937 года в Главном управлении милиции НКВД СССР был образован Отдел борьбы с хищениями социалистической собственности и спекуляцией (ОБХСС). На местах организованы отделы, отделения, группы ОБХСС, которые способствовали улучшению охраны государственного, общественного, колхозно-кооперативного имущества. Аппараты БХСС решительно взялись за ликвидацию бесхозяйственности, безучетности, которые в немалой степени способствовали хищениям государственной собственности. Проводилась оперативная работа на предприятиях по выявлению скрытых каналов хищения, маршрутов спекулянтов.



В 1946-47 годах в структуре МВД СССР и союзных республик произошли значительные изменения, были созданы отделы кадров, следствия, вневедомственной охраны, кабинет криминалистики.



Серьезной реорганизации подверглись уголовный розыск, БХСС, паспортная служба. Были введены в действие новые Устав постовой и патрульной службы, Дисциплинарный устав милиции. Для обеспечения непрерывной работы органов милиции и руководства суточными нарядами была учреждена служба дежурных.



В октябре 1949 г. решением Советского правительства милиция была передана из МВД в ведение Министерства государственной безопасности (МГБ), увеличены штаты, введена новая форма одежды.



В 1960 году было упразднено Министерство внутренних дел СССР с передачей его функций республиканским министерствам. Эта мера не оправдала себя, так как упразднение единого органа управления в области охраны правопорядка усложнило координацию работы республиканских органов по борьбе с преступностью; привело к неоправданному разнобою в нормативном регулировании ряда служебных вопросов.



17 августа 1962 года Совет Министров СССР утвердил новое Положение о Советской милиции и принял Указ "Об установлении ежегодного праздника - Дня Советской милиции". Стали регулярно проводиться аттестации личного состава ОВД, большую помощь милиции стали оказывать добровольные народные дружины по охране общественного порядка, комсомольские оперативные отряды. Они формировались партийными, комсомольскими организациями на предприятиях, вузах.



В июне 1966 г. ЦК КПСС принял решение о преобразовании МВД в министерство охраны общественного порядка (МООП) "в целях конкретизации". Однако, и пожарная охрана, и УИТУ остались в ведении МООП.



17 декабря 1968 года, Указом Президиума Верховного Совета с МООП республики был переименован в МВД Киргизской ССР. 19 мая 1969 года Приказом МВД СССР была открыта Фрунзенская специальная средняя школа милиции МВД СССР. На учебу было принято 64 человека из числа сотрудников милиции и гражданской молодежи, демобилизованной из рядов Советской Армии. Начальником школы был назначен генерал-майор милиции Ж.Шабиров, который проработал в ФССШМ до ухода на пенсию в 1982 году. ФССШМ окончили свыше 5-и тысяч человек. Среди ее выпускников - многие руководители системы МВД и других правоохранительных органов республики (О.Кутуев, Б.Субанбеков, А.Скаргин, С.Дубанаев и др.).



Кыргызская милиция изначально был в составе правительства как самостоятельная структура, с той лишь разницей, что с 1927 по 1946 гг. данное ведомство назывался НКВД во главе Народным комиссаром, а с 1946 по 1991 гг. МВД во главе министром.



Таким образом, можно отметить, что милиция как правоохранительный орган сначала входила с состав НКВД (1917-1946 гг.), с 1946-47 гг. МВД в составе Правительства СССР, в октябре 1949 г. решением Советского правительства милиция была передана из МВД в ведение Министерства государственной безопасности (МГБ). В 1960 году было упразднено МВД СССР с передачей его функций республиканским министерствам, так появилось МВД Кыргызской ССР. В июне 1966 г. ЦК КПСС принял решение о преобразовании МВД в министерство охраны общественного порядка (МООП) "в целях конкретизации", а 17 декабря 1968 года Указом Президиума Верховного Совета МООП республики был переименован в МВД Киргизской ССР.



О дне милиции тоже есть разные даты. Раньше, до 1993 года, Кыргызстан, как и весь Советский Союз, отмечал День советской милиции 10 ноября. Именно в этот день 1917 года, было принято специальное постановление НКВД Советского Правительство "О рабочей милиции". Этот документ и стал правовой основой организации советской милиции. Позднее 17 августа 1962 года Совет Министров СССР утвердил новое Положение о советской милиции и принял Указ "Об установлении ежегодного праздника - Дня Советской милиции". Так, наши ветераны до недавнего времени праздновали День милиции 17 августа.



В годы суверенитета и независимости Кыргызской Республики мы вновь вернулись к ежегодному празднованию 1 ноября днем органов внутренних дел Кыргызстана. Этот день отмечается как профессиональный праздник – День работника милиции Кыргызской Республики. Он был установлен постановлением Правительства Республики №429 от 17 сентября 1993 года по предложению Министерства внутренних дел Кыргызстана в связи с тем, что 1 ноября 1924 года в Кара-Кыргызской автономной области была образована милиция.



Сегодня наша доблестная милиция отмечает свое 95-летие, с чем и поздравляем всех сотрудников кыргызской милиции, желаем им успехов в борьбе с преступностью, охране общественного порядка!



Начальники милиции, министры внутренних дел Кыргызской АО, Кыргызской АССР, Кыргызской ССР и Кыргызской Республики



№ Ф.И.О. Годы руководства

1. Арумов А.П. 1924-1927

2. Жоломанов И. 1927-1928

3. Лаубе А.С. 1928-1929

4. Мурказиев Б.М. 1929-1932

5. Жуков И.Е. 1933-1936

6. Четвертаков В. Н. 1936-1938

7. Лоцманов И. П. 1938-1939

8. Абущенко С. Д. 1939-1941

9. Павлов С. Н. 1941-1943

10. Пчелкин А. А. 1943-1946

11. Гусаров СИ. 1946-1948

12. Трубников В. М. 1948-1950

13. Москов Н.А. 1950-1953

14. Терещенко А.В. 1953-1955

15. Исаев М.И. 1960-1961

16. Ушаков В.С. 1961-1968

17. Сморыго В.А. 1968-1974

18. Габидулин А.К. 1974-1982

19. Акматов Ж.А. 1982-1987

20. Гончаров В.В. 1987-1991

21. Кулов Ф.Ш. 1991-1992

22. Суталинов А.А. 1992-1995

23. Молдашев М. 1995-1996

24. Кутуев О.А. 1996-2001

25. Айтбаев Т.С. 2001-2002

26. Акматалиев Т. 2002

27. Субанбеков Б.Ж. 2002-2005

28. Дуйшебаев К.А. 2005

29. Абдылдаев М.Ю. 2005

30. Суталинов М.А. 2005-2006

31. Гуронов О.Н. 2006-2007

32. СуваналиевО.И. 2007

33. Ногойбаев Б.Б. 2007-2008

34. Конгантиев М.Т. 2008-2010

35. Шер Болот 2010

36. Байболов К.К. 2010

37. Рысалиев З.К. 2010-2013

38. Суранчиев А.Ш. 2013-2014

39. Турганбаев М.Т. 2014-2016

40. Жунушалиев К.Ж. до ноября 2016 министрдин м.а.

41. Исраилов У. 2016–2018

42. Жунушалиев К.Ж. С 2018 – по сей день



Список использованных источников:

1. ЦГА КР. - Ф. 20. -Оп. 1. -Ед. хр. 3. -Л.3.

2. ЦГА КР. - Ф. 20. -Оп. 1. -Ед. хр. 3. -Л.2-5.

3. ЦГА КР. -Ф.20. –Оп. 1. -Ед. хр. 3. –Л. 7-8.

4. ЦГА КР. -Ф. 20. -Оп. 1. –Ед. хр. 3. -Лл.7-8 об.

5. ЦГА КР. -Ф. 1428. -Оп.1. –Ед. хр.11. -Л.2.



Стилистика и грамматика авторов сохранена. Источник - История Кыргызстана и кыргызов

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